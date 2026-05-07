Συνελήφθη 48χρονος που έσφαξε και τεμάχισε αρνί σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στη Θεσσαλονίκη
Συνελήφθη 48χρονος που εντοπίστηκε να σφάζει αρνί σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στη δυτική Θεσσαλονίκη.
Ο άνδρας, με καταγωγή από τη Βουλγαρία, κατηγορείται θανάτωση ζώου εκτροφής καθώς εντοπίστηκε το πρωί της Τετάρτης να σφάζει και να τεμαχίζει το ζώο.
Εκτός από την αστυνομία που προχώρησε στη σύλληψη του, για το περιστατικό ενημερώθηκε και η αρμόδια δημοτική Αρχή.
Ο κατηγορούμενος αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα.
