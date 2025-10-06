Αριστεία, καινοτομία, ερευνητική εμπειρία, πρωτοπορία, βιωσιμότητα, κοινωνική ευθύνη. Το πανεπιστήμιο Keele βρίσκεται πλέον στην Ελλάδα, φέρνοντας μαζί του μια σπουδαία κληρονομιά που συνδυάζει τη γνώση και την επιστημονική προσήλωση με τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς
Αλβανοί περνούσαν τα σύνορα στο Πωγώνι και καλλιεργούσαν 1650 δενδρύλλια κάνναβης - Δείτε βίντεο
Κοινή επιχείρηση του ελληνικού FBI και της αλβανικής Αστυνομίας
Φυτεία με συνολικά 1.650 δενδρύλλια κάνναβης εντοπίστηκε πρωινές ώρες της Τετάρτης σε δύσβατη δασώδη περιοχή της Αγίας Μαρίνας Πωγωνίου, κοντά στην ελληνοαλβανική μεθόριο, από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (Δ.Α.Ο.Ε.).
Σύμφωνα με πληροφορίες, Αλβανοί περνούσαν τα σύνορα και φρόντιζαν τη φυτεία, αλλά δεν έγινε δυνατή η σύλληψή τους, καθώς δεν εμφανίστηκαν την ώρα της επιχείρησης. Ωστόσο έχει γίνει μία σύλληψη στην Αλβανία.
Τα δενδρύλλια, ύψους από 1 έως 3-μέτρων περίπου, εντοπίστηκαν, εκριζώθηκαν κατασχέθηκαν και στη συνέχεια κάηκαν στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων και τις αρχές της Αλβανίας, καθώς και τη συνδρομή αστυνομικών της Ειδικής Κατασταλτικής Αντιτρομοκρατικής Μονάδας (Ε.Κ.Α.Μ.) και κλιμακίου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
Στο σημείο ανεύρεσης της φυτείας, κλήθηκε συνεργείο του Γραφείου Εγκληματολογικών Ερευνών Ιωαννίνων, ενώ προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Δ.Α.Ο.Ε..
Δείτε βίντεο:
Πηγή: Ηπειρωτικός Αγών
