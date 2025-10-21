Κτιριακό πρόγραμμα ύψους 500 εκατ. ευρώ για τα δικαστήρια της χώρας ανακοίνωσε το υπουργείο Δικαιοσύνης

Κτιριακό πρόγραμμα μαμούθ για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμού
των κτιριακών υποδομών
της Δικαιοσύνης ύψους περίπου 500 εκατ. ευρώ
το οποίο βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και θα υλοποιηθεί μέσα στην επόμενη διετία, ανακοινώθηκε από την ηγεσία του υπουργείου Δικαιοσύνης
.
Η αναβάθμιση των κτιριακών υποδομών αποσκοπεί στην εξασφάλιση καλύτερων συνθηκών εργασίας
για τους λειτουργούς της Δικαιοσύνης και τους δικηγόρους
, αλλά και στην αναβάθμιση ποιοτικότερων υπηρεσιών
για τους πολίτες.
Ειδικότερα, ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης
, ο υφυπουργός Δικαιοσύνης Ιωάννης Μπούγας
και ο γενικός γραμματέας Πέλοψ Λάσκος
, παρουσία του υπουργού Επικρατείας Άκη Σκέρτσου
, του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννη Ανδριανού
, του πρώην υπουργού Δικαιοσύνης και πρώην αντιπροέδρου της Βουλής Χαράλαμπου Αθανασίου
, του πρώην υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Χρήστου Σταικούρα
, βουλευτών, εκπροσώπων της τοπική αυτοδιοίκησης και προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων παρουσίασαν αναλυτικά τα έργα ανακαίνισης και αναβάθμισης των δικαστικών κτιρίων που ολοκληρώθηκαν μέσα στο 2025, κατόπιν αιτημάτων των κατά τόπους διοικήσεων των δικαστηρίων, καθώς και τα έργα που προγραμματίζεται να υλοποιηθούν έως το 2027.
Το πρόγραμμα αφορά την ανέγερση δέκα νέων δικαστικών κτιρίων και την επισκευή-ανακατασκευή πολύ μεγάλου αριθμού δικαστηρίων
, τόσο στην Αθήνα όσο και στην περιφέρεια.
Τα δέκα νέα δικαστικά μέγαρα
που θα κατασκευαστούν στην περιφέρεια είναι στο Αιγαίο, Αλεξανδρούπολη, Βόλο, Έδεσσα, Γιαννιτσά, Πίλο, Κω, Λαμία, Σέρρες και Χίο.
Στην Αθήνα θα ανεγερθεί ένας όροφος στο Πρωτοδικείο
επί της οδού Λουκάρεως (αποκλείστηκε η σκέψη να ανεγερθεί νέο κτίριο πίσω από το Εφετείο Αθηνών), θα αναμορφωθούν τα κτίρια
της πρώην Σχολής Ευελπίδων
και θα κατασκευαστεί εκεί ένα ακόμη κτίριο.
Οι πόροι για την κατασκευή και ανακατασκευή των δικαστικών κτιρίων προέρχονται κατά 240 εκ. ευρώ από την Σύμπραξη Δημόσιου και Ιδιωτικού Φορέα (ΣΔΙΤ), 130 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και 130 εκατ. από το ΤΑΧΔΙΚ.
Να σημειωθεί ότι από τον προϋπολογισμό του ΤΑΧΔΙΚ τα 64.489.166 ευρώ αφορούν έργα της περιφέρειας και τα 65 εκατ. ευρώ αφορούν τα έργα στην πρώην Σχολή Ευελπίδων και το πανωσήκωμα ορόφου στο Πρωτοδικείο της επί Λουκάρεως.
Φλωρίδης: Συνολικό πρόγραμμα που υπερβαίνει τα 300 εκατ. ευρώ
Ο κ. Φλωρίδης αναφέρθηκε στο κτιριακό πρόγραμμα του υπουργείου και εξήρε την συμβολή των τοπικών Δικηγορικών Συλλόγων
στην εξεύρεση λύσεων για την υλοποίηση του κτιριακού προγράμματος.
Συγκεκριμένα, ο υπουργός Δικαιοσύνης, ανέφερε
: «Αυτό το πρόγραμμα έχει δυο μέρη: Το πρώτο βρίσκεται σε εξέλιξη μέσα από τις συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και το δεύτερο, το οποίο υλοποιείται με διαδικασίες, που προβλέπονται στα δημόσια έργα. Η χρηματοδότηση όλων είναι από εθνικούς πόρους.
Αναφορικά με τα έργα που θα γίνουν με συμπράξεις ή είναι σε εξέλιξη η διαδικασία των συμπράξεων, η πρώτη αφορά στην ανέγερση δικαστικών Μεγάρων Έδεσσας
, Σερρών
και Κιλκίς
, η οποία αν και περιλαμβάνει μέχρι σήμερα την ανακατασκευή του δικαστικού Μεγάρου
της Θεσσαλονίκης
, αποφασίστηκε μετά από σειρά προβλημάτων που προέκυψαν να προχωρήσει ως ένα ξεχωριστό δημόσιο έργο, ενώ παράλληλα θα προχωρήσει κανονικά η κατασκευή των άλλων τριών.
Αυτό συμβαίνει γιατί είναι ένα ιδιαίτερα απαιτητικό τεχνικά και ως τέτοιο μπορεί να αντιμετωπιστεί ξεχωριστά, ενώ με την απεμπλοκή της Θεσσαλονίκης
η κατασκευή των άλλων τριών δικαστικών μεγάρων θα επιταχυνθεί.
Η δεύτερη σύμπραξη είναι η ανέγερση των δικαστικών μεγάρων Λαμίας, Βόλου και μιας νέας πτέρυγας του δικαστικού μεγάρου Καρδίτσας, καθώς και την ανακατασκευή του υφιστάμενου δικαστικού μεγάρου Τρικάλων, συνολικού προϋπολογισμού περίπου 48 εκατ. ευρώ.
Όταν ξεκίνησε η διαδικασία των συμπράξεων και η εκτίμηση των προϋπολογισμών, δεν υπήρχε ο Δικαστικός Χάρτης, ο οποίος κατήργησε σχηματισμούς στα Ειρηνοδικεία
, που σημαίνει ότι στεγάζονταν στα Ειρηνοδικεία που καταργήθηκαν ή συγχωνεύτηκαν τώρα πρέπει να ενσωματωθούν στα νέα δικαστικά μέγαρα. Άρα αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια αναθεώρηση του κτιριολογικού προγράμματος για να μπορέσουμε τα κτίρια τα οποία θα κατασκευαστούν να ικανοποιήσουν αυτές τις ανάγκες.
Η άλλη σύμπραξη είναι η ανέγερση του δικαστικού μεγάρου Ηρακλείου και η ανακατασκευή του δικαστικού μεγάρου Ρεθύμνου προϋπολογισμού 70 εκατ. ευρώ. Αυτά είναι περίπου 240 εκατ. ευρώ».
Παράλληλα, ο κ. Φλωρίδης επισήμανε: «Το πρόγραμμα το οποίο ανακοινώνεται σήμερα και συμπληρώνει αυτές τις συμπράξεις, αυτά τα έργα είναι περίπου 65 εκατ. ευρώ.
Αυτό προβλέπει τη δημιουργία δυο νέων δικαστικών μεγάρων, στην Αλεξανδρούπολη
και στα Γιαννιτσά, και εργασίες ανακατασκευών και ανακαίνισης οι οποίες ξεκινούν από ελάχιστα ποσά και φτάνουν μέχρι αρκετά εκατομμύρια
, όπως είναι η ανακατασκευή του παλιού δικαστικού μεγάρου του ιστορικού κτιρίου της Κομοτηνής προϋπολογισμού περίπου 6,5 εκατ. ευρώ. Τα χρήματα αυτά είναι διασφαλισμένα, είναι πόροι κατά βάση από το Ταμείο Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτιρίων και από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
. Μεταξύ των νέων κατασκευών συμπεριλαμβάνονται οι νέες αίθουσες
και τα γραφεία του Εφετείου Μυτιλήνης μετά και την πρόσφατη εύρεση του κατάλληλου οικοπέδου.
Άρα έχουμε ένα συνολικό πρόγραμμα το οποίο υπερβαίνει τα 300 εκατ. ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι για το σύνολο των δικαστικών κτιρίων της Χώρας, είτε θα έχουμε αρκετά καινούρια κτίρια, είτε στα υπόλοιπα θα έχουμε ανακαινίσεις τέτοιου χαρακτήρα και τέτοιου μεγέθους που θα καταστήσουν τα κτίρια αυτά σύγχρονα και πιο λειτουργικά. Είναι μια εξαιρετική δουλειά η οποία προετοιμάστηκε από τον υφυπουργό και τον γενικό γραμματέα ο οποίος προΐσταται και του ΤΑΧΔΙΚ το οποίο έγινε κατορθωτό μέσα από τη συνεργασία που είχαμε με τους τοπικούς εκπροσώπους, βουλευτές και δημάρχους τις δικαστικές αρχές και τη συμβολή που είχαν οι διοικήσεις των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας».
Μπούγας: Τρία επιμέρους προγράμματα
Από την πλευρά του ο κ. Μπούγας επισήμανε ότι η οικονομική συνεισφορά του ΤΑΧΔΙΚ
οφείλεται στην καλή διαχείριση των πόρων και όχι από στη αύξηση των πόρων-εσόδων από παράβολα, κ.λπ., προσθέτοντας ότι η διαχείριση των δικαστηρίων
(επισκευές, κ.λπ.) πέρασε στο ΤΑΧΔΙΚ με αποτέλεσμα να αποδεσμεύονται δικαστές και να διεκπεραιώνουν το αμιγώς δικαιοδοτικού τους έργο.
Συγκεκριμένα, ο κ. Μπούγας ανέφερε: «Ο Δικαστικός Χάρτης δεν είναι μόνο η ενοποίηση του πρώτου βαθμού της δικαιοσύνης. Ασφαλώς ένα σημαντικό κομμάτι του Χάρτη είναι η ενοποίηση του πρώτου βαθμού. Ο δεύτερος άξονας όμως είναι η χωροταξία. Η κατανομή των δικαστικών σχηματισμών στην ελληνική Επικράτεια.
Πριν την εφαρμογή του Δικαστικού Χάρτη
είχαμε στη χώρα στην πολιτική δικαιοσύνη είχαμε συνολικά 227 δικαστικούς σχηματισμούς. Μετά την εφαρμογή του Χάρτη έχουν περιοριστεί σε 113.
Αντιλαμβάνεστε πόσο μεγάλη σημασία έχει για τον προγραμματισμό του κτιριακού προγράμματος ο περιορισμός από 227
σε 113
των δικαστικών σχηματισμών
. Διότι, αυτό, ασφαλώς προσδιορίζει όχι μόνο τις κτιριακές αλλά και τις ψηφιακές υποδομές, οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη και ελπίζουμε ότι μέχρι το τέλος του 2026
όπως έχουμε περιγράψει θα έχουν ολοκληρωθεί.
Ο Χάρτης λοιπόν με τους 113 δικαστικούς σχηματισμούς
, δίχως να κάνουν δυσκολότερη την πρόσβαση των πολιτών στη δικαιοσύνη, τουναντίον την κατέστησαν ευχερέστερη. Στην ηπειρωτική χώρα κανένας πολίτης δεν έχει πρόσβαση σε δικαστήριο μεγαλύτερη των 35 λεπτών και στη νησιωτική χώρα έχουμε αναβαθμίσει τα Ειρηνοδικεία
σε περιφερειακές έδρες των Πρωτοδικείων
.
Με βάση λοιπόν τα δεδομένα και τις ανάγκες που προέκυψαν από την εφαρμογή του Δικαστικού Χάρτη
, αναπροσαρμόσαμε το κτιριακό πρόγραμμα.
Σε άλλο σημείο ο κ. Μπούγας, ανέφερε: «Με βάση όσα ελέχθησαν από τον υπουργό, έχουμε τρία επιμέρους προγράμματα. Το ένα είναι το μεγάλο πρόγραμμα των ΣΔΙΤ στο οποίο αναφέρθηκε ο υπουργός, το πρόγραμμα κατασκευής ή εκτεταμένων επισκευών δικαστικών μεγάρων που χρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης
, το οποίο περιλαμβάνει το Δικαστικό Μέγαρο Πειραιά και η ανακατασκευή του κτιρίου που στεγάζει το Συμβούλιο της Επικρατείας.
Ένα άλλο πρόγραμμα το οποίο θα ανακοινωθεί τις επόμενες μέρες αφορά στα δικαστικά κτίρια του λεκανοπεδίου Αττικής, αναφέρομαι κυρίως στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων αλλά και της οδού Κύριλλου Λουκάρεως
.
Το σημερινό πρόγραμμα το οποίο περιλαμβάνει δικαστικά μέγαρα σε ολόκληρη τη χώρα πλην Αττικής, και βεβαίως τα προγράμματα τα οποία μοχλεύουν πόρους, οι οποίοι μπορεί να φθάσουν μέχρι και 500 εκατ. ευρώ.
Δηλαδή τα 300 εκατ. που ανέφερε ο υπουργός συν της Αττικής και χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης. Ελπίζουμε ότι θα έχουν υλοποιηθεί στο σύνολό τους μέχρι το 2030».
Έργα σε πανελλαδική έκταση
Ο κ. Λάσκος αναφέρθηκε λεπτομερώς στα έργα που πραγματοποιούνται σε πανελλαδική έκταση σύμφωνα με το πρόγραμμα, επισημαίνοντας ότι από το ΤΑΧΔΙΚ
διατέθηκαν συνολικά μέχρι τώρα 64.489.166 ευρώ
.
Πάντως, σε παρέμβασή του ο κ. Σταικούρας συνεχάρη το έργο της ηγεσίας του υπουργείου Δικαιοσύνης.