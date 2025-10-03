Η κακοκαιρία κινείται στο ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα, η πρόγνωση για τις επόμενες ώρες - Βελτιωμένος ο καιρός στην Αττική

Η πρόγνωση Ζιακόπουλου

Στην Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία τα μεγαλύτερα ύψη βροχής έως το πρωί της Παρασκευής 3 Οκτωβρίου 2025

Καλός ο καιρός το Σαββατοκύριακο

Το Σάββατο γενικά βελτιωμένος θα είναι ο καιρός με λίγες βροχές ίσως στα δυτικά. Η Κυριακή γενικά ηλιόλουστη με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει.

Στην Αττική με λίγα σύννεφα σήμερα και τουλάχιστον έως το μεσημέρι της Δευτέρας Παρασκευής. Η θερμοκρασία έως 22 βαθμούς σήμερα ανεβαίνει τις επόμενες ημέρες.

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα κάποιες τοπικές βροχές και γρήγορη βελτίωση, βελτιωμένος ο καιρός αύριο. Η θερμοκρασία έως 16 βαθμούς.

Νέο κύμα κακοκαιρίας από το βράδυ της Δευτέρας 06/10

Οι άνεμοι πρόσκαιρα θα φτάνουν στα ανοικτά του Ιονίου τα 8 Μποφόρ και οι ψυχρές μάζες έφεραν τις πρώτες νιφάδες στον Όλυμπο. Στην Αττική, θα είναι μέρα με ήλιο και λίγη συννεφιά, είπε ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος.Πιο αναλυτικά τα ισχυρά φαινόμενα θα επηρεάσουν:-Μέχρι και τις πρωινές ώρες της Παρασκευής την κεντρική Μακεδονία και τα βορειότερα νησιά των Κυκλάδων.-Μέχρι το μεσημέρι την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.-Από τις πρωινές ώρες της Παρασκευής μέχρι και το απόγευμα τα Δωδεκάνησα (ειδικά την περιοχή του Καστελόριζου έως το βράδυ).Τα φαινόμενα θα είναι ιδιαιτέρως έντονα και θα παρουσιάζουν μεγαλύτερη επικινδυνότητα:-Στα ανατολικά τμήματα της κεντρικής Μακεδονίας (περιφερειακές ενότητες Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Σερρών) έως τις πρώτες πρωινές ώρες.-Στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου έως το μεσημέρι.-Στα Δωδεκάνησα από το πρωί της Παρασκευής μέχρι το απόγευμα.-Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας βρέθηκαν Αιτωλικό, Καλαμάτα-Καταρρακτώδεις βροχοπτώσεις, καταιγίδες, τοπικές χαλαζοπτώσεις και ισχυροί άνεμοι συνέθεσαν το σκηνικό της έντονης κακοκαιρίας, που έπληξε χθες σχεδόν όλη τη χώρα με το Αιτωλικό και την Καλαμάτα να αντιμετώπισαν τα μεγαλύτερα προβλήματα. Ρεκόρ βροχής σημειώθηκε στους Παξούς όπου έπεσαν 100 τόνοι νερού.Την Παρασκευή (3/10), τα σημαντικότερα από πλευράς έντασης και συνεπειών φαινόμενα θα εκδηλωθούν στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του ανατολικού και βόρειου Αιγαίου. Στην υπόλοιπη Ελλάδα ο καιρός θα είναι άστατος κατά περιόδους νεφελώδης με σποραδικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στη Δ. Ελλάδα. Οι άνεμοι στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια θα πνέουν Β-ΒΔ 5 με 7 μποφόρ και στις υπόλοιπες περιοχές Δ-ΝΔ με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα.Τα βόρεια ηπειρωτικά και νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου επηρέασε κυρίως η κακοκαιρία από την αρχή του εικοσιτετραώρου έως το πρωί της Παρασκευής 03/10. Στον χάρτη της εικόνας που ακολουθεί παρουσιάζεται η κατανομή του αθροιστικού υετού έως τις 09:20, σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, καθώς και οι 8 σταθμοί του δικτύου που κατέγραψαν τα μεγαλύτερα ύψη. Όπως προκύπτει, το μεγαλύτερο ύψος βροχής έως τις 09:20 της Παρασκευής 03/10 καταγράφηκε στο Παρανέστι Δράμας (90 χιλιοστά) ενώ και οι 8 σταθμοί βρίσκονται στην Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία.Σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου του OPEN Κλέαρχου Μαρουσάκη, αναμένεται νέα επιδείνωση του καιρού από τη Δευτέρα, που δεν αποκλείεται να δώσει επίσης ισχυρά φαινόμενα κατά τόπους.