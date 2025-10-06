Μεταξουργείο: Μπλακ άουτ προκλήθηκε στη περιοχή από άνδρα που έκλεβε καλώδια
Μεταξουργείο: Μπλακ άουτ προκλήθηκε στη περιοχή από άνδρα που έκλεβε καλώδια

Δείτε βίντεο από τη στιγμή που οι αστυνομικοί βρίσκουν τον δράστη

Μεταξουργείο: Μπλακ άουτ προκλήθηκε στη περιοχή από άνδρα που έκλεβε καλώδια
Μαρίνος Αλειφέρης
Παναγιώτης Βλαχουτσάκος
Μπλακ άουτ υπήρξε χθες βράδυ στην περιοχή του Μεταξουργείου.

Αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο για να εξακριβώσουν τι συνέβη, όταν αντίκρυσαν έναν άνδρα να προσπαθεί να κλέψει καλώδια από το εσωτερικό καταστήματος.

Οι κινήσεις του προκάλεσαν το μπλακ άουτ με τον δράση να συλλαμβάνεται από τους αστυνομικούς.

Δυτικά των Ψαρών σε διεθνή ύδατα το Πίρι Ρέις: Σε επιφυλακή το Πεντάγωνο

Νέα 48ώρη κακοκαιρία από σήμερα στη χώρα μας - Ποιες περιοχές θα δεχτούν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής

Ανθρωποκυνηγητό για τον δράστη του διπλού φονικού στο κάμπινγκ της Φοινικούντας - Το χρονικό του εγκλήματος
