Στάση εργασίας στην ΕΡΤ 3 την ώρα της παρέλασης στη Θεσσαλονίκη - Διαμαρτυρία για τον κεντρικό παρουσιαστή
Σε ανακοίνωσή της η Ένωση Συντακτών Μακεδονίας-Θράκης, σημειώνει πως η διοίκηση της ΕΡΤ απαξίωσε το δημοσιογραφικό προσωπικό της ΕΡΤ 3 επιλέγοντας ως κεντρικό παρουσιαστή της παρέλασης δημοσιογράφο που μετακινεί από την Αθήνα ειδικά για τον λόγο αυτό
Σε στάση εργασίας προχωρούν οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ 3 που με οποιονδήποτε τρόπο συμμετέχουν στην ζωντανή τηλεοπτική κάλυψη και μετάδοση της παρέλασης στη Θεσσαλονίκη την Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025, μετά την απόφαση της διοίκησης να επιλέξει ως κεντρικό παρουσιαστή δημοσιογράφο που θα μετακινήσει από την Αθήνα.
«Εδώ και δεκαετίες, στο εορταστικό τριήμερο 26-28 Οκτωβρίου, η ΕΡΤ ΑΕ αναθέτει την μετάδοση της παρέλασης στη Θεσσαλονίκη σε δημοσιογράφους εργαζόμενους στην ΕΡΤ3. Όλες οι σχετικές μεταδόσεις γίνονταν πάντα με επαγγελματισμό και αρτιότητα», αναφέρει στην ανακοίνωσή της η Ένωση Συντακτών Μακεδονίας-Θράκης.
Στη συνέχεια σημειώνει πως η διοίκηση της ΕΡΤ απαξίωσε το δημοσιογραφικό προσωπικό της ΕΡΤ 3 «επιλέγοντας ως κεντρικό παρουσιαστή της παρέλασης δημοσιογράφο που μετακινεί από την Αθήνα ειδικά για τον λόγο αυτό και αποκλείοντας τον συνάδελφο Νίκο Λαδιανό, ο οποίος εκτελεί με επιτυχία τη συγκεκριμένη εργασία τα τελευταία 12 χρόνια. Κατά τη διοίκηση της ΕΡΤ, όμως, ούτε αυτός ούτε οποιοσδήποτε άλλος από τους δημοσιογράφους της ΕΡΤ3 κρίνεται ικανός να αναλάβει τη μετάδοση ενός κορυφαίου για την πόλη γεγονότος».
«Η αιφνίδια αυτή απόφαση δείχνει έλλειψη στοιχειώδους σεβασμού προς τα μέλη της Ένωσής μας, προκαλεί αίσθημα αγανάκτησης και γεννά εύλογα ερωτήματα για τους λόγους που την υπαγόρευσαν, πέρα από την καταδικαστέα αθηνοκεντρική αντίληψη, σύμφωνα με την οποία η ΕΡΤ3 κρίνεται μη επαρκής και περιορίζεται σε συμπληρωματικό ρόλο σε μία τόσο σημαντική στιγμή για την πόλη στην οποία εδρεύει», συνεχίζει η ανακοίνωση.
«Διαμαρτυρόμενη για την αντίληψη αυτήν και μη αποδεχόμενη τον δευτερεύοντα ρόλο που για πρώτη φορά σε τέτοιο πλαίσιο επιφυλάσσεται στα μέλη της που εργάζονται στην ΕΡΤ3, η ΕΣΗΕΜ-Θ, με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, αποφάσισε να κηρύξει στάση εργασίας των δημοσιογράφων της ΕΡΤ3 που με οποιονδήποτε τρόπο συμμετέχουν στην ζωντανή τηλεοπτική κάλυψη και μετάδοση της παρέλασης στη Θεσσαλονίκη την Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025. Η στάση εργασίας θα αρχίσει στις 11.00, οπότε γίνεται η έναρξη της παρέλασης, και θα τερματιστεί ταυτόχρονα με τη λήξη της ζωντανής μετάδοσής της», σύμφωνα με την Ένωση Συντακτών Μακεδονίας-Θράκης.
