Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας στον 50χρονο που ξυλοκόπησε την σύντροφό του στο Κορωπί
Κατηγορείται και για σωματική βλάβη σε βάρος ανήλικου, καθώς χτύπησε ένα από τα παιδιά του

Αντιμέτωπος με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας είναι ο 50χρονος που ξυλοκόπησε βάναυσα την 40χρονη σύντροφό του, στο Κορωπί, μετά την ποινική δίωξη που άσκησε σε βάρος του ο Εισαγγελέας.

Ο 50χρονος κατηγορείται και για σωματική βλάβη σε βάρος ανήλικου, καθώς χτύπησε ένα από τα παιδιά του. Ενώπιον του Εισαγγελέα, ο δράστης του εγκλήματος εμφανίστηκε χωρίς δικηγόρο.

Την υπόθεση θα χειριστεί Ανακριτής, ενώπιον του οποίου θα οδηγηθεί τις επόμενες ημέρες για την απολογία του ο κατηγορούμενος.

Η γυναίκα, πολύ σοβαρά τραυματισμένη, νοσηλεύεται διασωληνωμένη στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός».

