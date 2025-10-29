52χρονος ξυλοκόπησε 51χρονο στη μέση του δρόμου στη Θεσσαλονίκη - Αντιστάθηκε όταν πήγαν να τον συλλάβουν
ΕΛΛΑΔΑ
Θεσσαλονίκη Σύλληψη

52χρονος ξυλοκόπησε 51χρονο στη μέση του δρόμου στη Θεσσαλονίκη - Αντιστάθηκε όταν πήγαν να τον συλλάβουν

Το επεισόδιο του ξυλοδαρμού σημειώθηκε στις 00:30 επί της οδού Σοφούλη

Επεισόδιο με ξυλοδαρμό ενός 51χρονου από έναν 52χρονο σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα σε στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες δράστης είναι ένας 52χρονος Έλληνας που επιτέθηκε σε έναν 51χρονο από την Αλβανία περίπου στις 00:30 επί της οδού Σοφούλη.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες ο 52χρονος αρχικά απείλησε τον 51χρονο και στη συνέχεια τον χτύπησε στο πρόσωπο, ενώ αντιστάθηκε σθεναρά στους αστυνομικούς που τον συνέλαβαν.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για τη σύλληψη του 52χρονου

Συνελήφθη από αστυνομικούς της Ομάδας Ζ, πρώτες πρωινές ώρες σήμερα (29-10-2025) σε περιοχή της ανατολικής Θεσσαλονίκης, 52χρονος ημεδαπός, καθώς επιτέθηκε σε 51χρονο αλλοδαπό με απειλές και χρήση σωματικής βίας, ενώ κατά τη σύλληψη του αντιστάθηκε σθεναρά.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Αστυνομικό Τμήμα Χαριλάου - Αναλήψεως για εξύβριση, απειλή, σωματικές βλάβες, απείθεια και βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων.

