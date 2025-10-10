Η L’Oréal μετατρέπει τη γνώση και την καινοτομία σε δράσεις που ενισχύουν κοινωνίες, προστατεύουν τον πλανήτη και δημιουργούν θετικό αντίκτυπο για όλους.
Βίντεο: Σύλληψη 36χρονου με αεροβόλο και κοκαΐνη
Τα είχε κρύψει μέσα στο αυτοκίνητό του
Συνελήφθη 36χρονος αλλοδαπός στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος κατηγορείται για παραβάσεις των νομοθεσιών για τα ναρκωτικά και τα όπλα.
Στο πλαίσιο διενέργειας ειδικών ελέγχων του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών, εντοπίστηκε ο 36χρονος να κατέχει αεροβόλο πιστόλι, 103 μεταλλικά σφαιρίδια και αυτοσχέδια νάιλον συσκευασία που περιείχε κοκαΐνη μικτού βάρους 2,9 γραμμαρίων.
Πιο αναλυτικά, τα ανωτέρω βρέθηκαν επιμελώς κρυμμένα σε αυτοκίνητο που κατείχε ο κατηγορούμενος, και συγκεκριμένα κάτω από το κάθισμα του οδηγού, σε θήκη δίπλα από το τιμόνι και στον αεραγωγό του κλιματισμού, αντίστοιχα.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.
