Βίντεο: Σύλληψη 36χρονου με αεροβόλο και κοκαΐνη

Τα είχε κρύψει μέσα στο αυτοκίνητό του

Συνελήφθη 36χρονος αλλοδαπός στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος κατηγορείται για παραβάσεις των νομοθεσιών για τα ναρκωτικά και τα όπλα.

Στο πλαίσιο διενέργειας ειδικών ελέγχων του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών, εντοπίστηκε ο 36χρονος να κατέχει αεροβόλο πιστόλι, 103 μεταλλικά σφαιρίδια και αυτοσχέδια νάιλον συσκευασία που περιείχε κοκαΐνη μικτού βάρους 2,9 γραμμαρίων.

Πιο αναλυτικά, τα ανωτέρω βρέθηκαν επιμελώς κρυμμένα σε αυτοκίνητο που κατείχε ο κατηγορούμενος, και συγκεκριμένα κάτω από το κάθισμα του οδηγού, σε θήκη δίπλα από το τιμόνι και στον αεραγωγό του κλιματισμού, αντίστοιχα.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

