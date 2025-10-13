Mocktails, En Lefko και αγαπημένοι καλεσμένοι στην κρουαζιέρα του VELO CRUISE που έγινε το highlight του καλοκαιριού
Εξαφάνιση 13χρονου από το Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης
Εξαφάνιση 13χρονου από το Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης
Τα ίχνη του χάθηκαν το πρωί της Δευτέρας (13/10)
Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές για την εξαφάνιση 13χρονου, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν το πρωί της Δευτέρας (13/10), από χώρο φιλοξενίας στην περιοχή του Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για τον Πάρσα Καντέρ, ιρανικής καταγωγής.
Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνισή του και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, έπειτα από εισαγγελική εντολή, καθώς υπάρχουν φόβοι ότι μπορεί να κινδυνεύει η ζωή του. Ο Πάρσα Καντέρ είναι 13 ετών, έχει ύψος 1,65, είναι αδύνατος, με καστανά μάτια και καστανά μαλλιά. Δεν είναι γνωστό τι ρούχα φορούσε τη στιγμή της εξαφάνισής του.
Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.
