Στις 5 Οκτωβρίου θα συνεχιστεί η δίκη του 33χρονου που είχε σκοτώσει τον μπατζανάκη του ρίχνοντας μπαλωθιές στο Λασίθι

Η οικογένεια του θύματος έχει δηλώσει παράσταση πολιτικής αγωγής, επιμένοντας ότι «θέλει να φτάσει το μαχαίρι στο κόκκαλο» και να διαλευκανθεί πλήρως η υπόθεση. Παράλληλα, έχουν οριστεί τεχνικοί σύμβουλοι για την αξιολόγηση του όπλου που χρησιμοποιήθηκε, καθώς έχουν εκφραστεί επιφυλάξεις για το εάν πρόκειται πράγματι για το ίδιο με το οποίο έγινε ο πυροβολισμός.





Το χρονικό της τραγωδίας

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στις 3 Ιουλίου 2024, όταν – σύμφωνα με τη δικογραφία – ο κατηγορούμενος, ευρισκόμενος σε κατάσταση μέθης, πυροβολούσε στον αέρα.



Μία από τις σφαίρες χτύπησε κατευθείαν τον 36χρονο - πατέρα ενός μικρού παιδιού - σκοτώνοντάς τον ακαριαία.

