Άδωνις Γεωργιάδης από Καλαμάτα: Το 2024 είχαμε ρεκόρ στις μεταμοσχεύσεις – Τώρα ξεπερνάμε το ρεκόρ
Με μήνυμα «Δωρεά οργάνων, περισσότερη ζωή» φωταγωγήθηκε το Κάστρο της πόλης – Παρόντες Κακλαμάνης, Γεωργιάδης και Θεμιστοκλέους
Η Καλαμάτα φιλοξενεί φέτος τον κεντρικό εορτασμό της Ευρωπαϊκής Ημέρας Δωρεάς Οργάνων, Ιστών και Κυττάρων, μια πρωτοβουλία του Συμβουλίου της Ευρώπης που στόχο έχει την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των πολιτών για τη δωρεά και τη μεταμόσχευση οργάνων. Με σύνθημα «Δωρεά οργάνων, περισσότερη ζωή», η δράση τονίζει τη σημασία της προσφοράς προς τον συνάνθρωπο, ενισχύοντας την αλληλεγγύη και την κοινωνική συνοχή.
Εμβληματικά κτίρια σε όλη τη χώρα φωταγωγήθηκαν με πράσινο χρώμα, σύμβολο της συνέχειας της ζωής και της ελπίδας, μεταξύ των οποίων και το Κάστρο της Καλαμάτας, που αποτέλεσε σημείο αναφοράς του φετινού εορτασμού.
Από πλευράς του Συμβουλίου της Ευρώπης συμμετείχαν η Petra Doerr, πρόεδρος της διεύθυνσης ποιότητας φαρμάκων και υγειονομικής περίθαλψης, και η Marge Martjak, πρόεδρος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων για τις μεταμοσχεύσεις. Παρόντες ήταν και οι Γιάννης Μπολέτης και Γιώργος Παπαθεοδωρίδης από τον Ελληνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων.
Η εκδήλωση περιλάμβανε διάλεξη από τη Σταυρούλα Τσινόρεμα, καθηγήτρια φιλοσοφίας και βιοηθικής του Πανεπιστημίου Κρήτης, καθώς και συνεντεύξεις δοτών και ληπτών οργάνων, ενώ πλαισιώθηκε από μουσικοχορευτικό δρώμενο του Λυκείου Ελληνίδων Καλαμάτας με τίτλο «Ο ρυθμός της ζωής».
«Ένας και μόνο δότης μπορεί να σώσει έως και οκτώ ανθρώπους, και σχεδόν εκατό ακόμη μέσω της δωρεάς ιστών. Πρόκειται για μια πράξη ανθρωπιάς, μια κίνηση ύψιστου ηθικού συμβολισμού που χαρίζει ζωή από τη ζωή μας».
Ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης σημείωσε την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στη χώρα:
«Το 2024 είχαμε ρεκόρ στις μεταμοσχεύσεις και φέτος το ξεπερνάμε. Δημιουργήσαμε νέο εθνικό μητρώο εθελοντών δοτών, αναβαθμίσαμε τα νοσοκομεία αναφοράς και διασυνδέσαμε το σύστημα με το gov.gr. Ήδη 7.000 πολίτες έχουν εγγραφεί στο μητρώο δοτών, από 2.000 μέσα σε λίγες ημέρες. Στόχος μας είναι να φτάσουμε στον ευρωπαϊκό μέσο όρο, με δείκτη 20 δοτών ανά εκατομμύριο πληθυσμού».
Ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους τόνισε ότι «με τον νέο νόμο για τις μεταμοσχεύσεις, την ενίσχυση του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων με 2 εκατ. ευρώ και την αύξηση των συντονιστών από 8 σε 28, η Ελλάδα κάνει ένα ουσιαστικό βήμα μπροστά».
Παρουσία θεσμικών και διεθνών εκπροσώπων στην κεντρική εκδήλωσηΗ κεντρική εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας, παρουσία του Προέδρου της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, του Υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη και του Υφυπουργού Υγείας Μάριου Θεμιστοκλέους. Παρευρέθηκαν επίσης ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος, ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός και ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος.
Οι δηλώσεις Κακλαμάνη και Γεωργιάδη για τη σημασία της δωρεάςΟ Πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, εθελοντής δότης, δήλωσε:
Εκδηλώσεις και δράσεις ενημέρωσης στην ΚαλαμάταΟι δράσεις συνεχίζονται και το Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2025 στο ξενοδοχείο Horizon Blu, με θεματικές ομιλίες για τις μεταμοσχεύσεις, τις προϋποθέσεις, τις προκλήσεις και τις προοπτικές τους.
Παράλληλα, στην κεντρική πλατεία της Καλαμάτας λειτουργεί το info kiosk “Οργανούληδες”, ένα καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για παιδιά και γονείς σχετικά με τη δωρεά οργάνων, που υποστηρίζεται από το Ίδρυμα Ωνάση. Εκεί, εξειδικευμένη ομάδα του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων ενημερώνει τους πολίτες και διανέμει ενημερωτικό υλικό, στέλνοντας το μήνυμα ότι η δωρεά οργάνων είναι πράξη ζωής, ελπίδας και ανθρωπιάς.
