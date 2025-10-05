Πού βρίσκονται οι 25 μεταρρυθμίσεις, τις οποίες δεσμεύτηκε η κυβέρνηση να υλοποιήσει μέχρι το τέλος του χρόνου - «Γκάζι» για λύσεις στην καθημερινότητα των πολιτών