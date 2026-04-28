Ιράν στον ΟΗΕ: Ζητά εγγυήσεις κατά νέων επιθέσεων από ΗΠΑ και Ισραήλ
ΚΟΣΜΟΣ
Ιράν ΟΗΕ ΗΠΑ

Ο πρεσβευτής της Τεχεράνης συνδέει τη σταθερότητα στον Κόλπο με μόνιμο τερματισμό επιθέσεων και καταγγέλλει «πειρατικές» ενέργειες των ΗΠΑ

Η αποκατάσταση της ασφάλειας και της σταθερότητας στον Κόλπο προϋποθέτει «αξιόπιστες εγγυήσεις» για το Ιράν ότι δεν θα υποστεί νέα επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ, δήλωσε χθες Δευτέρα ο πρεσβευτής της Ισλαμικής Δημοκρατίας στα Ηνωμένα Έθνη.

«Η σταθερότητα και η ασφάλεια με διάρκεια στον Κόλπο και σε όλη την περιφέρεια δεν μπορούν να είναι εγγυημένες παρά μόνο αν υπάρξει διαρκής και μόνιμος τερματισμός κάθε επίθεσης εναντίον του Ιράν, συνοδευόμενος από αξιόπιστες εγγυήσεις πως δεν θα επαναληφθεί και πλήρη σεβασμό των νόμιμων κυριαρχικών δικαιωμάτων και συμφερόντων του Ιράν», είπε ο Αμίρ Σαΐντ Ιραβανί κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας, συγκληθείσας κατόπιν αιτήματος του Μπαχρέιν.

Στη συνεδρίαση στη Νέα Υόρκη πολλές χώρες καταδίκασαν το Ιράν για τον έλεγχο που ασκεί στο στενό του Χορμούζ, θαλάσσια αρτηρία στρατηγικής σημασίας για τις εξαγωγές υδρογονανθράκων από τις μοναρχίες του Κόλπου στον υπόλοιπο κόσμο.

Απευθυνόμενος κατόπιν στον Τύπο, ο Ιραβανί στηλίτευσε το γεγονός ότι οι επικρίσεις στοχοποίησαν αποκλειστικά το Ιράν, χωρίς καμιά αναφορά στον ναυτικό αποκλεισμό των ΗΠΑ.

«Οι ΗΠΑ ενεργούν ως εάν να πρόκειται για πειρατές και τρομοκράτες, βάζοντας στο στόχαστρο εμπορικά πλοία, ασκώντας εξαναγκασμό και εκφοβισμό, τρομοκρατώντας τα πληρώματά τους, κατάσχοντας παράνομα πλοία και παίρνοντας τα πληρώματα ομήρους», είπε ο Ιρανός πρεσβευτής.

«Αλλά κανένας από όσους εξέφρασαν την ανησυχία τους για την ασφάλεια της διεθνούς ναυσιπλοΐας (...) δεν τόλμησε να αναφερθεί ή να καταδικάσει αυτές τις τρομοκρατικές ενέργειες», πρόσθεσε ο Ιραβανί.
