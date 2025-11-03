Ψήφισμα από το δημοτικό συμβούλιο Ηρακλείου στη «σκιά» της τραγωδίας στα Βορίζια: Ας διεκδικήσουμε μια Κρήτη χωρίς όπλα και χωρίς φόβο
Ψήφισμα από το δημοτικό συμβούλιο Ηρακλείου στη «σκιά» της τραγωδίας στα Βορίζια: Ας διεκδικήσουμε μια Κρήτη χωρίς όπλα και χωρίς φόβο
Με επιστολή του προς τον πρόεδρο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κρήτης, ο δήμαρχος Ηρακλείου ζήτησε να υπάρξει διευρυμένη σύσκεψη στη Λότζια παρουσία των βουλευτών και των τεσσάρων νομών καθώς και παραγόντων της πολιτείας - Πρώτα να θεραπευτεί το πρόβλημα και μετά η εικόνα, είπε
Στη «σκιά» του διπλού φονικού στα Βορίζια Ηρακλείου, αυτοδιοικητικοί της Κρήτης λαμβάνουν πρωτοβουλίες για τον περιορισμό αλλά και την εξάλειψη της εγκληματικότητας στο νησί. Η τραγωδία στο χωριό επισκίασε τόσο το διευρυμένο συμβούλιο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων του νησιού όσο και τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου.
Με επιστολή του προς τον πρόεδρο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κρήτης και δήμαρχο Ρεθύμνης, Γιώργη Μαρινάκη, ο δήμαρχος Ηρακλείου, Αλέξης Καλοκαιρινός, ζήτησε να υπάρξει διευρυμένη σύσκεψη στη Λότζια, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου παρουσία των βουλευτών και των τεσσάρων νομών καθώς και παραγόντων της πολιτείας. Ο στόχος είναι ο καταρτισμός ενός συγκεκριμένου σχεδίου πάταξης της οργανωμένης παραβατικότητας που μαστίζει δεκαετίες τώρα, με πολλές μορφές, την Κρήτη, σύμφωνα με το cretalive.gr.
Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων υποδέχθηκε θετικά το αίτημα του κ. Καλοκαιρινού και αναμένεται να δρομολογήσει τις εξελίξεις για τον προγραμματισμό της συνάντησης σε σύντομο χρόνο αφότου ολοκληρωθεί το συνέδριο της ΚΕΔΕ στην Αλεξανδρούπολη, όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες.
Επιπλέον, το απόγευμα της Δευτέρας το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου ενέκρινε κατά πλειοψηφία το ψήφισμα που κατέθεσε ο δήμαρχος Ηρακλείου σχετικά με την πάταξη της παράνομης οπλοχρησίας και οπλοκατοχής στην Κρήτη.
Ο κ. Καλοκαιρινός, στην τοποθέτησή του, πρόταξε την ανάγκη αλλαγής νοοτροπίας η οποία δεν θα δείχνει την παραμικρή ανοχή σε οποιαδήποτε μορφή βίας και στα όπλα. Παραδέχθηκε ότι και στο παρελθόν είχαν γίνει πανομοιότυπες ενέργειες, όμως ετούτη τη φορά το ποτήρι ξεχείλισε: δεν υπάρχει κανένα περιθώριο χρονοτριβής και αδράνειας.
Η «υπερεθνική δημοσιότητα» που, όπως είπε, έλαβε το αιματοκύλισμα στα Βορίζια προβλημάτισε ιδιαιτέρως τον δήμαρχο Ηρακλείου, ο οποίος είπε πως για να «θεραπευτεί» η εικόνα της Κρήτης, πρέπει νωρίτερα να «θεραπευτεί» το πρόβλημα αυτό καθαυτό.
«Λέξη προς λέξη» συμφώνησε με το ψήφισμα η επικεφαλής της δημοτικής παράταξης Ηράκλειο για Σένα, Μαρία Καναβάκη, εκφράζοντας τη θλίψη της για τα πρόσφατα γεγονότα, αλλά και τα συλλυπητήριά της στις οικογένειες των θυμάτων.
«Ως αυτοδιοίκηση οφείλουμε να δράσουμε, να κάνουμε αυτά που πιστεύουμε, ίσως και περισσότερα για να αποτρέψουμε έστω και τώρα την επανάληψη αντίστοιχων γεγονότων στο μέλλον» σχολίασε, προσθέτοντας πως το κρίσιμο είναι να δράσουν οι αρμοδιότεροι: η πολιτεία και οι εκπρόσωποί της.
Την υποστελέχωση της ΕΛΑΣ στο νησί έθιξε ο δημοτικός σύμβουλος του ίδιου δημοτικού συνδυασμού Κώστας Βαρδαβάς.
Λευκό ψήφισε η Λαϊκή Συσπείρωση, διότι όπως διευκρίνισε ο επικεφαλής της Δημήτρης Δουλουφάκης το ψήφισμά ήταν ελλιπές και δεν αναφερόταν στην ουσία του προβλήματος, που είναι πολυσύνθετο, με οικονομικές και κοινωνικές προεκτάσεις.
«Είναι ευθύνη του κεντρικού κράτους να το αντιμετωπίσει» υποστήριξε. «Υπάρχει εδώ και δεκαετίες. Το υπάρχον πολιτικό σύστημα προάγει τη βία, τον ατομισμό, τον ανταγωνισμό και το κυνήγι του ενός απέναντι στον άλλον» εξήγησε.
Ο Νίκος Καλομοίρης, δημοτικός σύμβουλος με της μείζονος αντιπολίτευσης αλλά και αστυνομικός στο επάγγελμα δήλωσε με τη σειρά του: «Και 10.000 αστυνομικούς να είχε ο νομός, από τη στιγμή που οπλοχρησία και η οπλοκατοχή δεν τιμωρούνται όπως θα έπρεπε, το πρόβλημα θα είναι το ίδιο!».
Με επιστολή του προς τον πρόεδρο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κρήτης και δήμαρχο Ρεθύμνης, Γιώργη Μαρινάκη, ο δήμαρχος Ηρακλείου, Αλέξης Καλοκαιρινός, ζήτησε να υπάρξει διευρυμένη σύσκεψη στη Λότζια, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου παρουσία των βουλευτών και των τεσσάρων νομών καθώς και παραγόντων της πολιτείας. Ο στόχος είναι ο καταρτισμός ενός συγκεκριμένου σχεδίου πάταξης της οργανωμένης παραβατικότητας που μαστίζει δεκαετίες τώρα, με πολλές μορφές, την Κρήτη, σύμφωνα με το cretalive.gr.
Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων υποδέχθηκε θετικά το αίτημα του κ. Καλοκαιρινού και αναμένεται να δρομολογήσει τις εξελίξεις για τον προγραμματισμό της συνάντησης σε σύντομο χρόνο αφότου ολοκληρωθεί το συνέδριο της ΚΕΔΕ στην Αλεξανδρούπολη, όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες.
Επιπλέον, το απόγευμα της Δευτέρας το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου ενέκρινε κατά πλειοψηφία το ψήφισμα που κατέθεσε ο δήμαρχος Ηρακλείου σχετικά με την πάταξη της παράνομης οπλοχρησίας και οπλοκατοχής στην Κρήτη.
Ο κ. Καλοκαιρινός, στην τοποθέτησή του, πρόταξε την ανάγκη αλλαγής νοοτροπίας η οποία δεν θα δείχνει την παραμικρή ανοχή σε οποιαδήποτε μορφή βίας και στα όπλα. Παραδέχθηκε ότι και στο παρελθόν είχαν γίνει πανομοιότυπες ενέργειες, όμως ετούτη τη φορά το ποτήρι ξεχείλισε: δεν υπάρχει κανένα περιθώριο χρονοτριβής και αδράνειας.
«Πρώτα να θεραπευτεί το πρόβλημα και μετά η εικόνα»
Η «υπερεθνική δημοσιότητα» που, όπως είπε, έλαβε το αιματοκύλισμα στα Βορίζια προβλημάτισε ιδιαιτέρως τον δήμαρχο Ηρακλείου, ο οποίος είπε πως για να «θεραπευτεί» η εικόνα της Κρήτης, πρέπει νωρίτερα να «θεραπευτεί» το πρόβλημα αυτό καθαυτό.
«Λέξη προς λέξη» συμφώνησε με το ψήφισμα η επικεφαλής της δημοτικής παράταξης Ηράκλειο για Σένα, Μαρία Καναβάκη, εκφράζοντας τη θλίψη της για τα πρόσφατα γεγονότα, αλλά και τα συλλυπητήριά της στις οικογένειες των θυμάτων.
«Το κράτος να αναλάβει τις ευθύνες του»
«Ως αυτοδιοίκηση οφείλουμε να δράσουμε, να κάνουμε αυτά που πιστεύουμε, ίσως και περισσότερα για να αποτρέψουμε έστω και τώρα την επανάληψη αντίστοιχων γεγονότων στο μέλλον» σχολίασε, προσθέτοντας πως το κρίσιμο είναι να δράσουν οι αρμοδιότεροι: η πολιτεία και οι εκπρόσωποί της.
Την υποστελέχωση της ΕΛΑΣ στο νησί έθιξε ο δημοτικός σύμβουλος του ίδιου δημοτικού συνδυασμού Κώστας Βαρδαβάς.
Λευκό ψήφισε η Λαϊκή Συσπείρωση, διότι όπως διευκρίνισε ο επικεφαλής της Δημήτρης Δουλουφάκης το ψήφισμά ήταν ελλιπές και δεν αναφερόταν στην ουσία του προβλήματος, που είναι πολυσύνθετο, με οικονομικές και κοινωνικές προεκτάσεις.
«Είναι ευθύνη του κεντρικού κράτους να το αντιμετωπίσει»
«Είναι ευθύνη του κεντρικού κράτους να το αντιμετωπίσει» υποστήριξε. «Υπάρχει εδώ και δεκαετίες. Το υπάρχον πολιτικό σύστημα προάγει τη βία, τον ατομισμό, τον ανταγωνισμό και το κυνήγι του ενός απέναντι στον άλλον» εξήγησε.
Ο Νίκος Καλομοίρης, δημοτικός σύμβουλος με της μείζονος αντιπολίτευσης αλλά και αστυνομικός στο επάγγελμα δήλωσε με τη σειρά του: «Και 10.000 αστυνομικούς να είχε ο νομός, από τη στιγμή που οπλοχρησία και η οπλοκατοχή δεν τιμωρούνται όπως θα έπρεπε, το πρόβλημα θα είναι το ίδιο!».
Έπειτα από σχετική εισήγηση του δημάρχου Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινού, το δημοτικό συμβουλίου εξέδωσε το παρακάτω ψήφισμα για την πάταξη της παράνομης οπλοκατοχής και της οπλοχρησίας:
Το ψήφισμα
Το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου, με αφορμή τις πρόσφατες εγκληματικές πράξεις στην ενδοχώρα της Κρήτης, εκφράζει τη βαθιά του θλίψη αλλά και την αποφασιστικότητα του Δήμου Ηρακλείου να συμβάλει στον τερματισμό των φαινομένων αυτών και στην καταπολέμηση των αιτίων τους.
Η ανομία και η αυτοδικία, η παράνομη οπλοκατοχή και οπλοχρησία, η επίδειξη ισχύος και η εθιμική ανοχή σε τέτοιες πρακτικές αποτελούν κοινωνική πληγή που προσβάλλει τον πολιτισμό μας, αφαιρεί και απειλεί ανθρώπινες ζωές, και υπονομεύει την ασφάλεια τη συνοχή και την πρόοδο των τοπικών κοινωνιών.
Η Κρήτη, γη με μακραίωνη ιστορία, πολιτισμό και αξίες, δεν μπορεί στον 21ο αιώνα να συνεχίσει να υποφέρει από βίαιες συμπεριφορές και να στιγματίζεται από εικόνες βίας. Οφείλουμε, και ως εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, να σταθούμε απέναντι σ’ αυτή την πραγματικότητα, ενωμένοι, με θάρρος και ευθύνη. Να απαιτήσουμε από την Πολιτεία την πλήρη και αυστηρή εφαρμογή της νομοθεσίας. Να προωθήσουμε δράσεις πρόληψης, ενημέρωσης και παιδείας στις νεότερες γενιές. Να καταστήσουμε σαφές ότι τέτοιες συμπεριφορές δεν είναι ανεκτές.
Η εναντίωση στην αθλιότητα είναι η αληθινή δικαίωση της κρητικής λεβεντιάς που κανείς δεν έχει δικαίωμα να καπηλεύεται. Με ενότητα, αποφασιστικότητα και ευθύνη, ας βάλουμε τέλος στη σιωπή και ας διεκδικήσουμε ένα νησί χωρίς όπλα και φόβο.
Για τους παραπάνω λόγους, το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου αποφασίζει ομόφωνα:
• Καταδικάζει απερίφραστα κάθε μορφή παράνομης οπλοκατοχής, οπλοχρησίας και βίας.
• Εκφράζει τη συμπαράστασή του στους συγγενείς των θυμάτων.
• Καλεί την Πολιτεία και τις αρμόδιες αρχές να ενισχύσουν τους ελέγχους, να επιβάλουν την αυστηρή εφαρμογή των νόμων και να πατάξουν την παράνομη διακίνηση όπλων.
• Ζητά την υλοποίηση προγραμμάτων αγωγής του πολίτη και εκπαιδευτικών δράσεων στα σχολεία, σε συνεργασία με την εκπαιδευτική κοινότητα, για την καλλιέργεια κουλτούρας ειρήνης, σεβασμού της αξιοπρέπειας και της ζωής.
• Δηλώνει την πρόθεσή του να αναλάβει πρωτοβουλίες ενημέρωσης, δημόσιου διαλόγου και ευαισθητοποίησης των πολιτών για το ζήτημα σε συνεργασία με όλους τους κοινωνικούς εταίρους, την εκκλησία, τους φορείς της εκπαίδευσης, του πολιτισμού και άλλους, ώστε να αλλάξει η νοοτροπία της ανοχής στη βία και στα όπλα.
Επίσης, ο Αλέξης Καλοκαιρινός ενημέρωσε το Σώμα για την επιστολή που απέστειλε προς τον Πρόεδρο της ΠΕΔ Κρήτης Γιώργο Μαρινάκη, προτείνοντας να αναλάβει ο Πρόεδρος της ΠΕΔ την πρωτοβουλία συνάντησης των Αυτοδιοικητικών της Κρήτης, των Βουλευτών και παραγόντων της Πολιτείας για το θέμα. Πρόταση που έγινε αποδεκτή.
Ειδήσεις σήμερα:
Η Ρωσία παρουσίασε το νέο πυρηνικό της υποβρύχιο, Khabarovsk - Μπορεί να μεταφέρει το «drone του ολέθρου» Poseidon
«Δεχτήκαμε απειλές ότι θα μας εκτελέσουν όλους, να λήξει η τραγωδία εδώ» - Ο αδερφός της 56χρονης περιγράφει τα όσα συνέβησαν στα Βορίζια
«Τον είχαμε στην οικογένειά μας κι εκείνος βίαζε την αδελφή μου» - Η κατάθεση ηθοποιού στη δίκη του συναδέλφου της και η παρουσία Λάνθιμου
Η Ρωσία παρουσίασε το νέο πυρηνικό της υποβρύχιο, Khabarovsk - Μπορεί να μεταφέρει το «drone του ολέθρου» Poseidon
«Δεχτήκαμε απειλές ότι θα μας εκτελέσουν όλους, να λήξει η τραγωδία εδώ» - Ο αδερφός της 56χρονης περιγράφει τα όσα συνέβησαν στα Βορίζια
«Τον είχαμε στην οικογένειά μας κι εκείνος βίαζε την αδελφή μου» - Η κατάθεση ηθοποιού στη δίκη του συναδέλφου της και η παρουσία Λάνθιμου
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα