Δημιουργήθηκε με το όνειρο να κατακτήσει τον κόσμο διατηρώντας την καλλιτεχνική της κληρονομιά και το πέτυχε παράγοντας σύγχρονη πολυτέλεια με εξαιρετική ποιότητα
Ο ΕΟΔΥ καλεί ευάλωτους να εμβολιαστούν κατά της Covid - Μια δόση για το 2025-26, η σύσταση για τους άνω των 75
Ο ΕΟΔΥ καλεί ευάλωτους να εμβολιαστούν κατά της Covid - Μια δόση για το 2025-26, η σύσταση για τους άνω των 75
Ο κίνδυνος σοβαρής νόσησης και θανάτου παραμένει υψηλός σε ορισμένες περιπτώσεις, επισημαίνει ο ΕΟΔΥ - Τρεις νέοι θάνατοι από Covid-19 την τελευταία εβδομάδα
Μπορεί, γενικά, η θετικότητα του κορωνοϊού στην κοινότητα να κινείται σε χαμηλά επίπεδα τους τελευταίους μήνες, ωστόσο ο ΕΟΔΥ καλεί, σε ανακοίνωσή του, τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού να εμβολιαστούν.
Όπως επισημαίνει ο Οργανισμός, ο εμβολιασμός για την χρονική περίοδο 2025/26 θα γίνει με μία δόση του επικαιροποιημένου εμβολίου LP.8.1 σε ανοσοεπαρκή άτομα ηλικίας 5 ετών και άνω, ενώ ειδικά για τα άτομα ηλικίας 75 ετών και άνω συνιστάται η χορήγηση μιας επιπλέον δόσης του εμβολίου με μεσοδιάστημα 6 μηνών από τον προηγούμενο εμβολιασμό.
Η σχετική ανακοίνωση αναφέρει:
«Αν και για τους περισσότερους από εμάς η λοίμωξη Covid-19 σήμερα εκδηλώνεται ήπια, ο ιός δεν έχει πάψει να προκαλεί σοβαρή νόσηση και θανάτους.
Στον ΕΟΔΥ καταγράφονται καθημερινά περιστατικά σοβαρής νόσησης και θανάτου, κυρίως σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας ή με υποκείμενα νοσήματα. Αυτή η πραγματικότητα μας υπενθυμίζει ότι, παρά τη βελτίωση της επιδημιολογικής εικόνας, η προστασία των πιο ευάλωτων παραμένει προτεραιότητα.
Από την αρχή της κυκλοφορίας του ιού SARS-CoV-2 παγκοσμίως, η ανοσία του πληθυσμού έχει αυξηθεί, λόγω τόσο της ανοσίας που αποκτήθηκε μέσω του εμβολιασμού όσο και της επίκτητης ανοσίας μετά από τη μόλυνση με τον ιό. Η λοίμωξη COVID-19 αποτελεί μια σχετικά ήπια νόσο για συγκεκριμένες όμως ηλικιακές ομάδες καθώς τα ποσοστά νοσηλείας και θανάτου έχουν μειωθεί σημαντικά σε σύγκριση με την περίοδο που πρωτοεμφανίστηκε ο ιός.
Παρόλα αυτά, ο κίνδυνος σοβαρής νόσησης και θανάτου παραμένει υψηλός σε ορισμένες περιπτώσεις, κυρίως για άτομα που είναι πιο ευάλωτα1. Καθώς η νόσος COVID-19 μεταπίπτει σε ενδημική νόσο, τα εμβολιαστικά προγράμματα για την χρονική περίοδο 2025-2026 επικεντρώνονται στην ανοσοποίηση των ευάλωτων ατόμων με κίνδυνο σοβαρής νόσησης και επιπλοκών.
Σύμφωνα με τις συστάσεις της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, για την χρονική περίοδο 2025/26, σε αυξημένο κίνδυνο για σοβαρή νόσο από τον ιό SARS-CoV-2 είναι:
– άτομα ηλικίας 60 ετών και άνω,
– 6 μηνών έως 59 ετών με υποκείμενα νοσήματα και καταστάσεις που αυξάνουν τον κίνδυνο σοβαρής νόσου και
– άτομα με ανοσοκαταστολή.
Επιπρόσθετα, συνιστάται ο εμβολιασμός των εγκύων γυναικών με υποκείμενα νοσήματα που αυξάνουν τον κίνδυνο της σοβαρής νόσου καθώς και των επαγγελματιών υγείας.
Ο εμβολιασμός για την χρονική περίοδο 2025/26 θα γίνει με μία δόση του επικαιροποιημένου εμβολίου LP.8.1 σε ανοσοεπαρκή άτομα ηλικίας 5 ετών και άνω (mRNA BioNTech/Pfizer, Comirnaty, LP.8.1.). Ειδικά για τα άτομα ηλικίας 75 ετών και άνω συνιστάται η χορήγηση μιας επιπλέον δόσης του εμβολίου με μεσοδιάστημα 6 μηνών από τον προηγούμενο εμβολιασμό. Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να προγραμματίσουν το ραντεβού τους μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας emvolio.gov.gr ή μέσω των φαρμακείων. Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στον σύνδεσμο ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΜΕ ΤΟ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΜΒΟΛΙΟ JN.1 2024-2025.
Όπως επισημαίνει ο Οργανισμός, ο εμβολιασμός για την χρονική περίοδο 2025/26 θα γίνει με μία δόση του επικαιροποιημένου εμβολίου LP.8.1 σε ανοσοεπαρκή άτομα ηλικίας 5 ετών και άνω, ενώ ειδικά για τα άτομα ηλικίας 75 ετών και άνω συνιστάται η χορήγηση μιας επιπλέον δόσης του εμβολίου με μεσοδιάστημα 6 μηνών από τον προηγούμενο εμβολιασμό.
Η σχετική ανακοίνωση αναφέρει:
«Αν και για τους περισσότερους από εμάς η λοίμωξη Covid-19 σήμερα εκδηλώνεται ήπια, ο ιός δεν έχει πάψει να προκαλεί σοβαρή νόσηση και θανάτους.
Στον ΕΟΔΥ καταγράφονται καθημερινά περιστατικά σοβαρής νόσησης και θανάτου, κυρίως σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας ή με υποκείμενα νοσήματα. Αυτή η πραγματικότητα μας υπενθυμίζει ότι, παρά τη βελτίωση της επιδημιολογικής εικόνας, η προστασία των πιο ευάλωτων παραμένει προτεραιότητα.
Από την αρχή της κυκλοφορίας του ιού SARS-CoV-2 παγκοσμίως, η ανοσία του πληθυσμού έχει αυξηθεί, λόγω τόσο της ανοσίας που αποκτήθηκε μέσω του εμβολιασμού όσο και της επίκτητης ανοσίας μετά από τη μόλυνση με τον ιό. Η λοίμωξη COVID-19 αποτελεί μια σχετικά ήπια νόσο για συγκεκριμένες όμως ηλικιακές ομάδες καθώς τα ποσοστά νοσηλείας και θανάτου έχουν μειωθεί σημαντικά σε σύγκριση με την περίοδο που πρωτοεμφανίστηκε ο ιός.
Παρόλα αυτά, ο κίνδυνος σοβαρής νόσησης και θανάτου παραμένει υψηλός σε ορισμένες περιπτώσεις, κυρίως για άτομα που είναι πιο ευάλωτα1. Καθώς η νόσος COVID-19 μεταπίπτει σε ενδημική νόσο, τα εμβολιαστικά προγράμματα για την χρονική περίοδο 2025-2026 επικεντρώνονται στην ανοσοποίηση των ευάλωτων ατόμων με κίνδυνο σοβαρής νόσησης και επιπλοκών.
Σύμφωνα με τις συστάσεις της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, για την χρονική περίοδο 2025/26, σε αυξημένο κίνδυνο για σοβαρή νόσο από τον ιό SARS-CoV-2 είναι:
– άτομα ηλικίας 60 ετών και άνω,
– 6 μηνών έως 59 ετών με υποκείμενα νοσήματα και καταστάσεις που αυξάνουν τον κίνδυνο σοβαρής νόσου και
– άτομα με ανοσοκαταστολή.
Επιπρόσθετα, συνιστάται ο εμβολιασμός των εγκύων γυναικών με υποκείμενα νοσήματα που αυξάνουν τον κίνδυνο της σοβαρής νόσου καθώς και των επαγγελματιών υγείας.
Ο εμβολιασμός για την χρονική περίοδο 2025/26 θα γίνει με μία δόση του επικαιροποιημένου εμβολίου LP.8.1 σε ανοσοεπαρκή άτομα ηλικίας 5 ετών και άνω (mRNA BioNTech/Pfizer, Comirnaty, LP.8.1.). Ειδικά για τα άτομα ηλικίας 75 ετών και άνω συνιστάται η χορήγηση μιας επιπλέον δόσης του εμβολίου με μεσοδιάστημα 6 μηνών από τον προηγούμενο εμβολιασμό. Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να προγραμματίσουν το ραντεβού τους μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας emvolio.gov.gr ή μέσω των φαρμακείων. Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στον σύνδεσμο ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΜΕ ΤΟ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΜΒΟΛΙΟ JN.1 2024-2025.
Στα λοιπά μέτρα πρόληψης μετάδοσης του ιού SARs-Cov-2 περιλαμβάνονται:
– η κατ’ οίκον παραμονή στο σπίτι κατά τη διάρκεια της ανάρρωσης,
– η σωστή εφαρμογή των μέτρων αναπνευστικής υγιεινής και υγιεινής των χεριών,
– ο συχνός αερισμός των εσωτερικών χώρων και η τακτική καθαριότητα και απολύμανση επιφανειών και αντικειμένων που χρησιμοποιούνται συχνά.
Άτομα με υψηλό κίνδυνο σοβαρής νόσου, καθώς και οι φροντιστές και οι στενές επαφές τους, μπορούν να κάνουν χρήση μάσκας προσώπου όταν βρίσκονται σε πολυσύχναστους δημόσιους χώρους (Slow increases in COVID-19 observed across EU/EEA as a new variant emerges).
Αν και ο ιός SARS-CoV-2 κυκλοφορεί επί του παρόντος σε χαμηλά επίπεδα στην ΕΕ/ΕΟΧ, η συχνότητά του αναμένεται να αυξηθεί τις επόμενες εβδομάδες. Ο εμβολιασμός παραμένει το πιο αποτελεσματικό μέσο πρόληψης σοβαρής νόσησης και θανάτου. Ο έγκαιρος εμβολιασμός των ευάλωτων συμπολιτών μας προστατεύει ζωές και ενισχύει την κοινή μας ασπίδα απέναντι στην COVID-19.
Ο ΕΟΔΥ καλεί όλους όσους εμπίπτουν στις κατηγορίες για τις οποίες υπάρχει σύσταση εμβολιασμού να προγραμματίσουν τον εμβολιασμό τους άμεσα, ώστε να προστατεύσουν τον εαυτό τους και τους γύρω τους.
Κάθε εμβολιασμός είναι ένα ακόμη βήμα για να κρατήσουμε την COVID-19 υπό έλεγχο — για μια κοινωνία υγιή, ενεργή και προστατευμένη».
Ειδικότερα στην έκθεση του ΕΟΔΥ αναφέρονται:
Γριπώδης συνδρομή - ILI (ανεξαρτήτως παθογόνου)
Ο αριθμός κρουσμάτων γριπώδους συνδρομής ανά 1.000 επισκέψεις κυμαίνεται σε χαμηλά επίπεδα, υψηλότερα ωστόσο σε σχέση με τα ιστορικά δεδομένα της αντίστοιχης περιόδου. Καταγράφηκε αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.
Σοβαρή Οξεία Λοίμωξη Αναπνευστικού - SARI (ανεξαρτήτως παθογόνου)
Ο αριθμός κρουσμάτων SARI ανά 1.000 επισκέψεις βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα, παρουσιάζοντας μικρή αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.
Ιός SARS-CoV2 - λοίμωξη COVID-19
Η θετικότητα που προκύπτει από το σύνολο των SARS-CoV-2 διαγνωστικών ελέγχων στην επικράτεια δεν παρουσίασε αξιόλογη μεταβολή σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.
Από την αρχή του καλοκαιριού καταγράφονται σποραδικές περιπτώσεις διασωληνώσεων και θανάτων. Την τελευταία εβδομάδα δεν καταγράφηκε νέα διασωλήνωση, ενώ καταγράφηκαν τρεις νέοι θάνατοι.
Από το τέλος της άνοιξης και μετά, καταγράφεται συγκυκλοφορία των στελεχών LP.8.1, NB.1.8.1 και XFG (Variants Under Monitoring κατά το ECDC και WHO/EURO), με τάση σταδιακής ανόδου της XFG, που είναι επί του παρόντος το επικρατές στέλεχος στις ανιχνεύσεις.
Σε εθνικό επίπεδο, το σταθμισμένο ιϊκό φορτίο στα αστικά λύματα για την επικράτεια βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα συγκριτικά με τα ιστορικά δεδομένα, παρουσιάζοντας έντονη αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.
Στην πλειονότητα των ελεγχθεισών περιοχών, το φορτίο βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα, παρουσιάζοντας διακυμάνσεις ανάλογα με την πόλη.
Ιός της γρίπης
Η θετικότητα για γρίπη στην κοινότητα (όπως εκτιμάται από το δίκτυο επιτήρησης Sentinel ΠΦΥ) και στη δευτεροβάθμια φροντίδα υγείας (όπως εκτιμάται από το δίκτυο επιτήρησης SARI) βρίσκεται σε πολύ χαμηλά επίπεδα, με ανίχνευση σποραδικών μόνο θετικών δειγμάτων.
Κατά την τελευταία εβδομάδα δεν καταγράφηκαν νέα σοβαρά κρούσματα με νοσηλεία σε ΜΕΘ, ούτε νέοι θάνατοι από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη.
Αναπνευστικός συγκυτιακός ιός - RSV
Δεν ανευρέθηκαν θετικά δείγματα στην κοινότητα (δίκτυο επιτήρησης Sentinel ΠΦΥ), ούτε στα νοσοκομεία του δικτύου επιτήρησης SARI.
Ειδήσεις σήμερα:
«Ήμουν το παιδί που ο μπαμπάς χτυπούσε τη μαμά του» - Συγκλόνισε η κόρη της 40χρονης που μαχαιρώθηκε μέχρι θανάτου από τον πρώην σύζυγό της στο Μενίδι
Νεκρός υπαξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας σε τροχαίο στη Βασιλίσσης Σοφίας - Φορτηγό συγκρούστηκε με τη μηχανή του
Νίκος Κοκλώνης: Δείτε βίντεο να «παζαρεύει» ρολόγια για 150.000 δολάρια στη Νέα Υόρκη
– η κατ’ οίκον παραμονή στο σπίτι κατά τη διάρκεια της ανάρρωσης,
– η σωστή εφαρμογή των μέτρων αναπνευστικής υγιεινής και υγιεινής των χεριών,
– ο συχνός αερισμός των εσωτερικών χώρων και η τακτική καθαριότητα και απολύμανση επιφανειών και αντικειμένων που χρησιμοποιούνται συχνά.
Άτομα με υψηλό κίνδυνο σοβαρής νόσου, καθώς και οι φροντιστές και οι στενές επαφές τους, μπορούν να κάνουν χρήση μάσκας προσώπου όταν βρίσκονται σε πολυσύχναστους δημόσιους χώρους (Slow increases in COVID-19 observed across EU/EEA as a new variant emerges).
Αν και ο ιός SARS-CoV-2 κυκλοφορεί επί του παρόντος σε χαμηλά επίπεδα στην ΕΕ/ΕΟΧ, η συχνότητά του αναμένεται να αυξηθεί τις επόμενες εβδομάδες. Ο εμβολιασμός παραμένει το πιο αποτελεσματικό μέσο πρόληψης σοβαρής νόσησης και θανάτου. Ο έγκαιρος εμβολιασμός των ευάλωτων συμπολιτών μας προστατεύει ζωές και ενισχύει την κοινή μας ασπίδα απέναντι στην COVID-19.
Ο ΕΟΔΥ καλεί όλους όσους εμπίπτουν στις κατηγορίες για τις οποίες υπάρχει σύσταση εμβολιασμού να προγραμματίσουν τον εμβολιασμό τους άμεσα, ώστε να προστατεύσουν τον εαυτό τους και τους γύρω τους.
Κάθε εμβολιασμός είναι ένα ακόμη βήμα για να κρατήσουμε την COVID-19 υπό έλεγχο — για μια κοινωνία υγιή, ενεργή και προστατευμένη».
Τρεις νέοι θάνατοι από Covid-19 την τελευταία εβδομάδαΧωρίς αξιόλογες μεταβολές η θετικότητα για SARS-CoV2 την εβδομάδα 6-12 Οκτωβρίου, σύμφωνα με την επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ. Την τελευταία εβδομάδα δεν καταγράφηκε νέα διασωλήνωση, ενώ καταγράφηκαν τρεις νέοι θάνατοι από COVID-19.
Ειδικότερα στην έκθεση του ΕΟΔΥ αναφέρονται:
Γριπώδης συνδρομή - ILI (ανεξαρτήτως παθογόνου)
Ο αριθμός κρουσμάτων γριπώδους συνδρομής ανά 1.000 επισκέψεις κυμαίνεται σε χαμηλά επίπεδα, υψηλότερα ωστόσο σε σχέση με τα ιστορικά δεδομένα της αντίστοιχης περιόδου. Καταγράφηκε αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.
Σοβαρή Οξεία Λοίμωξη Αναπνευστικού - SARI (ανεξαρτήτως παθογόνου)
Ο αριθμός κρουσμάτων SARI ανά 1.000 επισκέψεις βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα, παρουσιάζοντας μικρή αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.
Ιός SARS-CoV2 - λοίμωξη COVID-19
Η θετικότητα που προκύπτει από το σύνολο των SARS-CoV-2 διαγνωστικών ελέγχων στην επικράτεια δεν παρουσίασε αξιόλογη μεταβολή σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.
Από την αρχή του καλοκαιριού καταγράφονται σποραδικές περιπτώσεις διασωληνώσεων και θανάτων. Την τελευταία εβδομάδα δεν καταγράφηκε νέα διασωλήνωση, ενώ καταγράφηκαν τρεις νέοι θάνατοι.
Από το τέλος της άνοιξης και μετά, καταγράφεται συγκυκλοφορία των στελεχών LP.8.1, NB.1.8.1 και XFG (Variants Under Monitoring κατά το ECDC και WHO/EURO), με τάση σταδιακής ανόδου της XFG, που είναι επί του παρόντος το επικρατές στέλεχος στις ανιχνεύσεις.
Σε εθνικό επίπεδο, το σταθμισμένο ιϊκό φορτίο στα αστικά λύματα για την επικράτεια βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα συγκριτικά με τα ιστορικά δεδομένα, παρουσιάζοντας έντονη αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.
Στην πλειονότητα των ελεγχθεισών περιοχών, το φορτίο βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα, παρουσιάζοντας διακυμάνσεις ανάλογα με την πόλη.
Ιός της γρίπης
Η θετικότητα για γρίπη στην κοινότητα (όπως εκτιμάται από το δίκτυο επιτήρησης Sentinel ΠΦΥ) και στη δευτεροβάθμια φροντίδα υγείας (όπως εκτιμάται από το δίκτυο επιτήρησης SARI) βρίσκεται σε πολύ χαμηλά επίπεδα, με ανίχνευση σποραδικών μόνο θετικών δειγμάτων.
Κατά την τελευταία εβδομάδα δεν καταγράφηκαν νέα σοβαρά κρούσματα με νοσηλεία σε ΜΕΘ, ούτε νέοι θάνατοι από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη.
Αναπνευστικός συγκυτιακός ιός - RSV
Δεν ανευρέθηκαν θετικά δείγματα στην κοινότητα (δίκτυο επιτήρησης Sentinel ΠΦΥ), ούτε στα νοσοκομεία του δικτύου επιτήρησης SARI.
Ειδήσεις σήμερα:
«Ήμουν το παιδί που ο μπαμπάς χτυπούσε τη μαμά του» - Συγκλόνισε η κόρη της 40χρονης που μαχαιρώθηκε μέχρι θανάτου από τον πρώην σύζυγό της στο Μενίδι
Νεκρός υπαξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας σε τροχαίο στη Βασιλίσσης Σοφίας - Φορτηγό συγκρούστηκε με τη μηχανή του
Νίκος Κοκλώνης: Δείτε βίντεο να «παζαρεύει» ρολόγια για 150.000 δολάρια στη Νέα Υόρκη
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα