Μήνυμα του 112 για ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε νησιά Ιονίου, Αχαΐα, Μεσσηνία και Ηλεία
ΕΛΛΑΔΑ
#Καιρός Μήνυμα 112

Μήνυμα του 112 για ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε νησιά Ιονίου, Αχαΐα, Μεσσηνία και Ηλεία

Σε εξέλιξη τα έντονα καιρικά φαινόμενα τα οποία αναμένεται να διαρκέσουν μέχρι το απόγευμα της Πέμπτης - Επιχείρηση της  Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό οικογένειας Βρετανών στην Κέρκυρα

Μήνυμα του 112 για ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε νησιά Ιονίου, Αχαΐα, Μεσσηνία και Ηλεία
Προειδοποιητικά μηνύματα μέσω του 112 για ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες σε νησιά Ιονίου, Αχαΐα, Μεσσηνία και Ηλεία, εστάλησαν λίγο πριν τις 10.00 το βράδυ. 

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας προειδοποιεί για ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες που αναμένεται να πλήξουν τις συγκεκριμένες περιοχές βραδινές ώρες έως και τις απογευματινές ώρες της Πέμπτης, 2 Οκτωβρίου 2025.




Έντονη είναι η βροχόπτωση, αυτή την ώρα, στην Κέρκυρα όπου σύμφωνα με τη μετεωρολογική πρόγνωση είναι πιθανόν να εκδηλωθούν ακραία καιρικά φαινόμενα τα ξημερώματα της Πέμπτης. 

Λόγω της κακοκαιρίας στην περιοχή ακρωτήρι Δράστης στη βόρεια Κέρκυρα αυτοκίνητο με οικογένεια Βρετανών κόλλησε στη λάσπη σε ανηφορικό χωματόδρομο και χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής υπηρεσίας για τη μεταφορά τους σε ασφαλές σημείο στον κεντρικό δρόμο των Περουλάδων.

Κλείσιμο
Το ζευγάρι και το παιδί τους είναι καλά στην υγεία τους. Να σημειωθεί ότι προς ώρας η πυροσβεστική δεν έχει δεχτεί άλλες κλήσεις για επέμβαση.

Η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου προχώρησε στην έκδοση έκτακτου δελτίου επιδείνωσης καιρού, καλώντας τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρχών.

Ειδήσεις σήμερα:

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου ζήτησε αναβολή της εκταφής του γιου του Πάνου Ρούτσι

Τραγωδία στην Άρτα: Νεκρή 28χρονη έγκυος λίγες ώρες μετά την εισαγωγή της στο νοσοκομείο

Νέο ξέσπασμα από τη μητέρα της Ναταλίας Λιονάκη: «Δεν θέλω τις προσευχές της, καινούργια εκδοχή αυτό το κατά σάρκα μάνα;»

Thema Insights

Η εταιρεία που ανοίγει τον δρόμο της βιωσιμότητας με 24 σημαντικές διακρίσεις

Η εταιρεία που ανοίγει τον δρόμο της βιωσιμότητας με 24 σημαντικές διακρίσεις

Χάρη στη μακροχρόνια δέσμευσή της για βιωσιμότητα, η METRO αναγνωρίζεται ως πρωτοπόρος στον κλάδο του λιανεμπορίου, αποσπώντας το κορυφαίο βραβείο «Energy Efficient Company of the Year» μαζί με 23 ακόμη βραβεία.

Φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων σε μόλις 10 λεπτά

Ο πλέον τεχνολογικά προηγμένος ταχυφορτιστής στην Ελλάδα με συνολική ισχύ 480kW, προσφέρει ταυτόχρονη φόρτιση σε τρία διαφορετικά οχήματα, και διαθέτει δυναμική κατανομή ισχύος που προσαρμόζεται έξυπνα στις ανάγκες κάθε οχήματος.

Πώς το Πανεπιστήμιο Keele αλλάζει τα δεδομένα στην ανώτατη εκπαίδευση στην Ελλάδα

Αριστεία, καινοτομία, ερευνητική εμπειρία, πρωτοπορία, βιωσιμότητα, κοινωνική ευθύνη. Το πανεπιστήμιο Keele βρίσκεται πλέον στην Ελλάδα, φέρνοντας μαζί του μια σπουδαία κληρονομιά που συνδυάζει τη γνώση και την επιστημονική προσήλωση με τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης