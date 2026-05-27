Είχε κάνει το σπίτι στον Άγιο Παντελεήμονα, αποθήκη ναρκωτικών - Οι μεγάλες ποσότητες που εντόπισαν οι Αστυνομικοί

ΕΛΛΑΔΑ
Ο 25χρονος εντοπίστηκε από την ομάδα ΔΙΑΣ η οποία πιστοποίησε την εγκληματική του δράση

Ένας 25χρονος είχε μετατρέψει το σπίτι του σε αποθήκη ναρκωτικών. Ο νεαρός αλλοδαπός, εντοπίστηκε από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., το απόγευμα της Κυριακής (24/05) στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, να κινείται με δίκυκλο.

Έπειτα από έλεγχο διαπιστώθηκε η εγκληματική του δράση καθώς δραστηριοποιείτο στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στην ευρύτερη περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα.

Τα ευρήματα στο σπίτι του

Από έρευνα που πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Παντελεήμονα/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α. τόσο στο σπίτι όσο και σε παρακείμενη αποθήκη του κατηγορουμένου, βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:

-18 νάιλον συσκευασίες περιέχουσες -19- κιλά και -900-γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης,
-76 νάιλον συσκευασίες περιέχουσες -7- κιλά και -600- γραμμ. κατεργασμένης κάνναβης (σοκολάτα),
-1 κιλό και -623- γραμμ. κοκαΐνης,
-350 γραμμ. ροζ κοκαΐνης,
-525 γραμμ. κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης,
-1 κιλό και -377- γραμμ. ναρκωτικής ουσίας MDMA,
-48 ναρκωτικά δισκία,
-ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας,
-το χρηματικό ποσό των -2.550- ευρώ,
-αλεξίσφαιρο γιλέκο,
-6 φυσίγγια και
- αεροβόλο τυφέκιο.

Ο συλληφθείς, με τη σε βάρος του δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Παντελεήμονα/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α., οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
