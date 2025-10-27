Θεσσαλονίκη: Κακουργηματικές διώξεις στους πέντε συλληφθέντες για το αιματηρό επεισόδιο στην Περαία
Θεσσαλονίκη: Κακουργηματικές διώξεις στους πέντε συλληφθέντες για το αιματηρό επεισόδιο στην Περαία
Για απόπειρα ανθρωποκτονίας διώκεται 47χρονος
Για κακούργημα διώκονται οι πέντε συλληφθέντες του αιματηρού επεισοδίου που σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής στην Περαία Θεσσαλονίκης, με συνέπεια ένας 20χρονος να μεταφερθεί στο νοσοκομείο με τραύματα από μαχαίρι.
Ο νεαρός όταν, σύμφωνα με πληροφορίες, δέχθηκε χτυπήματα από μαχαίρι στο συκώτι και στην σπλήνα. Μετά την μεταφορά του νοσοκομείο υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και εξακολουθεί να νοσηλεύεται, φρουρούμενος, σε μονάδα αυξημένης φροντίδας του νοσοκομείου.
Μετά το επεισόδιο η αστυνομία προχώρησε συνολικά σε πέντε συλλήψεις. Πρόκειται για τέσσερις ημεδαπούς ηλικίας 18, 20, 20 και 21 ετών και έναν 47χρονο, αλβανικής καταγωγής.
Όπως προέκυψε από την έρευνα της αστυνομίας, τέσσερις εκ των συλληφθέντων, μαζί με άλλα άτομα, επιτέθηκαν στον 47χρονο αλλοδαπό και σε έναν 26χρονο ανιψιό του χρησιμοποιώντας ρόπαλα και ξύλα. Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, ο 47χρονος επιτέθηκε με αιχμηρό αντικείμενο σε δύο εξ’ αυτών και συγκεκριμένα στον 20χρονο και τον 21χρονο, με αποτέλεσμα ο πρώτος να τραυματιστεί από μαχαίρι.
Όλοι οι συλληφθέντες, εκτός του 20χρονου που νοσηλεύεται, οδηγήθηκαν σήμερα το πρωί στον εισαγγελέα και βάρος τους ασκήθηκαν διώξεις για κακουργηματική συμπλοκή, επικίνδυνη σωματική βλάβη, οπλοφορία – οπλοχρησία και επιπλέον στον 47χρονο για απόπειρα ανθρωποκτονίας.
Όλοι παραπέμφθηκαν να απολογηθούν στον ανακριτή.
