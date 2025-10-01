Νέα ανακοίνωση ΕΥΔΑΠ: Απόλυτα ασφαλές το νερό στα Νότια Προάστια
Νέα ανακοίνωση ΕΥΔΑΠ: Απόλυτα ασφαλές το νερό στα Νότια Προάστια
Η εταιρεία τονίζει ότι οι έλεγχοι από τα διαπιστευμένα εργαστήριά της επιβεβαιώνουν την ποιότητα του νερού και ότι ουδέποτε υπήρξε ζήτημα για την κατανάλωσή του
Καθησυχαστική εμφανίζεται η ΕΥΔΑΠ μετά από αναφορές που κυκλοφόρησαν σχετικά με την ποιότητα του νερού σε Δήμους των Νοτίων Προαστίων.
Σε ανακοίνωσή της, η εταιρεία επισημαίνει κατηγορηματικά ότι ουδέποτε τέθηκε θέμα ασφάλειας για την κατανάλωση του νερού, καθώς οι έλεγχοι που πραγματοποιήθηκαν το βράδυ της Δευτέρας από τα διαπιστευμένα εργαστήριά της δεν έδειξαν καμία απόκλιση.
Η ΕΥΔΑΠ υπογραμμίζει ότι η ποιότητα του νερού παρακολουθείται συνεχώς και πληροί τις υψηλότερες προδιαγραφές, διασφαλίζοντας την υγεία και την ασφάλεια των πολιτών.
Αυτό επιβεβαιώθηκε από πολλαπλούς ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν χθες το βράδυ στο πεδίο από τα διαπιστευμένα εργαστήρια της ΕΥΔΑΠ.
Η ποιότητα του νερού της ΕΥΔΑΠ ελέγχεται διαρκώς, πληρώντας τις υψηλότερες προδιαγραφές».
Υπενθυμίζεται ότι, χθες χιλιάδες κάτοικοι των νοτίων προαστίων της Αττικής ανέφεραν προβλήματα με το νερό το οποίο σύμφωνα με τους περισσότερους είχε έντονη γεύση χλωρίου. Κάτοικοι αρκετών περιοχών υποστήριξαν ότι έσπασε ένα αγωγός με λύματα και η ΕΥΔΑΠ προχώρησε στη διοχέτευση μεγάλων ποσοτήτων χλωρίου στο δίκτυο για να μην υπάρξει κίνδυνος για τους καταναλωτές.
Η ΕΥΔΑΠ και με χθεσινή της ανακοίνωση της, διαβεβαίωσε ότι δεν υπήρξε θέμα με την ποιότητα του νερού και ότι το φαινόμενο ήταν παροδικό.
Σε ανακοίνωσή της, η εταιρεία επισημαίνει κατηγορηματικά ότι ουδέποτε τέθηκε θέμα ασφάλειας για την κατανάλωση του νερού, καθώς οι έλεγχοι που πραγματοποιήθηκαν το βράδυ της Δευτέρας από τα διαπιστευμένα εργαστήριά της δεν έδειξαν καμία απόκλιση.
Η ΕΥΔΑΠ υπογραμμίζει ότι η ποιότητα του νερού παρακολουθείται συνεχώς και πληροί τις υψηλότερες προδιαγραφές, διασφαλίζοντας την υγεία και την ασφάλεια των πολιτών.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΥΔΑΠ:«Σε συνέχεια ανακριβών αναφορών που είδαν το φως της δημοσιότητας σχετικά με την ποιότητα του νερού σε Δήμους των Νοτίων Προαστίων, η ΕΥΔΑΠ δηλώνει κατηγορηματικά ότι ουδέποτε τέθηκε ζήτημα ασφάλειας στην κατανάλωση του νερού.
Αυτό επιβεβαιώθηκε από πολλαπλούς ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν χθες το βράδυ στο πεδίο από τα διαπιστευμένα εργαστήρια της ΕΥΔΑΠ.
Η ποιότητα του νερού της ΕΥΔΑΠ ελέγχεται διαρκώς, πληρώντας τις υψηλότερες προδιαγραφές».
Υπενθυμίζεται ότι, χθες χιλιάδες κάτοικοι των νοτίων προαστίων της Αττικής ανέφεραν προβλήματα με το νερό το οποίο σύμφωνα με τους περισσότερους είχε έντονη γεύση χλωρίου. Κάτοικοι αρκετών περιοχών υποστήριξαν ότι έσπασε ένα αγωγός με λύματα και η ΕΥΔΑΠ προχώρησε στη διοχέτευση μεγάλων ποσοτήτων χλωρίου στο δίκτυο για να μην υπάρξει κίνδυνος για τους καταναλωτές.
Η ΕΥΔΑΠ και με χθεσινή της ανακοίνωση της, διαβεβαίωσε ότι δεν υπήρξε θέμα με την ποιότητα του νερού και ότι το φαινόμενο ήταν παροδικό.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα