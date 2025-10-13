Αγία Βαρβάρα: Παρίστανε τον διανομέα και άρπαζε με βία τσάντες γυναικών στον δρόμο - Δείτε βίντεο
Αγία Βαρβάρα: Παρίστανε τον διανομέα και άρπαζε με βία τσάντες γυναικών στον δρόμο - Δείτε βίντεο
Προσέγγιζε τα θύματα φορώντας κράνος και μπουφάν εταιρίας διανομών και τους τραβούσε με βία με αποτέλεσμα την παράσυρση και τον τραυματισμό τους
Ανέβαινε στη μηχανή του, παρίστανε τον διανομέα για να περνά απαρατήρητος, προσέγγιζε γυναίκες που κινούνταν αμέριμνες στον δρόμο και τους άρπαζε με βία τη τσάντα ρίχνοντας τες στο έδαφος. Ο λόγος για έναν 41χρονο που συνελήφθη προ ημερών από στελέχη της ομάδας ΔΙΑΣ στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας.
Ενδεικτικό της δράσης του είναι το παρακάτω βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε και παρουσιάζει το protothema.gr. Σε αυτό αποτυπώνεται η στιγμή που ο δράστης προσεγγίζει μία γυναίκα στον Κορυδαλλό, της αρπάζει με βία τη τσάντα και την ρίχνει στο οδόστρωμα.
Δείτε το βίντεο:
Το περιστατικό συνέβη το απόγευμα της 8ης Οκτωβρίου και ήταν το τελευταίο, καθώς, μετά από αυτό, ο δράστης εντοπίστηκε και συνελήφθη.
Όπως προέκυψε από την έρευνα της ΕΛ.ΑΣ., ο 41χρονος είχε ξεκινήσει τις ληστείες σε βάρος γυναικών από τον περασμένο Σεπτέμβριο. Αδιαφορώντας για το αν θα τραυματίσει τα θύματά του, τα προσέγγιζε φορώντας κράνος και μπουφάν εταιρίας διανομών και τους τραβούσε με βία τις τσάντες με αποτέλεσμα την παράσυρση και τον τραυματισμό τους.
Σε μία περίπτωση μάλιστα γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά στο πρόσωπο και στο δεξί χέρι από την πτώση στο οδόστρωμα.
Από την έρευνα των αστυνομικών εξιχνιάστηκαν επιπλέον τρεις περιπτώσεις σε Κορυδαλλό και Νίκαια, ενώ ο συλληφθείς οδηγήθηκε σε Κατάστημα Κράτησης.
Ανάμεσα στα θύματα του 41χρονου βρίσκεται και μια 26χρονη η οποία τα ξημερώματα της 16ης Σεπτεμβρίου, στην περιοχή του Κορυδαλλού, έζησε τον απόλυτο τρόμο όταν ήρθε πρόσωπο με πρόσωπο με τον δήθεν ντελιβερά. Τότε, ο συλληφθείς την πλησίασε με τη μηχανή του ενώ αυτή περπατούσε επί της οδού Ξενοφώντος, την έριξε κάτω και την γρονθοκόπησε με πρόθεση να της κλέψει την τσάντα
Στο ηχητικό ντοκουμέντο που παρουσίασε το protothema.gr αποτυπώνεται η μάχη που έδωσε το θύμα με το ληστή της αντιστεκόμενη στην προσπάθεια του να τη ληστέψει.
Κάμερα ασφαλείας καταστήματος της περιοχής κατέγραψε τις κραυγές αγωνίας της 26χρονης η οποία φωνάζει "άσε με" ενώ ακούγονται τα χτυπήματα που δέχεται από τον αδίστακτο κακοποιό. Η κοπέλα τον απώθησε και κατόρθωσε να τον ρίξει από τη μηχανή στο έδαφος αλλά ο ληστής άρπαξε το πορτοφόλι και διέφυγε προς την οδό Σουρή.
Στα πλάνα διακρίνεται και η μηχανή του 41χρονου την ώρα που φτάνει στη διασταύρωση και ο τσαντάκιας, φορώντας κράνος και γιλέκο εταιρείας διανομών, στήνει καρτέρι στο υποψήφιο θύμα του.
H μάχη της 26χρονης με το ληστή
