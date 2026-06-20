Σάλπαραν από την Κίνα τα νέα ηλεκτρικά, αρθρωτά λεωφορεία του ΟΑΣΘ
ΕΛΛΑΔΑ
ΟΑΣΘ Ηλεκτρικά λεωφορεία Λεωφορεία

Σάλπαραν από την Κίνα τα νέα ηλεκτρικά, αρθρωτά λεωφορεία του ΟΑΣΘ

Τα νέα οχήματα ξεκίνησαν το μακρύ ταξίδι τους για τον ΟΑΣΘ και τη Θεσσαλονίκη από το λιμάνι Lianyungang, στην επαρχία Τσιανγκσού της Κίνας

Σάλπαραν από την Κίνα τα νέα ηλεκτρικά, αρθρωτά λεωφορεία του ΟΑΣΘ
1 ΣΧΟΛΙΟ
Τα καινούργια λεωφορεία του ΟΑΣΘ έχουν σαλπάρει! Όπως αναφέρει ο Οργανισμός σε ανάρτησή του, τα 50 ηλεκτρικά, αρθρωτά λεωφορεία , «επιβιβάστηκαν» σε πλοίο και ξεκίνησαν το μακρύ ταξίδι τους για τον ΟΑΣΘ και τη Θεσσαλονίκη από το λιμάνι Lianyungang, στην επαρχία Τσιανγκσού της Κίνας.

Σάλπαραν από την Κίνα τα νέα ηλεκτρικά, αρθρωτά λεωφορεία του ΟΑΣΘ


«Τα νέα μέλη του στόλου μας είναι ολοκαίνουρια και πανέμορφα, με σύγχρονη αισθητική. Μεγάλα και καθαρά, σχεδιασμένα για να προσφέρουν άνεση σε κάθε μετακίνηση. Με μηδενικούς ρύπους, σεβόμενα το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής στην πόλη.Τα νέα λεωφορεία έρχονται για να αναβαθμίσουν ριζικά την καθημερινότητα και τις μετακινήσεις όλων μας», τονίζει ο ΟΑΣΘ.

1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Πώς μια επιχείρηση μπορεί να κερδίσει σε παραγωγικότητα, ασφάλεια και εξοικονόμηση

Πώς μια επιχείρηση μπορεί να κερδίσει σε παραγωγικότητα, ασφάλεια και εξοικονόμηση

Με προνομιακές εκπτώσεις και αποκλειστικά οφέλη σε προηγμένα ψηφιακά εργαλεία και λύσεις συνδεσιμότητας, το MagentaONE Business της COSMOTE TELEKOM προσφέρει ουσιαστική αξία στις επιχειρήσεις.

Μεγάλος καλοκαιρινός διαγωνισμός με έπαθλο ένα MG3 Hybrid+ Excite

Η ΑΒ Βασιλόπουλος συνεχίζει να προσφέρει «όλα και κάτι παραπάνω» στην online αγοραστική εμπειρία, προσθέτοντας έναν ακόμη λόγο για εύκολες, γρήγορες και συμφέρουσες αγορές μέσα από το AB Eshop. Εδώ θα βρείτε όλες τις λεπτομέρειες.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης