Βοηθάμε το σώμα μας να ανακτήσει την ενέργεια και την ισορροπία του επιλέγοντας 100% φυσικές, αποτοξινωτικές φόρμουλες με στοχευμένη δράση.
Συναγερμός για γονική αρπαγή 8χρονου στη Νέα Ιωνία
Συναγερμός για γονική αρπαγή 8χρονου στη Νέα Ιωνία
Τα ίχνη του Ναντάφ Ριάντ, χάθηκαν περίπου στις 12.00 την Παρασκευή (24/10)
Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές μετά τη γονική αρπαγή 8χρονου από την περιοχή της Νέας Ιωνίας.
Τα ίχνη του Ναντάφ Ριάντ, χάθηκαν περίπου στις 12.00 την Παρασκευή (24/10) και το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε και προχώρησε σε δημοσιοποίηση των στοιχείων του, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, καθώς ενδεχομένως να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο. Ο ανήλικος πιθανόν να συνοδεύεται από τη μητέρα του.
Ο Νανταφ Ριάντ έχει ύψος 1,10μ., κανονικό βάρος, έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε τζιν βερμούδα, κόκκινη ζακέτα και λευκά αθλητικά παπούτσια.
Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.
Τα ίχνη του Ναντάφ Ριάντ, χάθηκαν περίπου στις 12.00 την Παρασκευή (24/10) και το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε και προχώρησε σε δημοσιοποίηση των στοιχείων του, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, καθώς ενδεχομένως να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο. Ο ανήλικος πιθανόν να συνοδεύεται από τη μητέρα του.
Ο Νανταφ Ριάντ έχει ύψος 1,10μ., κανονικό βάρος, έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε τζιν βερμούδα, κόκκινη ζακέτα και λευκά αθλητικά παπούτσια.
Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.
Ειδήσεις σήμερα:
Διονύσης Σαββόπουλος - Μάνος Χατζιδάκις: Η πρώτη τους συνάντηση, το «Μακρύ Ζεϊμπέκικο για τον Νίκο», η παρεξήγηση και η συμφιλίωση
Κορωπί: Ο ιατροδικαστής βρήκε χτυπήματα στο κεφάλι και το σώμα του 4χρονου - «Είναι όλα κόκκινα» έλεγε το παιδί δείχνοντας το σπίτι
Σύνταξη: Το όνειρο του Έλληνα για ελευθερία, το στήριγμα οικογενειών - Ο «Γολγοθάς» των ενσήμων και η νέα ζωή στην τρίτη ηλικία
Διονύσης Σαββόπουλος - Μάνος Χατζιδάκις: Η πρώτη τους συνάντηση, το «Μακρύ Ζεϊμπέκικο για τον Νίκο», η παρεξήγηση και η συμφιλίωση
Κορωπί: Ο ιατροδικαστής βρήκε χτυπήματα στο κεφάλι και το σώμα του 4χρονου - «Είναι όλα κόκκινα» έλεγε το παιδί δείχνοντας το σπίτι
Σύνταξη: Το όνειρο του Έλληνα για ελευθερία, το στήριγμα οικογενειών - Ο «Γολγοθάς» των ενσήμων και η νέα ζωή στην τρίτη ηλικία
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα