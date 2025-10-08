Κατερίνη: Τροχαίο με τρεις τραυματίες στην ΠΑΘΕ – Υπό την επήρεια αλκοόλ ο ένας οδηγός
Κατερίνη: Τροχαίο με τρεις τραυματίες στην ΠΑΘΕ – Υπό την επήρεια αλκοόλ ο ένας οδηγός
Ο άνδρας, με καταγωγή από την Αλβανία, νοσηλεύεται φρουρούμενος
Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με τρεις τραυματίες σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης στην εθνική οδό Αθηνών – Θεσσαλονίκης, στο ύψος του Μακρύγιαλου Πιερίας.
Το τροχαίο σημειώθηκε γύρω στις 22.20 όταν Ι.Χ. αυτοκίνητο που οδηγούσε 38χρονος συγκρούστηκε με προπορευόμενο Ι.Χ. φορτηγάκι που οδηγούσε 49χρονος με συνεπιβάτιδα μία 64χρονη.
Από τη σύγκρουση τα δύο οχήματα εξετράπησαν της πορείας τους και ανατράπηκαν. Στο σημείο έσπευσε η Πυροσβεστική για τον απεγκλωβισμό των δύο ανδρών και της γυναίκας που διακομίστηκαν με το ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάσταση της 64χρονης κρίθηκε σοβαρή και αποφασίστηκε η μεταφορά της στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ της Θεσσαλονίκης.
Στο μεταξύ, οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη του 38χρονου οδηγού του ενός αυτοκινήτου που ενεπλάκη στο τροχαίο καθώς διαπιστώθηκε ότι ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ. Ο άνδρας, με καταγωγή από την Αλβανία, νοσηλεύεται φρουρούμενος.
Προανάκριση για το συμβάν διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Πιερίας.
