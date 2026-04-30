Κατάθεση στεφάνων στο Σκοπευτήριο Καισαριανής από συνδικάτα και φορείς για τους 200 εκτελεσθέντες, δείτε βίντεο
Με μια πομπή, εκατοντάδες μέλη συνδικάτων και φορέων και πολίτες τίμησαν από σήμερα τη μνήμη των 200 που εκτελέστηκαν την Πρωτομαγιά του 1944.

Η πομπή ξεκίνησε από την πλατεία Σαντιάγκο Χιλής, δίπλα στο ξενοδοχείο «Caravel». Οι συγκεντρωμένοι βάδισαν προς το σκοπευτήριο, κρατώντας στεφάνια στα χέρια, υπό τους ήχους κομματιών όπως ο «Λεβέντης» του Μίκη Θεοδωράκη και η «1η Μαΐου» του Μάνου Λοΐζου.

Στην εκδήλωση συμμετείχε και το Σωματείο Εργαζομένων Μετρό Στοκχόλμης (SEKO), τα μέλη του οποίου βρίσκονται αυτές τις μέρες στην Ελλάδα. Στην κινητοποίηση έδωσαν επίσης το «παρών» τα μέλη του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Γιάννης Πρωτούλης και Νεκτάριος Τριάντης.


Η πορεία ολοκληρώθηκε με την άφιξη στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής. Εκεί έγινε η κατάθεση στεφάνων από τα εκπροσώπους των συνδικάτων και των φορέων.

Η εκδήλωση έκλεισε με όλους τους παρευρισκόμενους να τηρούν ενός λεπτού σιγή, τιμώντας τους 200.
Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

