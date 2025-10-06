Αριστεία, καινοτομία, ερευνητική εμπειρία, πρωτοπορία, βιωσιμότητα, κοινωνική ευθύνη. Το πανεπιστήμιο Keele βρίσκεται πλέον στην Ελλάδα, φέρνοντας μαζί του μια σπουδαία κληρονομιά που συνδυάζει τη γνώση και την επιστημονική προσήλωση με τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς
Μεταξουργείο: Μπλακ άουτ προκλήθηκε στη περιοχή από άνδρα που έκλεβε καλώδια
Δείτε βίντεο από τη στιγμή που οι αστυνομικοί βρίσκουν τον δράστη
Μπλακ άουτ υπήρξε χθες βράδυ στην περιοχή του Μεταξουργείου.
Αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο για να εξακριβώσουν τι συνέβη, όταν αντίκρυσαν έναν άνδρα να προσπαθεί να κλέψει καλώδια από το εσωτερικό καταστήματος.
Οι κινήσεις του προκάλεσαν το μπλακ άουτ με τον δράση να συλλαμβάνεται από τους αστυνομικούς.
Δείτε βίντεο:
