Στις 5 Οκτωβρίου θα συνεχιστεί η δίκη του 33χρονου που είχε σκοτώσει τον μπατζανάκη του ρίχνοντας μπαλωθιές στο Λασίθι
Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στις 3 Ιουλίου 2024, όταν ο 33χρονος πυροβολούσε στον αέρα σε κατάσταση μέθης - «Η τιμωρία που έχω υποστεί είναι ότι σκότωσα τον αδερφό μου», είχε πει κατά την απολογία του
Για τις 5 Νοεμβρίου διεκόπη η ακροαματική διαδικασία στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ηρακλείου, όπου εκδικάζεται η πολύκροτη υπόθεση του θανάτου του 36χρονου Γιώργου Νταγιάκου - o οποίος σκοτώθηκε από τις μπαλωθιές που έριχνε ο 33χρονος μπατζανάκης του.
Σύμφωνα με το ειδησεογραφικό μέσο neakriti.gr, η δίκη ξεκίνησε σε βαρύ και φορτισμένο κλίμα, με την κατάθεση της χήρας του 36χρονου και των γονιών του θύματος, οι οποίοι περιέγραψαν με σπαραγμό τις δραματικές στιγμές που έλαβαν χώρα και οδήγησαν στον θάνατο του Γιώργου Νταγιάκου.
Σημειώνεται ότι ο 33χρονος σήμερα άνδρας, ο οποίος είχε κριθεί προφυλακιστέος, αντιμετωπίζει την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο.
Η οικογένεια του θύματος έχει δηλώσει παράσταση πολιτικής αγωγής, επιμένοντας ότι «θέλει να φτάσει το μαχαίρι στο κόκκαλο» και να διαλευκανθεί πλήρως η υπόθεση. Παράλληλα, έχουν οριστεί τεχνικοί σύμβουλοι για την αξιολόγηση του όπλου που χρησιμοποιήθηκε, καθώς έχουν εκφραστεί επιφυλάξεις για το εάν πρόκειται πράγματι για το ίδιο με το οποίο έγινε ο πυροβολισμός.
Μία από τις σφαίρες χτύπησε κατευθείαν τον 36χρονο - πατέρα ενός μικρού παιδιού - σκοτώνοντάς τον ακαριαία.
Ο 33χρονος κατά την απολογία του είχε περιγράψει όλα όσα έγιναν κατά τη διάρκεια του γλεντιού με αφορμή την κουρά προβάτων.
«Έχω χάσει τον εαυτό μου. Η τιμωρία που έχω υποστεί είναι ότι σκότωσα έναν άνθρωπο από την οικογένειά μου, τον αδερφό μου. Ο μόνος μου στόχος, όταν σταθώ στα πόδια μου, να στηρίξω την οικογένειά του μαζί με τη δική μου. Μία οικογένεια είμαστε», είχε αναφέρει ο ίδιος στον ανακριτή.
«Σηκώθηκε και πυροβόλησε στον αέρα σε ένα σημείο που δεν υπάρχουν εμπόδια. Γυρίζοντας πίσω διαπίστωσε πως το όπλο είχε κολλήσει. Πήγε να το ξεκολλήσει χωρίς να συνειδητοποιήσει ότι μέσα είχε σφαίρα. Στην προσπάθειά του να το ξεκολλήσει, το όπλο εκπυρσοκρότητε και η σφαίρα πήγε στο σημείο όπου βρισκόταν ο 36χρονος, ο οποίος επέστρεφε από την τουαλέτα» είχε επισημάνει ο δικηγόρος του 33χρονου.
Το χρονικό της τραγωδίαςΤο τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στις 3 Ιουλίου 2024, όταν – σύμφωνα με τη δικογραφία – ο κατηγορούμενος, ευρισκόμενος σε κατάσταση μέθης, πυροβολούσε στον αέρα.
