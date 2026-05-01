Ο δρόμος του Αταμάν προς τα αποδυτήρια μετά τον νέο θρίαμβο του Παναθηναϊκού
Ο τεχνικός του Παναθηναϊκού, Εργκίν Αταμάν πηγαίνοντας προς τα αποδυτήρια μετά το νέο θρίαμβο του «τριφυλλιού» επί της Βαλένθια φώναζε «one more, one more»
Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να κάνει το 2-0 στα Play Offs της Euroleague επικρατώντας και πάλι της Βαλένθια αυτή την φορά με 105-107. Μια νίκη που σφραγίστηκε με το φοβερό buzzer beater του Χέις Ντέιβις.
Με το που έβαλε ο Αμερικανός φόργουορντ το καλάθι όλοι έτρεξαν πανηγυρίζοντας; προς τα αποδυτήρια. Ο Κέντρικ Ναν αγκαλιάστηκε με τον Εργκίν Αταμάν με τον Τούρκο προπονητή να φωνάζει στους παίκτες του «one more, one more», δηλαδή πως μένει ακόμα μία νίκη για να βρεθούν στο final four.
Πηγή: www.gazzetta.gr
