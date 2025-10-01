Νέα ανακοίνωση ΕΥΔΑΠ: Απόλυτα ασφαλές το νερό στα Νότια Προάστια
ΕΛΛΑΔΑ
ΕΥΔΑΠ Νερό Νότια προάστια

Νέα ανακοίνωση ΕΥΔΑΠ: Απόλυτα ασφαλές το νερό στα Νότια Προάστια

Η εταιρεία τονίζει ότι οι έλεγχοι από τα διαπιστευμένα εργαστήριά της επιβεβαιώνουν την ποιότητα του νερού και ότι ουδέποτε υπήρξε ζήτημα για την κατανάλωσή του

Νέα ανακοίνωση ΕΥΔΑΠ: Απόλυτα ασφαλές το νερό στα Νότια Προάστια
9 ΣΧΟΛΙΑ
Καθησυχαστική εμφανίζεται η ΕΥΔΑΠ μετά από αναφορές που κυκλοφόρησαν σχετικά με την ποιότητα του νερού σε Δήμους των Νοτίων Προαστίων.

Σε ανακοίνωσή της, η εταιρεία επισημαίνει κατηγορηματικά ότι ουδέποτε τέθηκε θέμα ασφάλειας για την κατανάλωση του νερού, καθώς οι έλεγχοι που πραγματοποιήθηκαν το βράδυ της Δευτέρας από τα διαπιστευμένα εργαστήριά της δεν έδειξαν καμία απόκλιση.

Η ΕΥΔΑΠ υπογραμμίζει ότι η ποιότητα του νερού παρακολουθείται συνεχώς και πληροί τις υψηλότερες προδιαγραφές, διασφαλίζοντας την υγεία και την ασφάλεια των πολιτών.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΥΔΑΠ: 

«Σε συνέχεια ανακριβών αναφορών που είδαν το φως της δημοσιότητας σχετικά με την ποιότητα του νερού σε Δήμους των Νοτίων Προαστίων, η ΕΥΔΑΠ δηλώνει κατηγορηματικά ότι ουδέποτε τέθηκε ζήτημα ασφάλειας στην κατανάλωση του νερού.

Αυτό επιβεβαιώθηκε από πολλαπλούς ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν χθες το βράδυ στο πεδίο από τα διαπιστευμένα εργαστήρια της ΕΥΔΑΠ.

Η ποιότητα του νερού της ΕΥΔΑΠ ελέγχεται διαρκώς, πληρώντας τις υψηλότερες προδιαγραφές».

Υπενθυμίζεται ότι, χθες χιλιάδες κάτοικοι των νοτίων προαστίων της Αττικής ανέφεραν προβλήματα με το νερό το οποίο σύμφωνα με τους περισσότερους είχε έντονη γεύση χλωρίου. Κάτοικοι αρκετών περιοχών υποστήριξαν ότι έσπασε ένα αγωγός με λύματα και η ΕΥΔΑΠ προχώρησε στη διοχέτευση μεγάλων ποσοτήτων χλωρίου στο δίκτυο για να μην υπάρξει κίνδυνος για τους καταναλωτές.

Η ΕΥΔΑΠ και με χθεσινή της ανακοίνωση της, διαβεβαίωσε ότι δεν υπήρξε θέμα με την ποιότητα του νερού και ότι το φαινόμενο ήταν παροδικό.

Κλείσιμο
Ειδήσεις σήμερα:

Ο ιδιοκτήτης του σπιτιού εισέβαλε στο σπίτι και ξυλοκόπησε ολόκληρη την οικογένεια στην Άνοιξη για τα νοίκια - Συνελήφθη ο γιος του

Μυλωνάκης: Τίθεμαι στη διάθεση της εξεταστικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Στη Νέα Υόρκη η Δήμητρα Ματσούκα - Απόλαυσε γυμνή τη θέα από το μπαλκόνι της
9 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Η εταιρεία που ανοίγει τον δρόμο της βιωσιμότητας με 24 σημαντικές διακρίσεις

Η εταιρεία που ανοίγει τον δρόμο της βιωσιμότητας με 24 σημαντικές διακρίσεις

Χάρη στη μακροχρόνια δέσμευσή της για βιωσιμότητα, η METRO αναγνωρίζεται ως πρωτοπόρος στον κλάδο του λιανεμπορίου, αποσπώντας το κορυφαίο βραβείο «Energy Efficient Company of the Year» μαζί με 23 ακόμη βραβεία.

Φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων σε μόλις 10 λεπτά

Ο πλέον τεχνολογικά προηγμένος ταχυφορτιστής στην Ελλάδα με συνολική ισχύ 480kW, προσφέρει ταυτόχρονη φόρτιση σε τρία διαφορετικά οχήματα, και διαθέτει δυναμική κατανομή ισχύος που προσαρμόζεται έξυπνα στις ανάγκες κάθε οχήματος.

Πώς το Πανεπιστήμιο Keele αλλάζει τα δεδομένα στην ανώτατη εκπαίδευση στην Ελλάδα

Αριστεία, καινοτομία, ερευνητική εμπειρία, πρωτοπορία, βιωσιμότητα, κοινωνική ευθύνη. Το πανεπιστήμιο Keele βρίσκεται πλέον στην Ελλάδα, φέρνοντας μαζί του μια σπουδαία κληρονομιά που συνδυάζει τη γνώση και την επιστημονική προσήλωση με τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης