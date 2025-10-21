Κτιριακό πρόγραμμα ύψους 500 εκατ. ευρώ για τα δικαστήρια της χώρας ανακοίνωσε το υπουργείο Δικαιοσύνης

Μπούγας: Τρία επιμέρους προγράμματα

Έργα σε πανελλαδική έκταση

Όταν ξεκίνησε η διαδικασία των συμπράξεων και η εκτίμηση των προϋπολογισμών, δεν υπήρχε ο Δικαστικός Χάρτης, ο οποίος κατήργησε σχηματισμούς στα, που σημαίνει ότι στεγάζονταν στα Ειρηνοδικεία που καταργήθηκαν ή συγχωνεύτηκαν τώρα πρέπει να ενσωματωθούν στα νέα δικαστικά μέγαρα. Άρα αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια αναθεώρηση του κτιριολογικού προγράμματος για να μπορέσουμε τα κτίρια τα οποία θα κατασκευαστούν να ικανοποιήσουν αυτές τις ανάγκες.Η άλλη σύμπραξη είναι η ανέγερση του δικαστικού μεγάρου Ηρακλείου και η ανακατασκευή του δικαστικού μεγάρου Ρεθύμνου προϋπολογισμού 70 εκατ. ευρώ. Αυτά είναι περίπου 240 εκατ. ευρώ».Παράλληλα, ο κ. Φλωρίδης επισήμανε: «Το πρόγραμμα το οποίο ανακοινώνεται σήμερα και συμπληρώνει αυτές τις συμπράξεις, αυτά τα έργα είναι περίπου 65 εκατ. ευρώ.Αυτό προβλέπει τη δημιουργία δυο νέων δικαστικών μεγάρων, στηνκαι στα Γιαννιτσά, και εργασίες ανακατασκευών και ανακαίνισης οι οποίες ξεκινούν από ελάχιστα ποσά και φτάνουν μέχρι, όπως είναι η ανακατασκευή του παλιού δικαστικού μεγάρου του ιστορικού κτιρίου της Κομοτηνής προϋπολογισμού περίπου 6,5 εκατ. ευρώ. Τα χρήματα αυτά είναι διασφαλισμένα, είναι πόροι κατά βάση από το Ταμείο Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτιρίων και από το. Μεταξύ των νέων κατασκευών συμπεριλαμβάνονται οικαι τα γραφεία του Εφετείου Μυτιλήνης μετά και την πρόσφατη εύρεση του κατάλληλου οικοπέδου.Άρα έχουμε ένα συνολικό πρόγραμμα το οποίο υπερβαίνει τα 300 εκατ. ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι για το σύνολο των δικαστικών κτιρίων της Χώρας, είτε θα έχουμε αρκετά καινούρια κτίρια, είτε στα υπόλοιπα θα έχουμε ανακαινίσεις τέτοιου χαρακτήρα και τέτοιου μεγέθους που θα καταστήσουν τα κτίρια αυτά σύγχρονα και πιο λειτουργικά. Είναι μια εξαιρετική δουλειά η οποία προετοιμάστηκε από τον υφυπουργό και τον γενικό γραμματέα ο οποίος προΐσταται και του ΤΑΧΔΙΚ το οποίο έγινε κατορθωτό μέσα από τη συνεργασία που είχαμε με τους τοπικούς εκπροσώπους, βουλευτές και δημάρχους τις δικαστικές αρχές και τη συμβολή που είχαν οι διοικήσεις των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας».Από την πλευρά του ο κ. Μπούγας επισήμανε ότι η οικονομική συνεισφορά τουοφείλεται στην καλή διαχείριση των πόρων και όχι από στη αύξηση των πόρων-εσόδων από παράβολα, κ.λπ., προσθέτοντας ότι η(επισκευές, κ.λπ.) πέρασε στο ΤΑΧΔΙΚ με αποτέλεσμα να αποδεσμεύονται δικαστές και να διεκπεραιώνουν το αμιγώς δικαιοδοτικού τους έργο.Συγκεκριμένα, ο κ. Μπούγας ανέφερε: «Ο Δικαστικός Χάρτης δεν είναι μόνο η ενοποίηση του πρώτου βαθμού της δικαιοσύνης. Ασφαλώς ένα σημαντικό κομμάτι του Χάρτη είναι η ενοποίηση του πρώτου βαθμού. Ο δεύτερος άξονας όμως είναι η χωροταξία. Η κατανομή των δικαστικών σχηματισμών στην ελληνική Επικράτεια.Πριν την εφαρμογή τουείχαμε στη χώρα στην πολιτική δικαιοσύνη είχαμε συνολικά 227 δικαστικούς σχηματισμούς. Μετά την εφαρμογή του Χάρτη έχουν περιοριστεί σε 113.Αντιλαμβάνεστε πόσο μεγάλη σημασία έχει για τον προγραμματισμό του κτιριακού προγράμματος ο περιορισμός απόσετων. Διότι, αυτό, ασφαλώς προσδιορίζει όχι μόνο τις κτιριακές αλλά και τις ψηφιακές υποδομές, οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη και ελπίζουμε ότι μέχρι το τέλος τουόπως έχουμε περιγράψει θα έχουν ολοκληρωθεί.Ο Χάρτης λοιπόν με τους, δίχως να κάνουν δυσκολότερη την πρόσβαση των πολιτών στη δικαιοσύνη, τουναντίον την κατέστησαν ευχερέστερη. Στην ηπειρωτική χώρα κανένας πολίτης δεν έχει πρόσβαση σε δικαστήριο μεγαλύτερη των 35 λεπτών και στη νησιωτική χώρα έχουμε αναβαθμίσει τασε περιφερειακές έδρες τωνΜε βάση λοιπόν τα δεδομένα και τις ανάγκες που προέκυψαν από την εφαρμογή του, αναπροσαρμόσαμε το κτιριακό πρόγραμμα.Σε άλλο σημείο ο κ. Μπούγας, ανέφερε: «Με βάση όσα ελέχθησαν από τον υπουργό, έχουμε τρία επιμέρους προγράμματα. Το ένα είναι το μεγάλο πρόγραμμα των ΣΔΙΤ στο οποίο αναφέρθηκε ο υπουργός, το πρόγραμμα κατασκευής ή εκτεταμένων επισκευών δικαστικών μεγάρων που χρηματοδοτείται από πόρους του, το οποίο περιλαμβάνει το Δικαστικό Μέγαρο Πειραιά και η ανακατασκευή του κτιρίου που στεγάζει το Συμβούλιο της Επικρατείας.Ένα άλλο πρόγραμμα το οποίο θα ανακοινωθεί τις επόμενες μέρες αφορά στα δικαστικά κτίρια του λεκανοπεδίου Αττικής, αναφέρομαι κυρίως στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων αλλά και τηςΤο σημερινό πρόγραμμα το οποίο περιλαμβάνει δικαστικά μέγαρα σε ολόκληρη τη χώρα πλην Αττικής, και βεβαίως τα προγράμματα τα οποία μοχλεύουν πόρους, οι οποίοι μπορεί να φθάσουν μέχρι και 500 εκατ. ευρώ.Δηλαδή τα 300 εκατ. που ανέφερε ο υπουργός συν της Αττικής και χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης. Ελπίζουμε ότι θα έχουν υλοποιηθεί στο σύνολό τους μέχρι το 2030».Ο κ. Λάσκος αναφέρθηκε λεπτομερώς στα έργα που πραγματοποιούνται σε πανελλαδική έκταση σύμφωνα με το πρόγραμμα, επισημαίνοντας ότι από τοδιατέθηκαν συνολικά μέχρι τώραΠάντως, σε παρέμβασή του ο κ. Σταικούρας συνεχάρη το έργο της ηγεσίας του υπουργείου Δικαιοσύνης.