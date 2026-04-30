Συγκροτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου

Συγκροτήθηκε σήμερα το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου.

Στη διαδικασία συμμετείχαν οι Παπανδρούδης Ανδρέας, Ψυχογυιός Βασίλειος, Γεωργιάδης Ιωάννης, Ισαακίδης Πρόδρομος, Ορφανουδάκη Παρασκευή, Καλούδης Δημήτριος, Τριβλής Αριστόβουλος, Βαρνάβας Δημήτριος, Καραδέδος Αναστάσιος, Μασγανάς Κωνσταντίνος και Παναγιωτίδης Βλαδίμηρος.

Απόντες από τη διαδικασία ήταν οι Καψαμπέλης - Θεοδόσης Παύλος, Μαστοράκου Άννα, Ζαφειράτου Σοφία και Παπαθανάσης Παντελής.

Πώς συγκροτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο:

Πρόεδρος: Ψυχογυιός Βασίλειος
Α' Αντιπρόεδρος: Παπανδρούδης Ανδρέας
Β' Αντιπρόεδρος: Ισαακίδης πρόδρομος
Γενικός Γραμματέας: Γεωργιάδης ιωάννης
Ταμίας: Ορφανουδάκη Παρασκευή
Μέλη: Βαρνάβας Δημήτριος, Ζαφειράτου Σοφία, Καλούδης Δημήτριος, Καραδέδος Αναστάσιος, Καψαμπέλης-Θεοδόσης Παύλος, Μασγανάς Κωνσταντίνος, Μαστοράκου Άννα,Παναγιωτίδης Βλαδίμηρος, Παπαθανάσης Παντελής, Τριβλής Αριστόβουλος.

