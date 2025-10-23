Δεν μπορεί το μυαλό μου να συλλάβει τι συνέβη, η κόρη μου δεν είχε πρόβλημα υγείας, λέει ο πατέρας της 16χρονης που έπεσε νεκρή έξω από κλαμπ στο Γκάζι
Ο πατέρας λέει πως το κορίτσι ήταν σε μία παρέα 10 ατόμων στο Γκάζι και πως τον ενημέρωσαν οι φίλοι της - Το μόνο επίσημο πράγμα που έχω στα χέρια μου αυτή τη στιγμή είναι η φωτογραφία του παιδιού μου, δηλώνει
Από πνευμονικό οίδημα επήλθε ο θάνατος της 16χρονης που κατέρρευσε έξω από κλαμπ στο Γκάζι τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής. Περισσότερες απαντήσεις αναμένεται να δώσουν οι τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις, τα αποτελέσματα των οποίων υπολογίζεται να βγουν μετά από έναν μήνα.
Αυτά περιμένει και ο πατέρας της για να καταλάβει τι ακριβώς συνέβη στο παιδί του. «Οι γιατροί της χορήγησαν αντίδοτα για αλκοόλ και ναρκωτικά, έκαναν όλα όσα έπρεπε», λέει και επισημαίνει πως η 16χρονη δεν είχει κάποιο πρόβλημα υγείας.
«Με πήραν κατευθείαν οι φίλοι της τηλέφωνο και πήγα από τους φίλους της πρώτα και μου λένε έτσι και έτσι, γιατί δεν είχα καταλάβει ακριβώς. Ήταν 2:30 το βράδυ και εκεί τέλος πάντων στο νοσοκομείο έγινε αυτό που έγινε το μοιραίο. Ήταν 10 άτομα, δεν ήταν τρία κορίτσια. Βγήκαν έξω για να πουν καληνύχτα και να φύγουν. Αυτό ξέρω. Ήρεμα και ωραία χωρίς να τα διώξουν από το μαγαζί», είπε ο πατέρας της 16χρονης στο MEGA.
Σύμφωνα με τον ίδιο, «το κορίτσι δεν είχε κανένα πρόβλημα» και «οι γιατροί μου είπαν ότι είναι άγνωστα τα αίτια οπότε θα γίνει νεκροψία-νεκροτομή. Αυτό περιμένω να πάρω στα χέρια μου, την έκθεση και από εκεί και μετά οτιδήποτε, αν υπάρχει κάτι μεμπτό και ο θάνατος του παιδιού δεν οφείλεται σε κάποια παθολογικά αίτια τα οποία δεν έχουν προκληθεί από κάτι μεμπτό, δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Αν έχουν προκληθεί τα αίτια του θανάτου του παιδιού από κάτι το οποίο είναι μεμπτό ή τέλος πάντων καταλαβαίνετε τι θέλω να πω, θα κινηθούμε δια της ανάλογης διαδικασίας όπως πρέπει. Είχε λίγο φύσημα στην καρδιά της ας πούμε. Και επειδή ήταν και λίγο υπέρβαρη έπρεπε να προσέχει».
«Δεν μπορεί το μυαλό μου αυτή τη στιγμή να συλλάβει τι έχει συμβεί, προσπαθούμε να συνέλθουμε όλοι», σημείωσε. «Προσπάθησαν να κάνουν αντίδοτα για ουσίες, για αλκοόλ, για όλα αυτά. Έχουν αιφνίδιο θάνατο, τον οποίο προσπαθούσαν να επαναφέρουν ένα παιδί, δεν μπορούν να έχουν τοξικολογική εξέταση εκείνη τη στιγμή να δουν αν υπάρχει κάποιο… Αυτοί έκαναν αυτό που έπρεπε να κάνουν. Βλέπουν έναν άνθρωπο ο οποίος είναι… Τέλος πάντων έχει λιποθυμήσει ή τέλος πάντων έχει σταματήσει η καρδιά του, προσπαθούν να τον επαναφέρουν στη ζωή. Τα αίτια δεν μπορούν να τα γνωρίζουν, για αυτό έπραξαν όπως έπραξαν. Έβαλαν αντίδοτα για ναρκωτικά, έβαλαν αντίδοτα για αλκοόλ, έβαλαν ό,τι πρέπει να κάνουν. Χορήγησαν τις κατάλληλες αγωγές. Τώρα από εκεί και πέρα το παιδί δεν επανήλθε, κάτι επίσημο στα χέρια μου δεν έχω… Το μόνο επίσημο πράγμα που έχω στα χέρια μου αυτή τη στιγμή είναι η φωτογραφία του παιδιού μου», κατέληξε ο πατέρας.
Ούρος Νίκολιτς: Τα 250.000 ευρώ και οι εξυπηρετήσεις στους Vračarci - Η εγκληματική οργάνωση με πλοκάμια εκτός Σερβίας και η σύλληψη στην Αθήνα
Ποιος είναι «ο τελευταίος Εβραίος της Βίνιτσα» ; Το ΑΙ βρήκε μόνον τον εκτελεστή - Τα μυστικά μίας σκληρής φωτογραφίας
Από πνευμονικό οίδημα ο θάνατος της 16χρονης στο Γκάζι - Αναμένονται οι τοξικολογικές εξετάσεις
