Σύγχρονες λύσεις πληρωμών μέσω POS και e-commerce που δίνουν στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να έχουν τα έσοδά τους άμεσα διαθέσιμα.
Serie A: Έσωσε το βαθμό στο 96΄η Λάτσιο στη ματσάρα του «Ολίμπικο», 3-3 με τη Ουντινέζε, δείτε τα γκολ
Λάτσιο και Ουντινέζε έκλεισαν την 34η αγωνιστική με εντυπωσιακό τρόπο, ενώ η Κάλιαρι έκανε τεράστιο βήμα σωτηρίας μετά το 3-2 επί της Αταλάντα
Το καλύτερο από κάθε άποψη ματς της 34ης αγωνιστικής της Serie A ήταν αυτό με το οποίο έπεσε η «αυλαία» στο «Ολίμπικο» ανάμεσα στη Λάτσιο και στην Ουντινέζε.
Το τελικό 3-3 ήρθε αφού η Λάτσιο έκανε την ανατροπή στο προβάδισμα της Ουντινέζε, οι φιλοξενούμενοι «απάντησαν» με δική τους ανατροπή, αλλά στο φινάλε ο Μαλντίνι κατάφερε να «σώσει την παρτίδα» για τους «λατσιάλι». Στο ματς που μέχρι το 85' το σκορ ήταν 2-1 υπέρ των γηπεδούχων, για να έρθουν τρία γκολ στη συνέχεια, τα δύο στις καθυστερήσεις.
Νωρίτερα, την παραμονή της στην κορυφαία κατηγορία του ιταλικού πρωταθλήματος και για τη σεζόν 2026/2027 εξασφάλισε ουσιαστικά η Κάλιαρι μετά τη νίκη της στη Σαρδηνία με 3-2 επί της Αταλάντα, στο πιο συγκλονιστικό ματς του τριημέρου.
Τέσσερις... στροφές πριν από το φινάλε της σεζόν, οι νησιώτες ξέφυγαν με +8 βαθμούς από την 18η Κρεμονέζε και θα πρέπει ν' αυτοκτονήσουν στη συνέχεια για να κινδυνεύσουν.
Τα αποτελέσματα, οι σκόρερ της 34ης αγωνιστικής και η βαθμολογία στη Serie A:
Νάπολι-Κρεμονέζε 4-0 (3΄ ΜακΤόμινεϊ, 45΄ αυτ. Τερατσάνο, 45΄+3 Ντε Μπρόινε, 52΄ Άλισον Σάντος)
Πάρμα-Πίζα 1-0 (82΄ Ελφέζ)
Μπολόνια-Ρόμα 0-2 (7΄ Μάλεν, 45΄+1 Ελ Ανιάουι)
Βερόνα-Λέτσε 0-0
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 34 αγώνες)
Ίντερ 79 --Champions League--
Νάπολι 69
Μίλαν 67
Γιουβέντους 63
Κόμο 61
Ρόμα 61
Αταλάντα 54
Λάτσιο 48
Μπολόνια 48
Σασουόλο 46
Ουντινέζε 44
Πάρμα 42
Τορίνο 41
Τζένοα 39
Φιορεντίνα 37
Κάλιαρι 36
Λέτσε 29
Κρεμονέζε 28
Βερόνα 19
Πίζα 18
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα