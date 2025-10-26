Ένταση στο Ηράκλειο, επίθεση με αυγά και συνθήματα εναντίον του Μάκη Βορίδη
ΕΛΛΑΔΑ
Ένταση στο Ηράκλειο, επίθεση με αυγά και συνθήματα εναντίον του Μάκη Βορίδη

Οι ταραξίες που φορούσαν κουκούλες προκάλεσαν υλικές ζημιές στο μαγαζί

Μαρίνος Αλειφέρης, Παναγιώτης Βλαχουτσάκος
Περιπετειώδη κατάληξη είχε η βραδινή έξοδος για τον Μάκη Βορίδη, την οικογένειά του και φίλους του.

Ο πρώην υπουργός είχε πάει για φαγητό με την παρέα του στο Ηράκλειο Κρήτης όταν έξω από το μαγαζί μαζεύτηκαν 25 άτομα με κουκούλες και κράνη και άρχισαν να του πετούν αυγά, να τον βρίζουν και να λένε συνθήματα εναντίον του.

Αξιοσημείωτο είναι πως οι ταραξίες προκάλεσαν υλικές ζημιές στο μαγαζί. Η οικογένεια και η παρέα του κ. Βορίδη φυγαδεύτηκαν από το σημείο με τη συνδρομή της αστυνομίας.

