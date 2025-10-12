H bwin, ένα από τα πιο ιστορικά στοιχηματικά brands παγκοσμίως, περήφανα παρουσιάζει τη νέα της καμπάνια «28 χρόνια μέσα στο παιχνίδι», γιορτάζοντας με αυτό τον τρόπο μία πορεία τριών δεκαετιών πρωτοπορίας και συνέπειας στον κόσμο του online betting & gaming.
Αγία Βαρβάρα: Συνελήφθη 41χρονος μοτοσικλετιστής που άρπαζε τσάντες γυναικών σε Νίκαια και Κορυδαλλό
Αγία Βαρβάρα: Συνελήφθη 41χρονος μοτοσικλετιστής που άρπαζε τσάντες γυναικών σε Νίκαια και Κορυδαλλό
Σε μία περίπτωση γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά στο πρόσωπο και στο δεξί χέρι από την πτώση στο οδόστρωμα
Στη σύλληψη ενός 41χρονου μοτοσικλετιστή για κλοπές και σωματική βία προσχώρησε η Αστυνομία το απόγευμα της Τετάρτης (8/10) στην Αγία Βαρβάρα.
Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες, ο 41χρονος κινούμενος με μοτοσικλέτα προσέγγισε πεζή γυναίκα στον Κορυδαλλό και της αφαίρεσε με βίαιο τρόπο την τσάντα, ρίχνοντάς τη στο οδόστρωμα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά στο πρόσωπο και στο δεξί χέρι.
Οι αστυνομικοί εντόπισαν τον μοτοσικλετιστή στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας και τον συνέλαβαν. Εκεί, όπως διαπιστώθηκε από την προανάκριση ο 41χρονος διέπραττε ληστείες από τον περασμένο Σεπτέμβριο αρπάζοντας με τη βία τσάντες πεζών γυναικών σε Νίκαια και Κορυδαλλό.
Προσέγγιζε τα θύματά του, φορώντας κράνος και μπουφάν εταιρίας διανομών, ώστε να μη γίνει αντιληπτός, ενώ ήταν ιδιαίτερα βίαιος κατά τις ληστείες, καθώς τραβούσε με δύναμη τις τσάντες των θυμάτων με αποτέλεσμα την παράσυρση και τον τραυματισμό του.
Από την έρευνα των αστυνομικών εξιχνιάστηκαν επιπλέον 3 περιπτώσεις σε Κορυδαλλό και Νίκαια.
Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες, ο 41χρονος κινούμενος με μοτοσικλέτα προσέγγισε πεζή γυναίκα στον Κορυδαλλό και της αφαίρεσε με βίαιο τρόπο την τσάντα, ρίχνοντάς τη στο οδόστρωμα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά στο πρόσωπο και στο δεξί χέρι.
Οι αστυνομικοί εντόπισαν τον μοτοσικλετιστή στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας και τον συνέλαβαν. Εκεί, όπως διαπιστώθηκε από την προανάκριση ο 41χρονος διέπραττε ληστείες από τον περασμένο Σεπτέμβριο αρπάζοντας με τη βία τσάντες πεζών γυναικών σε Νίκαια και Κορυδαλλό.
Προσέγγιζε τα θύματά του, φορώντας κράνος και μπουφάν εταιρίας διανομών, ώστε να μη γίνει αντιληπτός, ενώ ήταν ιδιαίτερα βίαιος κατά τις ληστείες, καθώς τραβούσε με δύναμη τις τσάντες των θυμάτων με αποτέλεσμα την παράσυρση και τον τραυματισμό του.
Από την έρευνα των αστυνομικών εξιχνιάστηκαν επιπλέον 3 περιπτώσεις σε Κορυδαλλό και Νίκαια.
Ειδήσεις σήμερα:
Το protothema στο παράνομο παζάρι του Ελαιώνα: Όταν τα κλοπιμαία από διαρρήξεις καταλήγουν στους πάγκους
Πόλεμος στην οικογένεια Ανιέλι για τα 60 δισ. της Stellantis - Το άγνωστο σημείωμα από το 1998 που άναψε φωτιές
Τι σημαίνει ο όρος σπασμένο άσυλο - Ο Ιρακινός στο μετρό και τα «παράθυρα» της παράνομης μετανάστευσης
Το protothema στο παράνομο παζάρι του Ελαιώνα: Όταν τα κλοπιμαία από διαρρήξεις καταλήγουν στους πάγκους
Πόλεμος στην οικογένεια Ανιέλι για τα 60 δισ. της Stellantis - Το άγνωστο σημείωμα από το 1998 που άναψε φωτιές
Τι σημαίνει ο όρος σπασμένο άσυλο - Ο Ιρακινός στο μετρό και τα «παράθυρα» της παράνομης μετανάστευσης
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα