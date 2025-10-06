Αριστεία, καινοτομία, ερευνητική εμπειρία, πρωτοπορία, βιωσιμότητα, κοινωνική ευθύνη. Το πανεπιστήμιο Keele βρίσκεται πλέον στην Ελλάδα, φέρνοντας μαζί του μια σπουδαία κληρονομιά που συνδυάζει τη γνώση και την επιστημονική προσήλωση με τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς
Βρέφος 11 μηνών έφτασε νεκρό στο Νοσοκομείο Διδυμοτείχου - Σχεδόν μία ώρα προσπαθούσαν να το επαναφέρουν οι γιατροί
Αντιμετώπιζε παρά τους 11 μόλις μήνες της ζωής του σοβαρά προβλήματα υγείας
Ένα βρέφος 11 μηνών έχασε τη ζωή του χθες το βράδυ, όταν έφτασε νεκρό με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Διδυμοτείχου, από το Κέντρο Υγείας Ορεστιάδας όπου είχε μεταφερθεί αρχικά σε πολύ σοβαρή κατάσταση.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι γιατροί του νοσοκομείου που είχαν ενημερωθεί από τους συναδέρφους τους του Κέντρου Υγείας, ξεκίνησαν άμεσα προσπάθειες ανάνηψης που διήρκησαν 50 λεπτά χωρίς δυστυχώς κανένα αποτέλεσμα.
Το μωρό ήταν Ρομά, έμενε με τον παππού και τη γιαγιά του και αντιμετώπιζε παρά τους 11 μόλις μήνες της ζωής του σοβαρά προβλήματα υγείας. Έχει μεταφερθεί και άλλες φορές στο Κέντρο Υγείας και το Νοσοκομείο Διδυμοτείχου με επιδείνωση αυτών των προβλημάτων, αλλά δυστυχώς αυτή τη φορά κατέληξε, προκαλώντας θλίψη όχι μόνο στην οικογένεια του αλλά και σε όλη την τοπική κοινωνία.
Τα ακριβή αίτια του θανάτου θα διαπιστωθούν από την νεκροψία-νεκροτομή που θα πραγματοποιηθεί στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης.
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα