Κατάθεση στεφάνων στο Σκοπευτήριο Καισαριανής από συνδικάτα και φορείς για τους 200 εκτελεσθέντες, δείτε βίντεο
Η εκδήλωση έκλεισε με όλους τους παρευρισκόμενους να τηρούν ενός λεπτού σιγή
Με μια πομπή, εκατοντάδες μέλη συνδικάτων και φορέων και πολίτες τίμησαν από σήμερα τη μνήμη των 200 που εκτελέστηκαν την Πρωτομαγιά του 1944.
Η πομπή ξεκίνησε από την πλατεία Σαντιάγκο Χιλής, δίπλα στο ξενοδοχείο «Caravel». Οι συγκεντρωμένοι βάδισαν προς το σκοπευτήριο, κρατώντας στεφάνια στα χέρια, υπό τους ήχους κομματιών όπως ο «Λεβέντης» του Μίκη Θεοδωράκη και η «1η Μαΐου» του Μάνου Λοΐζου.
Στην εκδήλωση συμμετείχε και το Σωματείο Εργαζομένων Μετρό Στοκχόλμης (SEKO), τα μέλη του οποίου βρίσκονται αυτές τις μέρες στην Ελλάδα. Στην κινητοποίηση έδωσαν επίσης το «παρών» τα μέλη του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Γιάννης Πρωτούλης και Νεκτάριος Τριάντης.
Η πορεία ολοκληρώθηκε με την άφιξη στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής. Εκεί έγινε η κατάθεση στεφάνων από τα εκπροσώπους των συνδικάτων και των φορέων.
Η εκδήλωση έκλεισε με όλους τους παρευρισκόμενους να τηρούν ενός λεπτού σιγή, τιμώντας τους 200.
