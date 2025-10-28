Τροχαίο στη Λεωφόρο Αθηνών - Σουνίου: Δύο τραυματίες έπειτα από σύγκρουση μηχανών
ΕΛΛΑΔΑ
Τροχαίο Τροχαίο ατύχημα Σαρωνίδα

Τροχαίο στη Λεωφόρο Αθηνών - Σουνίου: Δύο τραυματίες έπειτα από σύγκρουση μηχανών

Το ατύχημα σημειώθηκε στο ύψος της Σαρωνίδας, στο ρεύμα προς Αθήνα

Τροχαίο στη Λεωφόρο Αθηνών - Σουνίου: Δύο τραυματίες έπειτα από σύγκρουση μηχανών
3 ΣΧΟΛΙΑ
Τροχαίο σημειώθηκε στο 44ο χιλιόμετρο της Λεωφόρου Αθηνών - Σουνίου, στο ύψος της Σαρωνίδας, στο ρεύμα προς Αθήνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο μηχανές συγκρούστηκαν υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες με αποτέλεσμα να τραυματιστούν ελαφρά δύο άτομα.

Λόγω του ατυχήματος, η κίνηση των οχημάτων διεξάγεται με δυσκολία και παρατηρούνται καθυστερήσεις. 

3 ΣΧΟΛΙΑ

