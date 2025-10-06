Αλβανοί περνούσαν τα σύνορα στο Πωγώνι και καλλιεργούσαν 1650 δενδρύλλια κάνναβης - Δείτε βίντεο

Φυτεία με συνολικά 1.650 δενδρύλλια κάνναβης εντοπίστηκε πρωινές ώρες της Τετάρτης σε δύσβατη δασώδη περιοχή της Αγίας Μαρίνας Πωγωνίου, κοντά στην ελληνοαλβανική μεθόριο, από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (Δ.Α.Ο.Ε.).Σύμφωνα με πληροφορίες, Αλβανοί περνούσαν τα σύνορα και φρόντιζαν τη φυτεία, αλλά δεν έγινε δυνατή η σύλληψή τους, καθώς δεν εμφανίστηκαν την ώρα της επιχείρησης. Ωστόσο έχει γίνει μία σύλληψη στην Αλβανία.Τα δενδρύλλια, ύψους από 1 έως 3-μέτρων περίπου, εντοπίστηκαν, εκριζώθηκαν κατασχέθηκαν και στη συνέχεια κάηκαν στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων και τις αρχές της Αλβανίας, καθώς και τη συνδρομή αστυνομικών της Ειδικής Κατασταλτικής Αντιτρομοκρατικής Μονάδας (Ε.Κ.Α.Μ.) και κλιμακίου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.Στο σημείο ανεύρεσης της φυτείας, κλήθηκε συνεργείο του Γραφείου Εγκληματολογικών Ερευνών Ιωαννίνων, ενώ προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Δ.Α.Ο.Ε..Δείτε βίντεο: