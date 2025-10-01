Μήνυμα του 112 για ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε νησιά Ιονίου, Αχαΐα, Μεσσηνία και Ηλεία

Προειδοποιητικά μηνύματα μέσω του 112 για ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες σε νησιά Ιονίου, Αχαΐα, Μεσσηνία και Ηλεία, εστάλησαν λίγο πριν τις 10.00 το βράδυ.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



📍#Ιόνια_Νησιά



🆘 Προειδοποίηση για ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων από τις βραδινές ώρες της 01/10/2025 έως τις μεσημβρινές ώρες της 02/10/2025.



‼️ Προσοχή στις μετακινήσεις σας.

‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.… — 112 Greece (@112Greece) October 1, 2025

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



📍#Αχαΐα #Ηλεία #Μεσσηνία



🆘 Προειδοποίηση για ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες στις περιοχές Αχαΐα, Ηλεία, Μεσσηνία από τις πρωινές ώρες της 02/10/2025 έως τις απογευματινές ώρες της 02/10/2025.



‼️ Προσοχή στις μετακινήσεις σας.

‼️ Ακολουθείτε τις… — 112 Greece (@112Greece) October 1, 2025

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας προειδοποιεί για ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες που αναμένεται να πλήξουν τις συγκεκριμένες περιοχές βραδινές ώρες έως και τις απογευματινές ώρες της Πέμπτης, 2 Οκτωβρίου 2025.Έντονη είναι η βροχόπτωση, αυτή την ώρα, στην Κέρκυρα όπου σύμφωνα με τη μετεωρολογική πρόγνωση είναι πιθανόν να εκδηλωθούν ακραία καιρικά φαινόμενα τα ξημερώματα της Πέμπτης.Λόγω της κακοκαιρίας στην περιοχή ακρωτήρι Δράστης στη βόρεια Κέρκυρα αυτοκίνητο με οικογένεια Βρετανών κόλλησε στη λάσπη σε ανηφορικό χωματόδρομο και χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής υπηρεσίας για τη μεταφορά τους σε ασφαλές σημείο στον κεντρικό δρόμο των Περουλάδων.Το ζευγάρι και το παιδί τους είναι καλά στην υγεία τους. Να σημειωθεί ότι προς ώρας η πυροσβεστική δεν έχει δεχτεί άλλες κλήσεις για επέμβαση.Η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου προχώρησε στην έκδοση έκτακτου δελτίου επιδείνωσης καιρού, καλώντας τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρχών.