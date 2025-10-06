Άδωνις Γεωργιάδης: Θα είναι σημαντικό ακόμη κι αν σωθεί μία ζωή – Έχουν σταλεί πάνω από 1 εκατ. email για τις μεταμοσχεύσεις
Το 2024 η Ελλάδα κατέγραψε αριθμό ρεκόρ στις μεταμοσχεύσεις - Όπως όλα δείχνουν το 2025 αναμένεται νέο ρεκόρ, είπε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης
Περισσότεροι από 1 εκατομμύριο Έλληνες έχουν λάβει μέχρι σήμερα ενημερωτικό e-mail με πληροφορίες που αφορούν στις μεταμοσχεύσεις, όπως γνωστοποίησε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, κατά τη διάρκεια της κοινής συνέντευξης Τύπου με το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
Ο κύριος Άδωνις Γεωργιάδης έκανε λόγο για «ηθική υποχρέωση» από πλευράς του υπουργείου Υγείας, σημειώνοντας πως το 2024 η Ελλάδα κατέγραψε αριθμό ρεκόρ στις μεταμοσχεύσεις και ότι – όπως όλα δείχνουν μέχρι στιγμής – το 2025 αναμένεται νέο ρεκόρ.
