Στάση εργασίας στην ΕΡΤ 3 την ώρα της παρέλασης στη Θεσσαλονίκη - Διαμαρτυρία για τον κεντρικό παρουσιαστή

Σε ανακοίνωσή της η Ένωση Συντακτών Μακεδονίας-Θράκης, σημειώνει πως η διοίκηση της ΕΡΤ απαξίωσε το δημοσιογραφικό προσωπικό της ΕΡΤ 3 επιλέγοντας ως κεντρικό παρουσιαστή της παρέλασης δημοσιογράφο που μετακινεί από την Αθήνα ειδικά για τον λόγο αυτό