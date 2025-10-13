Τρίπολη: Μετανιωμένος ο 13χρονος που μαχαίρωσε τον συμμαθητή του
Τρίπολη: Μετανιωμένος ο 13χρονος που μαχαίρωσε τον συμμαθητή του
Ο 12χρονος συνεχίζει να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Παίδων, με σοβαρά τραύματα στο πρόσωπο και ειδικότερα στο μάτι
Μετανιωμένος εμφανίζεται ο 13χρονος μαθητής από την Τρίπολη, ο οποίος φέρεται να μαχαίρωσε στον λαιμό τον 12χρονο συμμαθητή του, ύστερα από καβγά που ξέσπασε για προσωπικές διαφορές με φόντο μία μαθήτρια. Ο ανήλικος, μιλώντας στο Star, ζήτησε συγγνώμη από τον παθόντα και εξέφρασε την επιθυμία να αφήσουν πίσω το περιστατικό και να ξαναγίνουν φίλοι.
Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-ddfq8j2w7cu9)
«Δεν ήθελα να κάνω κακό στον φίλο μου. Ζητώ συγγνώμη και περιμένω να βγει από το νοσοκομείο, να γίνει καλά και να είμαστε πάλι φίλοι», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Οι οικογένειες και των δύο παιδιών προσπαθούν να διατηρήσουν χαμηλούς τόνους, ωστόσο, ανακριτής και εισαγγελέας αποφάσισαν την επιβολή περιοριστικών όρων στον 13χρονο. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται ότι ένας από τους δύο μαθητές θα πρέπει να αλλάξει σχολικό περιβάλλον.
Ο πατέρας του 13χρονου, σε δηλώσεις του στο ίδιο μέσο, ανέφερε:
«Όλα καλά θα πάνε και για τα δύο παιδάκια, να είναι καλά και τα δύο. Θέλω να μπει σε μια σειρά άλλη τώρα. Σίγουρα είναι μετανιωμένος. Εννοείται. Ποιος άνθρωπος κάνει κάτι και δεν είναι μετανιωμένος;».
Ο 12χρονος συνεχίζει να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Παίδων, με σοβαρά τραύματα στο πρόσωπο και ειδικότερα στο μάτι. Οι γιατροί καταβάλλουν προσπάθειες να διασώσουν την όρασή του, ενώ σύμφωνα με την οικογένειά του, το παιδί βρίσκεται σε ψυχολογικό σοκ.
«Αναρρώνει το παιδί, υπάρχουν θέματα με το μάτι του και ακόμη δεν έχουμε φτάσει σε ποσοστό στο οποίο μπορεί να βλέπει. Είναι σε σοκ, δε μιλάει, δεν έχει όρεξη. Είναι σε κατάθλιψη το παιδί», ανέφερε ο πατέρας του θύματος.
Ειδήσεις σήμερα:
Πέθανε μετά από έναν μήνα στη φυλακή ο άντρας που είχε παρασύρει και σκοτώσει με το φορτηγό του μια 50χρονη μητέρα στη Θεσσαλονίκη
Κληρονομιές και γονικές παροχές: Ποιοι και πόσα θα παίρνουν τώρα από τη «νόμιμη μοίρα»
Επίθεση Αταμάν κατά της διαιτησίας για το Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: «Ελληνορωμαϊκή πάλη σε γήπεδο μπάσκετ!»
«Δεν ήθελα να κάνω κακό στον φίλο μου. Ζητώ συγγνώμη και περιμένω να βγει από το νοσοκομείο, να γίνει καλά και να είμαστε πάλι φίλοι», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Οι οικογένειες και των δύο παιδιών προσπαθούν να διατηρήσουν χαμηλούς τόνους, ωστόσο, ανακριτής και εισαγγελέας αποφάσισαν την επιβολή περιοριστικών όρων στον 13χρονο. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται ότι ένας από τους δύο μαθητές θα πρέπει να αλλάξει σχολικό περιβάλλον.
Ο πατέρας του 13χρονου, σε δηλώσεις του στο ίδιο μέσο, ανέφερε:
«Όλα καλά θα πάνε και για τα δύο παιδάκια, να είναι καλά και τα δύο. Θέλω να μπει σε μια σειρά άλλη τώρα. Σίγουρα είναι μετανιωμένος. Εννοείται. Ποιος άνθρωπος κάνει κάτι και δεν είναι μετανιωμένος;».
Ο 12χρονος συνεχίζει να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Παίδων, με σοβαρά τραύματα στο πρόσωπο και ειδικότερα στο μάτι. Οι γιατροί καταβάλλουν προσπάθειες να διασώσουν την όρασή του, ενώ σύμφωνα με την οικογένειά του, το παιδί βρίσκεται σε ψυχολογικό σοκ.
«Αναρρώνει το παιδί, υπάρχουν θέματα με το μάτι του και ακόμη δεν έχουμε φτάσει σε ποσοστό στο οποίο μπορεί να βλέπει. Είναι σε σοκ, δε μιλάει, δεν έχει όρεξη. Είναι σε κατάθλιψη το παιδί», ανέφερε ο πατέρας του θύματος.
Ειδήσεις σήμερα:
Πέθανε μετά από έναν μήνα στη φυλακή ο άντρας που είχε παρασύρει και σκοτώσει με το φορτηγό του μια 50χρονη μητέρα στη Θεσσαλονίκη
Κληρονομιές και γονικές παροχές: Ποιοι και πόσα θα παίρνουν τώρα από τη «νόμιμη μοίρα»
Επίθεση Αταμάν κατά της διαιτησίας για το Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: «Ελληνορωμαϊκή πάλη σε γήπεδο μπάσκετ!»
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα