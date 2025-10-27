Το Divani Athens Spa & Thalasso Center συνδυάζει πολυτέλεια, ηρεμία και κορυφαίες θεραπείες για πλήρη ανανέωση και χαλάρωση, σε ένα μοναδικό περιβάλλον ευεξίας.
Πιστόλι και οκτώ σφαίρες βρέθηκαν θαμμένα στο προαύλιο της 5ης πτέρυγας των φυλακών Κορυδαλλού
Στη συγκεκριμένη πτέρυγα κρατούνται γνωστοί ποινικοί - Σε εξέλιξη έρευνες από τις Αρχές
Συναγερμός σήμανε στις φυλακές Κορυδαλλού, καθώς βρέθηκαν ένα πιστόλι και οκτώ σφαίρες θαμμένα στο προαύλιο της 5ης πτέρυγας.
Το ευρήματα προκάλεσαν έντονη κινητοποίηση, καθώς στη συγκεκριμένη πτέρυγα κρατούνται γνωστοί ποινικοί, μεταξύ των οποίων και ο Κλοντιάν Λεκοτσάι, γνωστός ως αρχηγός της λεγόμενης «μαφίας των φυλακών», ο οποίος προαυλίζεται στον ίδιο χώρο.
Στην 5η πτέρυγα προαυλίζονται επίσης Τούρκοι κρατούμενοι που φέρονται να εμπλέκονται σε δολοφονίες, γεγονός που εντείνει τις ανησυχίες των αρχών για το πού και από ποιον θα μπορούσε να είχε χρησιμοποιηθεί το όπλο.
Η έρευνα για το πώς το όπλο βρέθηκε μέσα στο σωφρονιστικό κατάστημα και πώς κατάφερε να παραμείνει κρυμμένο στο προαύλιο βρίσκεται σε εξέλιξη.
