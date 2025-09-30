Η bwin και ο Ολυμπιακός μπήκαν δυναμικά στον όγδοο χρόνο της συνεργασίας τους και το γιόρτασαν με ένα ξεχωριστό cocktail party.
Βίντεο: Εντυπωσιακός υδροστρόβιλος στη Χαλκιδική
Ο υδροστρόβιλος σχηματίστηκε μεταξύ Τρυπητής και Αμμουλιανής
Ένα εντυπωσιακό φαινόμενο παρακολούθησαν το πρωί της Τρίτης οι κάτοικοι και οι επισκέπτες της Ουρανούπολης, της Αμμουλιανής και της Τρυπητής, όταν στη θαλάσσια περιοχή εμφανίστηκε υδροστρόβιλος.
Το φαινόμενο έγινε ορατό σε αρκετή απόσταση από την ακτή, ενώ καταγράφηκε σε βίντεο από το σκάφος του Athos Sea Cruises, το οποίο εκείνη την ώρα έπλεε μεταξύ Αμμουλιανής και Τρυπητής.
Ο υδροστρόβιλος σχηματίστηκε ξαφνικά κάτω από τα βαριά σύννεφα και έμοιαζε με μια γιγαντιαία στήλη που ένωνε ουρανό και θάλασσα. Παρόλο που εντυπωσίασε όσους τον είδαν, δεν προκάλεσε ανησυχία, καθώς είχε απόστασή από τα σκάφη και την ξηρά.
Ναυτικοί της περιοχής είπαν στο halkidikinews.gr ότι δεν είναι πρωτόγνωρο φαινόμενο για τη Χαλκιδική αυτή την εποχή. Κάθε χρόνο, κατά το φθινόπωρο, η εναλλαγή θερμοκρασιών και οι ασταθείς καιρικές συνθήκες ευνοούν τον σχηματισμό υδροστρόβιλων.
