Είχε κάνει το σπίτι στον Άγιο Παντελεήμονα, αποθήκη ναρκωτικών - Οι μεγάλες ποσότητες που εντόπισαν οι Αστυνομικοί
Ο 25χρονος εντοπίστηκε από την ομάδα ΔΙΑΣ η οποία πιστοποίησε την εγκληματική του δράση
Ένας 25χρονος είχε μετατρέψει το σπίτι του σε αποθήκη ναρκωτικών. Ο νεαρός αλλοδαπός, εντοπίστηκε από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., το απόγευμα της Κυριακής (24/05) στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, να κινείται με δίκυκλο.
Τα ευρήματα στο σπίτι τουΑπό έρευνα που πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Παντελεήμονα/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α. τόσο στο σπίτι όσο και σε παρακείμενη αποθήκη του κατηγορουμένου, βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:
-18 νάιλον συσκευασίες περιέχουσες -19- κιλά και -900-γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης,
-76 νάιλον συσκευασίες περιέχουσες -7- κιλά και -600- γραμμ. κατεργασμένης κάνναβης (σοκολάτα),
-1 κιλό και -623- γραμμ. κοκαΐνης,
-350 γραμμ. ροζ κοκαΐνης,
-525 γραμμ. κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης,
-1 κιλό και -377- γραμμ. ναρκωτικής ουσίας MDMA,
-48 ναρκωτικά δισκία,
-ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας,
-το χρηματικό ποσό των -2.550- ευρώ,
-αλεξίσφαιρο γιλέκο,
-6 φυσίγγια και
- αεροβόλο τυφέκιο.
Ο συλληφθείς, με τη σε βάρος του δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Παντελεήμονα/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α., οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
