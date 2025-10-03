Η κακοκαιρία κινείται στο ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα, η πρόγνωση για τις επόμενες ώρες - Βελτιωμένος ο καιρός στην Αττική

Εξασφαλίζουμε στα αγαπημένα μας ζωάκια μια άνετη καθημερινότητα σε κάθε φάση της ζωής τους και απολαμβάνουμε μαζί τους στιγμές χαράς και ηρεμίας.
Η χώρα παραμένει σε κλοιό κακοκαιρίας, με τα φαινόμενα να συνεχίζονται και σήμερα Παρασκευή (3/10), προκαλώντας προβλήματα σε αρκετές περιοχές.
Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στην ανατολική Μακεδονία, η Θράκη και το ανατολικό Αιγαίο. Στα δυτικά θα επικρατήσει ένας άστατος καιρός με κάποιες τοπικές βροχές και μπόρες. Η θερμοκρασία έχει πέσει κυρίως στα βόρεια. Οι άνεμοι δυτικοί βορειοδυτικοί στα 6 με 7 μποφόρ.
Η κακοκαιρία θα συνεχιστεί, με ισχυρά φαινόμενα έως το μεσημέρι σε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη και νησιά Ανατολικού Αιγαίου, ενώ στα Δωδεκάνησα θα επιμείνουν μέχρι το απόγευμα. Στη Θεσσαλία και την Εύβοια αναμένονται βροχές και τοπικές καταιγίδες, ενώ στην Κρήτη και τις Κυκλάδες τα φαινόμενα θα είναι πρόσκαιρα έντονα, ιδιαίτερα στα βόρεια τμήματα.
Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί-βορειοδυτικοί 4–6 μποφόρ, τοπικά 7 στα πελάγη, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, με μέγιστες στους 15–17 βαθμούς στη Μακεδονία και έως 25 βαθμούς σε Δωδεκάνησα και Κρήτη.
α. Μέχρι και το απόγευμα στα Δωδεκάνησα
β. Μέχρι το μεσημέρι στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου
γ. Μέχρι και τις πρωινές ώρες στην κεντρική Μακεδονία και τα βορειότερα νησιά των Κυκλάδων
ΠροειδοποιήσειςΙσχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις προβλέπονται:
α. Μέχρι και το απόγευμα στα Δωδεκάνησα
β. Μέχρι το μεσημέρι στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου
γ. Μέχρι και τις πρωινές ώρες στην κεντρική Μακεδονία και τα βορειότερα νησιά των Κυκλάδων
Π. Γιαννόπουλος: Σε ισχύ το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ – Παύση φαινομένων το μεσημέριΣτην Καβάλα από τα μεσάνυχτα ως τώρα η ποσότητα της βροχής ξεπερνάει τα 50 -60 χιλιοστά και ο «καταιγισμός κεραυνών»,συνεχίζεται με τη Μύκονο στο στόχαστρο, όπως και το Ανατολικό Αιγαίο. Η κακοκαιρία, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο της ΕΡΤ πέρασε από τη Δυτική Ελλάδα και άφησε άστατο καιρό με κατά τόπους ισχυρά φαινόμενα, όχι όπως τα χθεσινά σε ένταση, ενώ μέχρι το μεσημέρι θα παραμείνει σε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική.
Οι άνεμοι πρόσκαιρα θα φτάνουν στα ανοικτά του Ιονίου τα 8 Μποφόρ και οι ψυχρές μάζες έφεραν τις πρώτες νιφάδες στον Όλυμπο. Στην Αττική, θα είναι μέρα με ήλιο και λίγη συννεφιά, είπε ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
Πιο αναλυτικά τα ισχυρά φαινόμενα θα επηρεάσουν:
-Μέχρι και τις πρωινές ώρες της Παρασκευής την κεντρική Μακεδονία και τα βορειότερα νησιά των Κυκλάδων.
-Μέχρι το μεσημέρι την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.
-Από τις πρωινές ώρες της Παρασκευής μέχρι και το απόγευμα τα Δωδεκάνησα (ειδικά την περιοχή του Καστελόριζου έως το βράδυ).
Τα φαινόμενα θα είναι ιδιαιτέρως έντονα και θα παρουσιάζουν μεγαλύτερη επικινδυνότητα:
-Στα ανατολικά τμήματα της κεντρικής Μακεδονίας (περιφερειακές ενότητες Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Σερρών) έως τις πρώτες πρωινές ώρες.
-Στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου έως το μεσημέρι.
-Στα Δωδεκάνησα από το πρωί της Παρασκευής μέχρι το απόγευμα.
-Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας βρέθηκαν Αιτωλικό, Καλαμάτα
-Καταρρακτώδεις βροχοπτώσεις, καταιγίδες, τοπικές χαλαζοπτώσεις και ισχυροί άνεμοι συνέθεσαν το σκηνικό της έντονης κακοκαιρίας, που έπληξε χθες σχεδόν όλη τη χώρα με το Αιτωλικό και την Καλαμάτα να αντιμετώπισαν τα μεγαλύτερα προβλήματα. Ρεκόρ βροχής σημειώθηκε στους Παξούς όπου έπεσαν 100 τόνοι νερού.
Στην Αττική με λίγα σύννεφα σήμερα και τουλάχιστον έως το μεσημέρι της Δευτέρας Παρασκευής. Η θερμοκρασία έως 22 βαθμούς σήμερα ανεβαίνει τις επόμενες ημέρες.
Στη Θεσσαλονίκη σήμερα κάποιες τοπικές βροχές και γρήγορη βελτίωση, βελτιωμένος ο καιρός αύριο. Η θερμοκρασία έως 16 βαθμούς.
Πιο αναλυτικά τα ισχυρά φαινόμενα θα επηρεάσουν:
-Μέχρι και τις πρωινές ώρες της Παρασκευής την κεντρική Μακεδονία και τα βορειότερα νησιά των Κυκλάδων.
-Μέχρι το μεσημέρι την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.
-Από τις πρωινές ώρες της Παρασκευής μέχρι και το απόγευμα τα Δωδεκάνησα (ειδικά την περιοχή του Καστελόριζου έως το βράδυ).
Τα φαινόμενα θα είναι ιδιαιτέρως έντονα και θα παρουσιάζουν μεγαλύτερη επικινδυνότητα:
-Στα ανατολικά τμήματα της κεντρικής Μακεδονίας (περιφερειακές ενότητες Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Σερρών) έως τις πρώτες πρωινές ώρες.
-Στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου έως το μεσημέρι.
-Στα Δωδεκάνησα από το πρωί της Παρασκευής μέχρι το απόγευμα.
-Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας βρέθηκαν Αιτωλικό, Καλαμάτα
-Καταρρακτώδεις βροχοπτώσεις, καταιγίδες, τοπικές χαλαζοπτώσεις και ισχυροί άνεμοι συνέθεσαν το σκηνικό της έντονης κακοκαιρίας, που έπληξε χθες σχεδόν όλη τη χώρα με το Αιτωλικό και την Καλαμάτα να αντιμετώπισαν τα μεγαλύτερα προβλήματα. Ρεκόρ βροχής σημειώθηκε στους Παξούς όπου έπεσαν 100 τόνοι νερού.
Η πρόγνωση ΖιακόπουλουΤην Παρασκευή (3/10), τα σημαντικότερα από πλευράς έντασης και συνεπειών φαινόμενα θα εκδηλωθούν στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του ανατολικού και βόρειου Αιγαίου. Στην υπόλοιπη Ελλάδα ο καιρός θα είναι άστατος κατά περιόδους νεφελώδης με σποραδικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στη Δ. Ελλάδα. Οι άνεμοι στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια θα πνέουν Β-ΒΔ 5 με 7 μποφόρ και στις υπόλοιπες περιοχές Δ-ΝΔ με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα.
Στην Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία τα μεγαλύτερα ύψη βροχής έως το πρωί της Παρασκευής 3 Οκτωβρίου 2025Τα βόρεια ηπειρωτικά και νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου επηρέασε κυρίως η κακοκαιρία από την αρχή του εικοσιτετραώρου έως το πρωί της Παρασκευής 03/10. Στον χάρτη της εικόνας που ακολουθεί παρουσιάζεται η κατανομή του αθροιστικού υετού έως τις 09:20, σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, καθώς και οι 8 σταθμοί του δικτύου που κατέγραψαν τα μεγαλύτερα ύψη. Όπως προκύπτει, το μεγαλύτερο ύψος βροχής έως τις 09:20 της Παρασκευής 03/10 καταγράφηκε στο Παρανέστι Δράμας (90 χιλιοστά) ενώ και οι 8 σταθμοί βρίσκονται στην Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία.
Καλός ο καιρός το ΣαββατοκύριακοΤο Σάββατο γενικά βελτιωμένος θα είναι ο καιρός με λίγες βροχές ίσως στα δυτικά. Η Κυριακή γενικά ηλιόλουστη με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει.
Στην Αττική με λίγα σύννεφα σήμερα και τουλάχιστον έως το μεσημέρι της Δευτέρας Παρασκευής. Η θερμοκρασία έως 22 βαθμούς σήμερα ανεβαίνει τις επόμενες ημέρες.
Στη Θεσσαλονίκη σήμερα κάποιες τοπικές βροχές και γρήγορη βελτίωση, βελτιωμένος ο καιρός αύριο. Η θερμοκρασία έως 16 βαθμούς.
Νέο κύμα κακοκαιρίας από το βράδυ της Δευτέρας 06/10Σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου του OPEN Κλέαρχου Μαρουσάκη, αναμένεται νέα επιδείνωση του καιρού από τη Δευτέρα, που δεν αποκλείεται να δώσει επίσης ισχυρά φαινόμενα κατά τόπους.
