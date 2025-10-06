Συνελήφθη ο οδηγός που παρέσυρε και σκότωσε 44χρονο με πατίνι στην Πέτρου Ράλλη
Συνελήφθη ο οδηγός που παρέσυρε και σκότωσε 44χρονο με πατίνι στην Πέτρου Ράλλη
Πρόκειται για 46χρονο άνδρα αλβανικής καταγωγής, ο οποίος έχει ομολογήσει την εμπλοκή του στο δυστύχημα
Συνελήφθη από αστυνομικούς της Τροχαίας Πειραιά ο οδηγός που χτύπησε και σκότωσε 44χρονο με πατίνι στην Πέτρου Ράλλη την περασμένη Πέμπτη.
Πρόκειται για 46χρονο άνδρα αλβανικής καταγωγής, ο οποίος έχει ομολογήσει την εμπλοκή του στο δυστύχημα.
Υπενθυμίζεται ότι το τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα της περασμένης Πέμπτης στη συμβολή της Πέτρου Ράλλης με την Αγίας Άννης.
Ο 46χρονος χτύπησε με τη μηχανή του τον 44χρονο αναβάτη και στη συνέχεια τον εγκατέλειψε.
Ο άτυχος 44χρονος που είχε καταγωγή από το Μπαγκλαντές, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Τζάνειο όπου δυστυχώς οι γιατροί δεν κατάφεραν να τον κρατήσουν στη ζωή.
Δείτε βίντεο ντοκουμέντο από το τροχαίο
Όπως προέκυψε, ο άνδρας δεν είχε άδεια οδήγησης καθώς του είχε αφαιρεθεί στις 21 Σεπτεμβρίου από την Υποδιέυθυνση Τροχαιας Αθηνών.
