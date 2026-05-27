Νέα εποχή στις συναλλαγές με το Δημόσιο: Υπεύθυνη δήλωση αντί για πολλαπλά δικαιολογητικά
Η νέα εγκύκλιος του ΥΠΕΣ προβλέπει την υποχρεωτική ανάρτηση του ωραρίου λειτουργίας όλων των δημόσιων υπηρεσιών έως τις 7 Ιουλίου, μαζί με πλήρη στοιχεία επικοινωνίας
Σε εφαρμογή τίθεται το νέο πλαίσιο για τη μείωση της γραφειοκρατίας στις συναλλαγές των πολιτών με το Δημόσιο, με βασική αλλαγή τη δυνατότητα χρήσης υπεύθυνης δήλωσης αντί για σειρά δικαιολογητικών που ήδη βρίσκονται στην κατοχή κρατικών υπηρεσιών.
Όπως προβλέπεται στη ρύθμιση, οι πολίτες δεν θα χρειάζεται πλέον να προσκομίζουν έγγραφα όπως ληξιαρχικές πράξεις, αντίγραφα πτυχίων, απολυτήρια στρατού, πιστοποιητικά εγγυτέρων συγγενών ή κτηματολογικά έγγραφα, εφόσον αυτά μπορούν να αναζητηθούν από τη διοίκηση.
Η εφαρμογή του μέτρου εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό για ένα πιο λειτουργικό και «φιλικό προς τον πολίτη» κράτος, με τη σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών να δίνει πλέον αναλυτικές οδηγίες προς όλες τις δημόσιες υπηρεσίες.
Όπως αναφέρει ο αντιπρόεδρος της κυβένησης Κωστής Χατζιδάκης, η ρύθμιση προβλέπει ότι η χρήση υπεύθυνης δήλωσης είναι προαιρετική για τον πολίτη, ενώ σε περιπτώσεις που δεν υπάρχει οικονομική επιβάρυνση για το Δημόσιο, η διοικητική πράξη θα εκδίδεται άμεσα και ο έλεγχος θα πραγματοποιείται εκ των υστέρων. Σε περιπτώσεις οικονομικών απαιτήσεων, η διοίκηση οφείλει να απαντά εντός τριών μηνών.
Παράλληλα, θεσπίζονται αυστηρές κυρώσεις για περιπτώσεις ψευδών δηλώσεων, με πρόστιμα που μπορούν να φτάσουν έως και τις 50.000 ευρώ, καθώς και ποινικές συνέπειες σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Το μέτρο εντάσσεται σε μεταρρυθμιστική δέσμη που προωθείται με στόχο την ψηφιοποίηση και απλοποίηση των διαδικασιών, ενώ σε αντίστοιχο πλαίσιο ευρωπαϊκές χώρες όπως η Ισπανία και η Γαλλία εφαρμόζουν ήδη παρόμοια συστήματα διαλειτουργικότητας μεταξύ υπηρεσιών.
Στο μεταξύ, η νέα εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών προβλέπει την υποχρεωτική ανάρτηση του ωραρίου λειτουργίας όλων των δημόσιων υπηρεσιών έως τις 7 Ιουλίου, μαζί με πλήρη στοιχεία επικοινωνίας, ώστε οι πολίτες να γνωρίζουν με σαφήνεια πότε και πώς μπορούν να εξυπηρετηθούν.
Η μη συμμόρφωση με την υποχρέωση αυτή συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα για τους αρμόδιους υπαλλήλους και προϊσταμένους.
Η κυβέρνηση συνδέει τις παρεμβάσεις αυτές με τον στόχο για ταχύτερη και πιο διαφανή λειτουργία του Δημοσίου, επισημαίνοντας ότι η εφαρμογή του σχετικού νόμου προχωρά σταδιακά, με επόμενα βήματα την πλήρη ενσωμάτωση των νέων διαδικασιών σε όλες τις υπηρεσίες.
Στο ίδιο πλαίσιο αναφέρεται ότι έχει ήδη ενεργοποιηθεί προηγούμενη απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου σχετικά με τη μη άσκηση ένδικων μέσων στην υπόθεση της τραγωδίας των Τεμπών, ως μέρος της εφαρμογής του νέου θεσμικού πλαισίου.
Δείτε εδώ την εγκύκλιο για την αντικατάσταση δικαιολογητικών με υπεύθυνες δηλώσεις
Δείτε εδώ την εγκύκλιο για την ψηφιακή ενημέρωση των πολιτών για το ωράριο των υπηρεσιών
