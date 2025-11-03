Ψήφισμα από το δημοτικό συμβούλιο Ηρακλείου στη «σκιά» της τραγωδίας στα Βορίζια: Ας διεκδικήσουμε μια Κρήτη χωρίς όπλα και χωρίς φόβο



Το ψήφισμα

Το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου, με αφορμή τις πρόσφατες εγκληματικές πράξεις στην ενδοχώρα της Κρήτης, εκφράζει τη βαθιά του θλίψη αλλά και την αποφασιστικότητα του Δήμου Ηρακλείου να συμβάλει στον τερματισμό των φαινομένων αυτών και στην καταπολέμηση των αιτίων τους.Η ανομία και η αυτοδικία, η παράνομη οπλοκατοχή και οπλοχρησία, η επίδειξη ισχύος και η εθιμική ανοχή σε τέτοιες πρακτικές αποτελούν κοινωνική πληγή που προσβάλλει τον πολιτισμό μας, αφαιρεί και απειλεί ανθρώπινες ζωές, και υπονομεύει την ασφάλεια τη συνοχή και την πρόοδο των τοπικών κοινωνιών.Η Κρήτη, γη με μακραίωνη ιστορία, πολιτισμό και αξίες, δεν μπορεί στον 21ο αιώνα να συνεχίσει να υποφέρει από βίαιες συμπεριφορές και να στιγματίζεται από εικόνες βίας. Οφείλουμε, και ως εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, να σταθούμε απέναντι σ’ αυτή την πραγματικότητα, ενωμένοι, με θάρρος και ευθύνη. Να απαιτήσουμε από την Πολιτεία την πλήρη και αυστηρή εφαρμογή της νομοθεσίας. Να προωθήσουμε δράσεις πρόληψης, ενημέρωσης και παιδείας στις νεότερες γενιές. Να καταστήσουμε σαφές ότι τέτοιες συμπεριφορές δεν είναι ανεκτές.Η εναντίωση στην αθλιότητα είναι η αληθινή δικαίωση της κρητικής λεβεντιάς που κανείς δεν έχει δικαίωμα να καπηλεύεται. Με ενότητα, αποφασιστικότητα και ευθύνη, ας βάλουμε τέλος στη σιωπή και ας διεκδικήσουμε ένα νησί χωρίς όπλα και φόβο.Για τους παραπάνω λόγους, το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου αποφασίζει ομόφωνα:• Καταδικάζει απερίφραστα κάθε μορφή παράνομης οπλοκατοχής, οπλοχρησίας και βίας.• Εκφράζει τη συμπαράστασή του στους συγγενείς των θυμάτων.• Καλεί την Πολιτεία και τις αρμόδιες αρχές να ενισχύσουν τους ελέγχους, να επιβάλουν την αυστηρή εφαρμογή των νόμων και να πατάξουν την παράνομη διακίνηση όπλων.• Ζητά την υλοποίηση προγραμμάτων αγωγής του πολίτη και εκπαιδευτικών δράσεων στα σχολεία, σε συνεργασία με την εκπαιδευτική κοινότητα, για την καλλιέργεια κουλτούρας ειρήνης, σεβασμού της αξιοπρέπειας και της ζωής.• Δηλώνει την πρόθεσή του να αναλάβει πρωτοβουλίες ενημέρωσης, δημόσιου διαλόγου και ευαισθητοποίησης των πολιτών για το ζήτημα σε συνεργασία με όλους τους κοινωνικούς εταίρους, την εκκλησία, τους φορείς της εκπαίδευσης, του πολιτισμού και άλλους, ώστε να αλλάξει η νοοτροπία της ανοχής στη βία και στα όπλα.Επίσης, ο Αλέξης Καλοκαιρινός ενημέρωσε το Σώμα για την επιστολή που απέστειλε προς τον Πρόεδρο της ΠΕΔ Κρήτης Γιώργο Μαρινάκη, προτείνοντας να αναλάβει ο Πρόεδρος της ΠΕΔ την πρωτοβουλία συνάντησης των Αυτοδιοικητικών της Κρήτης, των Βουλευτών και παραγόντων της Πολιτείας για το θέμα. Πρόταση που έγινε αποδεκτή.