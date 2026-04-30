«Αγλαΐτσα μας… καλό ταξίδι στο φως»: Πένθος στη Μεσαρά για τη 12χρονη που κατέληξε μετά από τροχαίο

Σήμερα το απόγευμα πραγματοποιήθηκε το τελευταίο αντίο στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στις Μοίρες - Δεν έγιναν μαθήματα στο σχολείο, ενώ ζητήθηκε η παρουσία ψυχολόγων - Το συγκινητικό μήνυμα των καθηγητών της





Από την πρώτη στιγμή η κατάσταση της υγείας του παιδιού είχε χαρακτηριστεί κρίσιμη, καθώς έφερε κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, κακώσεις σε θώρακα και κοιλιακή χώρα. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών το 12χρονο παιδί άφησε την τελευταία του πνοή στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας ΠΑΙΔΩΝ του ΠΑΓΝΗ.







Ο πατέρας του κοριτσιού εισήχθη και αυτός πολυτραυματίας στο χειρουργείο. Σύμφωνα με πληροφορίες ο πατέρας κατά τη σύγκρουση εκσφενδονίστηκε από το όχημα, ενώ το 12χρονο παιδί εγκλωβίστηκε μέσα στο όχημα και χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για τον απεγκλωβισμό του.



«Αγλαΐτσα μας… καλό ταξίδι στο φως…» Ο Σύλλογος Διδασκόντων του Γυμνασίου Μοιρών αποχαιρετά τη 12χρονη μαθήτρια με μία συγκινητική ανάρτηση στο Facebook. Όπως αναφέρεται στην ανακόινωση, ο Σύλλογος Διδασκόντων συνεδρίασε εκτάκτως και εξέδωσε συλλυπητήριο μήνυμα, εκφράζοντας θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους της. Αποφάσισε, μεταξύ άλλων, να παραστεί αντιπροσωπεία του Συλλόγου στην εξόδιο ακολουθία, να κατατεθεί στεφάνι στη μνήμη της και να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στη σχολική κοινότητα.







Παράλληλα, ζητήθηκε από τον δήμο η παρουσία ψυχολόγων στο σχολείο και έτσι σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αποφασίστηκε να ενεργοποιηθεί η Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας, η οποία θα βρίσκεται από σήμερα στις Μοίρες προκειμένου οι ειδικοί να παρέχουν ψυχολογική υποστήριξη τόσο σε συμμαθητές της Αγλαΐας όσο και σε οποιονδήποτε άλλον χρειαστεί.



Κλείσιμο





Αναλυτικά η ανακοίνωση του Γυμνασίου:



«ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

Ο Σύλλογος Διδασκόντων του Γυμνασίου Μοιρών μετά την αναγγελία του πρόωρου και αδόκητου θανάτου της Αγλαΐας μας, συνήλθε εκτάκτως σήμερα Πέμπτη 30/04/2026 και, με βαθιά θλίψη και οδύνη, αποφάσισε ομόφωνα:

Να εκφράσει τα ειλικρινή και θερμά του συλλυπητήρια προς την οικογένεια και τους οικείους της Αγλαΐας. Να παραστεί αντιπροσωπεία του Συλλόγου στην εξόδιο ακολουθία. Να κατατεθεί στεφάνι στη μνήμη της. Να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στη σχολική κοινότητα προς τιμήν της. Να δημοσιευθεί το παρόν ψήφισμα και να επιδοθεί στην οικογένειά της.

Αγλαΐτσα μας... καλό ταξίδι στο φως...».





«Δεν υπάρχουν λόγια ικανά να απαλύνουν τον πόνο μιας τόσο άδικης απώλειας» Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καλαμακίου αποχαιρέτησε με τη σειρά του τη 12χρονη με μία ανάρτηση στο Facebook. «Δεν υπάρχουν λόγια ικανά να απαλύνουν τον πόνο μιας τόσο άδικης απώλειας. Η σκέψη όλων μας βρίσκεται δίπλα στην οικογένεια και στους οικείους της μικρής Αγλαΐας, στους οποίους ευχόμαστε δύναμη και κουράγιο αυτές τις δύσκολες ώρες», επισημαίνει στην ανακοίνωσή του ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καλαμακίου. Ως ελάχιστο φόρο τιμής στη μνήμη της, ανακοίνωσε την ακύρωση όλων των προγραμματισμένων πολιτιστικών εκδηλώσεων της θερινής περιόδου.



Η ανακοίνωση του Πολιτιστικού Συλλόγου Καλαμακίου:



«Με βαθιά θλίψη και ανείπωτη οδύνη, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καλαμακίου εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια για τον αδόκητο χαμό της μικρής Αγλαΐας Χαραλαμπάκη.

Δεν υπάρχουν λόγια ικανά να απαλύνουν τον πόνο μιας τόσο άδικης απώλειας. Η σκέψη όλων μας βρίσκεται δίπλα στην οικογένεια και στους οικείους της μικρής Αγλαΐας, στους οποίους ευχόμαστε δύναμη και κουράγιο αυτές τις δύσκολες ώρες.

Ως ελάχιστη ένδειξη σεβασμού στη μνήμη της, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καλαμακίου ανακοινώνει την ακύρωση όλων των προγραμματισμένων πολιτιστικών εκδηλώσεων της θερινής περιόδου.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τη σκεπάσει. Καλό ταξίδι, μικρή μας, Αγλαΐα».





