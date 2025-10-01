Χάρη στη μακροχρόνια δέσμευσή της για βιωσιμότητα, η METRO αναγνωρίζεται ως πρωτοπόρος στον κλάδο του λιανεμπορίου, αποσπώντας το κορυφαίο βραβείο «Energy Efficient Company of the Year» μαζί με 23 ακόμη βραβεία.
Επεισοδιακή κλοπή αυτοκινήτου στην Πάτρα: Άρπαξε το όχημα με τον ιδιοκτήτη μέσα και προκάλεσε τροχαίο
Στο βιντεοπαιχνίδι «Grand Theft Auto» παραπέμπουν τα όσα εκτυλίχθηκαν το βράδυ στην Πάτρα - Η σκηνή διακόπηκε με τροχαίο, όπου τραυματίστηκε ο ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου
Απίστευτες σκηνές που παραπέμπουν στο διάσημο βιντεοπαιχνίδι «Grand Theft Auto» εκτυλίχθηκαν τα ξημερώματα στην Πάτρα, με πρωταγωνιστές δύο άνδρες που διασκέδαζαν σε νυχτερινό κέντρο.
Όπως αναφέρει το pelop.gr, ο ένας εκ των δύο ανδρών εντόπισε παρκαρισμένο σε υπαίθριο χώρο ένα αυτοκίνητο. Χωρίς να το σκεφτεί, απώθησε τον ιδιοκτήτη που βρίσκονταν δίπλα και επιβιβάστηκε στη θέση του οδηγού.
Ο ιδιοκτήτης δεν έμεινε αμέτοχος. Για να σώσει το αυτοκίνητό του και να πάρει πάλι τον έλεγχο, μπήκε αμέσως στη θέση του συνοδηγού. Ακολούθησαν σκηνές χάους καθώς ο κλέφτης πάτησε τέρμα το γκάζι και με μεγάλη ταχύτητα έπεσε σε σταθμευμένο όχημα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο ιδιοκτήτης, ο οποίος και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου για τις πρώτες βοήθειες.
Ο κλέφτης συνέχισε την αποστολή του, καθώς άρπαξε από το αυτοκίνητο ένα τσαντάκι που περιείχε κινητό τηλέφωνο, σταυρό, κλειδιά και ενδύματα.
Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, που κινητοποιήθηκαν άμεσα, εντόπισαν και συνέλαβαν τον δράστη, εις βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία.
