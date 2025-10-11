Άδωνις Γεωργιάδης από Καλαμάτα: Το 2024 είχαμε ρεκόρ στις μεταμοσχεύσεις – Τώρα ξεπερνάμε το ρεκόρ

Εκδηλώσεις και δράσεις ενημέρωσης στην Καλαμάτα

Οι δράσεις συνεχίζονται και το Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2025 στο ξενοδοχείο Horizon Blu, με θεματικές ομιλίες για τις μεταμοσχεύσεις, τις προϋποθέσεις, τις προκλήσεις και τις προοπτικές τους.Παράλληλα, στην κεντρική πλατεία της Καλαμάτας λειτουργεί το info kiosk “Οργανούληδες”, ένα καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για παιδιά και γονείς σχετικά με τη δωρεά οργάνων, που υποστηρίζεται από το Ίδρυμα Ωνάση. Εκεί, εξειδικευμένη ομάδα του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων ενημερώνει τους πολίτες και διανέμει ενημερωτικό υλικό, στέλνοντας το μήνυμα ότι η δωρεά οργάνων είναι πράξη ζωής, ελπίδας και ανθρωπιάς.