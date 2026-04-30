Bullying καταγγέλλει η 16χρονη που έβγαλε σουγιά σε συμμαθητές στην Αίγινα - «Εδώ γίνονται φόνοι, με εμάς ασχολούνται» λέει η μητέρα της
Bullying καταγγέλλει η 16χρονη που έβγαλε σουγιά σε συμμαθητές στην Αίγινα - «Εδώ γίνονται φόνοι, με εμάς ασχολούνται» λέει η μητέρα της
Η μητέρα της ανήλικης αναρωτιέται για το λόγο που ασχολούνται μαζί τους αφού η 16χρονη «δεν έκανε τίποτα, ένα σουγιαδάκι είχε»
Συστηματικό bullying καταγγέλλει η 16χρονη στην Αίγινα η οποία έβγαλε σουγιά σε συμμαθητές της σε στάση λεωφορείου τρομοκρατώντας τους, την Πέμπτη 23 Απριλίου.
Από την πλευρά της, η μητέρα της 16χρονης παραδέχθηκε πως γνώριζε για το bullying που υφίστατο η κόρη της ενώ σημείωσε πως δεν ξέρει αν την έχουν χτυπήσει κιόλας. Ο ισχυρισμός από την 16χρονη, φέρεται να έγινε κατά την σύλληψή της σύμφωνα με το Live News.
«Την πείραζαν, εντάξει τώρα… Δεν θα το συνεχίσουμε. Δεν ξέρω γιατί το πειράζουν. Γιατί έτσι συμβαίνει με όλα τα παιδιά στο σχολείο. Το ένα πειράζει το άλλο. Την έχουν ενοχλήσει ξανά στο παρελθόν» είπε η μητέρα της ανήλικης στο Mega και πρόσθεσε: «Την πείραζαν, τώρα αν την έχουν χτυπήσει, δεν το ξέρω. Δεν νομίζω. Δεν ξέρω. Το συμβουλεύω να μην ασχοληθεί με τα παιδιά. Άμα την πειράζουν να το πει στο δάσκαλο. Ξανά».
«Ένα σουγιαδάκι είχε στην τσέπη. Κλειστό. Δεν έκανε τίποτα. Το μεγαλοποιήσανε. Εδώ πέρα γίνονται φόνοι, σκοτώνουνε, βιασμοί, χίλια δύο, με μας ασχολούνται;» αναρωτήθηκε χαρακτηριστικά.
«Μέσα σε προβλήματα μεγάλωσε. Αυτά που έχει δει το κοριτσάκι, άμα τα είχαν δει άλλοι στη ζωή τους. Τι να σου πω τώρα; Άστο. Το θέμα είναι άμα στη ζωή σου βλέπεις ας πούμε συνέχεια καυγάδες, ξύλο, το ένα το άλλο, πιστολιές εκεί πέρα, να βγάζει ο πατέρας μόλις τα έπινε καραμπίνα μπάπα μπούπα πάρε να έχεις» περιέγραψε συγγενής της 16χρονης.
Η νεαρή κοπέλα, σύμφωνα με τον συγγενή της οικογένειας, δεν πήγαινε σχολείο και επενέβη η αστυνομία.
«Στο σχολείο δεν το πήγαιναν η μάνα του και ο πατέρας του. Και πήγε η αστυνομία σπίτι και πήρε το παιδί για να πάει σχολείο».
«Ένα φοβισμένο παιδάκι ήταν. Καλά έκανε δηλαδή. Για να αμυνθεί για μένα, καλά έκανε. Δεν υπήρχε και άλλος τρόπος» είπε χαρακτηριστικά.
Από την πλευρά της, η μητέρα της 16χρονης παραδέχθηκε πως γνώριζε για το bullying που υφίστατο η κόρη της ενώ σημείωσε πως δεν ξέρει αν την έχουν χτυπήσει κιόλας. Ο ισχυρισμός από την 16χρονη, φέρεται να έγινε κατά την σύλληψή της σύμφωνα με το Live News.
«Την πείραζαν, εντάξει τώρα… Δεν θα το συνεχίσουμε. Δεν ξέρω γιατί το πειράζουν. Γιατί έτσι συμβαίνει με όλα τα παιδιά στο σχολείο. Το ένα πειράζει το άλλο. Την έχουν ενοχλήσει ξανά στο παρελθόν» είπε η μητέρα της ανήλικης στο Mega και πρόσθεσε: «Την πείραζαν, τώρα αν την έχουν χτυπήσει, δεν το ξέρω. Δεν νομίζω. Δεν ξέρω. Το συμβουλεύω να μην ασχοληθεί με τα παιδιά. Άμα την πειράζουν να το πει στο δάσκαλο. Ξανά».
«Δεν έκανε τίποτα. Το μεγαλοποιήσανε»Η μητέρα της 16χρονης, θεωρεί πως το περιστατικό μεγαλοποιήθηκε αφού ήταν απλά ένα… σουγιαδάκι.
«Ένα σουγιαδάκι είχε στην τσέπη. Κλειστό. Δεν έκανε τίποτα. Το μεγαλοποιήσανε. Εδώ πέρα γίνονται φόνοι, σκοτώνουνε, βιασμοί, χίλια δύο, με μας ασχολούνται;» αναρωτήθηκε χαρακτηριστικά.
Μέσα σε προβλήματα μεγάλωσε η 16χρονηΣυγγενής της 16χρονης περιέγραψε το περιβάλλον στο οποίο μεγάλωσε η νεαρή, τονίζοντας πως αυτό ήταν γεμάτο προβλήματα, καυγάδες, ξύλο αλλά και πιστολιές.
«Μέσα σε προβλήματα μεγάλωσε. Αυτά που έχει δει το κοριτσάκι, άμα τα είχαν δει άλλοι στη ζωή τους. Τι να σου πω τώρα; Άστο. Το θέμα είναι άμα στη ζωή σου βλέπεις ας πούμε συνέχεια καυγάδες, ξύλο, το ένα το άλλο, πιστολιές εκεί πέρα, να βγάζει ο πατέρας μόλις τα έπινε καραμπίνα μπάπα μπούπα πάρε να έχεις» περιέγραψε συγγενής της 16χρονης.
Η νεαρή κοπέλα, σύμφωνα με τον συγγενή της οικογένειας, δεν πήγαινε σχολείο και επενέβη η αστυνομία.
«Στο σχολείο δεν το πήγαιναν η μάνα του και ο πατέρας του. Και πήγε η αστυνομία σπίτι και πήρε το παιδί για να πάει σχολείο».
«Καλά έκανε»Ο ίδιος συγγενής, περιέγραψε την 16χρονη ως ένα φοβισμένο παιδάκι που προέβη στην συγκεκριμένη πράξη προκειμένου να αμυνθεί και πως «καλά έκανε» γιατί «δεν υπήρχε άλλος τρόπος».
«Ένα φοβισμένο παιδάκι ήταν. Καλά έκανε δηλαδή. Για να αμυνθεί για μένα, καλά έκανε. Δεν υπήρχε και άλλος τρόπος» είπε χαρακτηριστικά.
«Θα επέμβει ο εισαγγελέας αν δεν συμμορφωθούν τα παιδιά»Διαλυμένη, χαρακτήρισε την οικογένεια που μεγάλωσε η 16χρονη, και η θεία της ενώ τόνισε πως θα πρέπει τα παιδιά που καταγγέλλονται πως της έκαναν bullying, να νουθετηθούν από τους γονείς τους και πως αν δεν συμμορφωθούν θα επέμβει εισαγγελέας.
«Αυτή ήταν μια οικογένεια από τον καιρό που ζούσε ο πατέρας της, διαλυμένη ας την πούμε. Έπινε αυτός, έκανε, έβριζε, δηλαδή πολλά. Το μόνο που μπορώ να σας πω, ότι απλώς έκαναν bullying του παιδιού. Πολλά παιδιά μαζί. Τώρα θα πρέπει να κάνουν συνάντηση οι γονείς και με τον καθηγητή μήπως αλλάξει κάτι, αν μιλήσουν στα παιδιά τους οι γονείς, δεν ξέρω. Διαφορετικά θα επέμβει εισαγγελέας μετά, αν δεν συμμορφωθούν τα παιδιά από την στιγμή που τους μιλήσουν οι γονείς τους» είπε χαρακτηριστικά στο Live News.
Το σχολείο από την πλευρά του σε επικοινωνία που είχε το Live News απάντησε πως αρμόδια για να απαντήσει για το θέμα είναι η Διεύθυνση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Το σχολείο από την πλευρά του σε επικοινωνία που είχε το Live News απάντησε πως αρμόδια για να απαντήσει για το θέμα είναι η Διεύθυνση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
