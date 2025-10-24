Νεκρός τουρίστας σε κρουαζιερόπλοιο στο Κατάκολο - Κατέληξε πριν τον παραλάβει το ΕΚΑΒ που περίμενε στο λιμάνι
Το πλοίο είχε αναχωρήσει από το λιμάνι του Πειραιά, με προορισμό την Κέρκυρα και άλλαξε πορεία λόγω της έκτακτης κατάστασης

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Παρασκευής στο κρουαζιερόπλοιο Aidablu, όταν ένας 85χρονος τουρίστας που επέβαινε στο πλοίο αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία εν πλω.

Το πλοίο είχε αναχωρήσει νωρίτερα από το λιμάνι του Πειραιά, με προορισμό την Κέρκυρα, ωστόσο το περιστατικό ανάγκασε το πλήρωμα να αλλάξει πορεία και να κινηθεί προς το πλησιέστερο λιμάνι, αυτό του Κατακόλου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Patrisnews, το πλήρωμα ακολούθησε το πρωτόκολλο έκτακτης ανάγκης και ενημέρωσαν άμεσα τις λιμενικές αρχές και το ΕΚΑΒ.

Παράλληλα, ειδοποιήθηκε ασθενοφόρο να αναμένει στο λιμάνι, προκειμένου να παραλάβει τον ασθενή αμέσως μόλις αποβιβαστεί.

Το κρουαζιερόπλοιο παρέμεινε για λίγη ώρα ανοιχτά του Κατακόλου, ενώ βάρκα κατέπλευσε στο σημείο για να παραλάβει τον 85χρονο και να τον μεταφέρει στο λιμάνι.

Ωστόσο, ο άνδρας κατέληξε πριν προλάβει να αποβιβαστεί και να παραδοθεί στο πλήρωμα του ασθενοφόρου.

