Συναγερμός για γονική αρπαγή 8χρονου στη Νέα Ιωνία
ΕΛΛΑΔΑ
Νέα Ιωνία Αρπαγή Εξαφάνιση

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές μετά τη γονική αρπαγή 8χρονου από την περιοχή της Νέας Ιωνίας.

Τα ίχνη του Ναντάφ Ριάντ, χάθηκαν περίπου στις 12.00 την Παρασκευή (24/10) και το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε και προχώρησε σε δημοσιοποίηση των στοιχείων του, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, καθώς ενδεχομένως να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο. Ο ανήλικος πιθανόν να συνοδεύεται από τη μητέρα του.

Ο Νανταφ Ριάντ έχει ύψος 1,10μ., κανονικό βάρος, έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε τζιν βερμούδα, κόκκινη ζακέτα και λευκά αθλητικά παπούτσια.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.

