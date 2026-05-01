Βαλένθια - Παναθηναϊκός: Πότε και τι ώρα είναι το Game 3 των Playoffs
Βαλένθια - Παναθηναϊκός: Πότε και τι ώρα είναι το Game 3 των Playoffs

Τα δύο πρώτα παιχνίδια της σειράς μεταξύ Βαλένθια και Παναθηναϊκού στην Ισπανία ανήκουν ήδη στο παρελθόν και οι δύο ομάδες στρέφουν το ενδιαφέρον τους στην αμέσως επόμενη αναμέτρηση, με το σκηνικό να μεταφέρεται, πλέον, στην Αθήνα.

Ο Παναθηναϊκός έκανε το 2-0 επί ισπανικού εδάφους και θέλει μία νίκη για να βρεθεί στο Final-Four.


Συγκεκριμένα το Game 3 της σειράς θα διεξαχθεί στο «Telekom Center Athens» την ερχόμενη Τετάρτη (6/5) στις 21:15 και θα έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε την live εξέλιξη του αγώνα μέσα από το Gazzetta.

Τηλεοπτικά το 3ο παιχνίδι της σειράς θα μεταδοθεί και πάλι από το Novasports Prime.

Game 1: Βαλένθια - Παναθηναϊκός 67-68
Game 2: Βαλένθια - Παναθηναϊκός 105-107
Game 3: Παναθηναϊκός - Βαλένθια (6/5, 21:15)
Game 4: Παναθηναϊκός - Βαλένθια (8/5, 21:15 - αν χρειαστεί)
Game 5: Βαλένθια - Παναθηναϊκός (12/5 ή 13/5 - αν χρειαστεί)
