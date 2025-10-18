Αστυνομική επιχείρηση στην Περαία για την πρόληψη της εγκληματικότητας - Ελέγχθηκαν 37 άτομα, έγιναν 3 προσαγωγές
ΕΛΛΑΔΑ
Περαία Ρευματοκλοπή Αστυνομική επιχείρηση

Αστυνομική επιχείρηση στην Περαία για την πρόληψη της εγκληματικότητας - Ελέγχθηκαν 37 άτομα, έγιναν 3 προσαγωγές

Στο πλαίσιο της ίδιας επιχείρησης με τη συνδρομή υπαλλήλων συνεργείου του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. διαπιστώθηκαν και τέσσερις περιπτώσεις ρευματοκλοπής 

Συνολικά 37 άτομα και 30 οχήματα ελέγχθηκαν στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης σε οικισμό της Περαίας το πρωί της Παρασκευής 17 Οκτωβρίου.

Συγκεκριμένα αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θέρμης, με τη συνδρομή συναδέλφων τους της ίδιας Διεύθυνσης και των Διευθύνσεων 'Αμεσης Δράσης, Αστυνομίας, Τροχαίας και Αστυνομικών Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης, έλεγξαν συνολικά 37 άτομα και 30 οχήματα ενώ κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων έγινε η προσαγωγή τριών ατόμων, διαπιστώθηκαν 18 παραβάσεις του Κ.Ο.Κ. με ταυτόχρονη βεβαίωση των προβλεπόμενων διοικητικών ποινών, ενώ ακινητοποιήθηκαν και 13 οχήματα.

Στο πλαίσιο της ίδιας επιχείρησης με τη συνδρομή υπαλλήλων συνεργείου του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. διαπιστώθηκαν και τέσσερις περιπτώσεις ρευματοκλοπής ενώ σύμφωνα με τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης παρόμοιες δράσεις θα συνεχιστούν και σε άλλες περιοχές του νομού.


