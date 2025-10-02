ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Κλειστή η κάθοδος της Λεωφόρου Κηφισίας από Κατεχάκη έως Πανόρμου λόγο της πορείας για τη Γάζα

Λάρισα Σήραγγα

Ελεύθερος ο 77χρονος για την υπόθεση με τις λίρες στη Λάρισα

Τα δύο άλλα άτομα της ομάδας, αδέλφια από χωριό της περιοχής, πήραν προθεσμία για την ερχόμενη Δευτέρα

Μετά την απολογία του ενώπιον της ανακρίτριας, ο 77χρονος που συνελήφθη για σοβαρή παράβαση της νομοθεσίας περί αρχαιοτήτων αφέθηκε ελεύθερος, με την υποχρέωση να παρουσιάζεται μία φορά τον μήνα στο Αστυνομικό Τμήμα του τόπου κατοικίας του.

Η υπόθεση συνδέεται με την επιχείρηση τεσσάρων ατόμων στους Γόννους Λάρισας, οι οποίοι, σύμφωνα με την έρευνα, αναζητούσαν λίρες. Κατά τη διάρκεια της προσπάθειας, ένας 53χρονος βρέθηκε παγιδευμένος σε σπηλιά και άφησε την τελευταία του πνοή.

Σύμφωνα με το onlarissa.gr, ο 77χρονος ήταν εκείνος που ειδοποίησε άμεσα τις Αρχές, παραμένοντας στο σημείο δίπλα στο θύμα. Τα δύο άλλα άτομα της ομάδας, αδέλφια από χωριό της περιοχής, αποχώρησαν αρχικά, ωστόσο στη συνέχεια εμφανίστηκαν οικειοθελώς στις δικαστικές αρχές και πήραν προθεσμία για την ερχόμενη Δευτέρα.

