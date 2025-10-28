Το Divani Athens Spa & Thalasso Center συνδυάζει πολυτέλεια, ηρεμία και κορυφαίες θεραπείες για πλήρη ανανέωση και χαλάρωση, σε ένα μοναδικό περιβάλλον ευεξίας.
Τροχαίο στη Λεωφόρο Αθηνών - Σουνίου: Δύο τραυματίες έπειτα από σύγκρουση μηχανών
Το ατύχημα σημειώθηκε στο ύψος της Σαρωνίδας, στο ρεύμα προς Αθήνα
Τροχαίο σημειώθηκε στο 44ο χιλιόμετρο της Λεωφόρου Αθηνών - Σουνίου, στο ύψος της Σαρωνίδας, στο ρεύμα προς Αθήνα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο μηχανές συγκρούστηκαν υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες με αποτέλεσμα να τραυματιστούν ελαφρά δύο άτομα.
Λόγω του ατυχήματος, η κίνηση των οχημάτων διεξάγεται με δυσκολία και παρατηρούνται καθυστερήσεις.
