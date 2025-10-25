Τρία χωριά ησυχαστήρια στη Φωκίδα για γρήγορη απόδραση τριημέρου

Κλείσιμο

Μέσα σε ένα σκηνικό γεμάτο έλατα, ιτιές, καρυδιές, πλατάνια και τρεχούμενα νερά, ξεπροβάλλουν τρία γραφικά χωριά της Φωκίδας που αξίζει να τα βάλετε στη λίστα σας. Εδώ, το μόνο που θα ακούτε είναι ο ήχος από τα ρέματα και το θρόισμα των δέντρων, καθώς ο αέρας χαϊδεύει τα φύλλα τους.Οι κάτοικοι είναι λιγοστοί και μεγάλοι σε ηλικία, άνθρωποι που επιλέγουν να παραμείνουν στον τόπο τους, παρότι η πρόσβαση είναι δύσκολη και οι ανέσεις περιορισμένες. Είναι φιλόξενοι και χαίρονται ιδιαίτερα όταν βλέπουν επισκέπτες να φτάνουν στο χωριό τους. Πρόθυμοι να βοηθήσουν, προσφέρουν πάντα πληροφορίες και ιστορίες για την περιοχή.Η Αρτοτίνα είναι χτισμένη σε υψόμετρο περίπου 1.180 μέτρων, στους πρόποδες του βουνού Κόρακα. Κάποτε ήταν κεφαλοχώρι, όμως σήμερα ζουν εκεί μόνιμα λίγοι κάτοικοι. Στα ανατολικά του χωριού υψώνονται τα Βαρδούσια, που όταν χιονιστούν φωτίζουν το τοπίο μέρα και νύχτα. Από την Αθήνα η διαδρομή διαρκεί περίπου 4,5 ώρες, όμως η ομορφιά του τόπου ανταμείβει κάθε επισκέπτη.Μην περιμένετε καφετέριες και μπαράκια εδώ. Ο χρόνος σας θα κυλήσει με βόλτες στα στενά του χωριού και στις εξοχές του. Η Αρτοτίνα διαθέτει Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο, στεγασμένο στο αρχοντικό του οπλαρχηγού Σαφάκα, ένα κτίσμα του 1810 που βρίσκεται κοντά στον ναό της Παναγίας. Τα εκθέματα περιλαμβάνουν εργαλεία και αντικείμενα της καθημερινής ζωής, έγγραφα και κειμήλια ιστορικού ενδιαφέροντος, τα οποία έχουν παραχωρηθεί από τους κατοίκους. Αν θελήσετε να το επισκεφθείτε, περάστε από το καφενείο και ζητήστε τον πρόεδρο του χωριού, που θα σας ανοίξει με χαρά.Τα σπίτια, άλλα χτισμένα με πέτρα και άλλα ασβεστωμένα, ακολουθούν το ίδιο γραφικό ύφος. Ορισμένα έχουν παραδοσιακές σκεπές από σχιστόλιθο, φτιαγμένες από ντόπιους τεχνίτες με μεράκι. Στην πλατεία, το σκηνικό συμπληρώνουν νεαρά πλατάνια, μουριές και η προτομή του Αθανασίου Διάκου. Εκεί βρίσκεται και το σπίτι όπου γεννήθηκε ο ήρωας της Επανάστασης.Ένα εντυπωσιακό στοιχείο για το χωριό είναι οι δεκαεπτά εκκλησίες του, αριθμός μεγάλος για τον πληθυσμό του. Στην πλατεία δεσπόζει ο ναός του πολιούχου Αγίου Γεωργίου, χτισμένος το 1905, ενώ σε κεντρικό σημείο βρίσκεται ο ναός της Παναγίας, που ανεγέρθηκε πριν από το 1800 και αποτελούσε ιδιωτική εκκλησία της οικογένειας Σαφάκα. Στον περίβολό της σώζεται και ο οικογενειακός τάφος.Το σημαντικότερο αξιοθέατο της περιοχής είναι η Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου, που ιδρύθηκε τον 18ο αιώνα και είναι γνωστή ως το μοναστήρι του Αθανασίου Διάκου, καθώς εδώ είχε καλογερέψει ο οπλαρχηγός. Το κελί του διατηρείται έως σήμερα. Το μοναστήρι βρίσκεται περίπου τέσσερα χιλιόμετρα από το χωριό, σε μια υπέροχη τοποθεσία μέσα στα έλατα, με θέα που φτάνει έως τα Βαρδούσια.Αν αγαπάτε τις πεζοπορίες, μπορείτε να ακολουθήσετε τον χωματόδρομο που περνά από τον Άγιο Αθανάσιο και οδηγεί προς τον Προφήτη Ηλία, μέσα σε ένα τοπίο με πυκνό δάσος ελάτων και απεριόριστη θέα στα Βαρδούσια. Στην αυλή του ναού υπάρχουν παγκάκια και μια βρύση, ιδανικά για ξεκούραση. Η διαδρομή είναι περίπου 7-8 χιλιόμετρα. Εναλλακτικά, μπορείτε να περπατήσετε τον δρόμο που οδηγεί στα ξωκλήσια του Αγίου Νικολάου, του Αγίου Δημητρίου και του Αγίου Μάρκου και να κάνετε στάση στα παγκάκια του τελευταίου πριν επιστρέψετε στο χωριό.