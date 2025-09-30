Η bwin και ο Ολυμπιακός μπήκαν δυναμικά στον όγδοο χρόνο της συνεργασίας τους και το γιόρτασαν με ένα ξεχωριστό cocktail party.
Εντοπίστηκαν περισσότερα από 22 κιλά κάνναβης μετά από αστυνομική επιχείρηση σε αποθήκη στο Μαρκόπουλο
Εντοπίστηκαν περισσότερα από 22 κιλά κάνναβης μετά από αστυνομική επιχείρηση σε αποθήκη στο Μαρκόπουλο
Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εντοπίστηκε εντός της αποθήκης και συνελήφθη 41χρονος αλλοδαπός κατηγορούμενος για παράβαση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών
Περισσότερα από 22 κιλά κάνναβης εντοπίστηκαν το πρωί της Κυριακής (28/9) σε αποθήκη στο Μαρκόπουλο μετά από συντονισμένη επιχείρηση της Αστυνομίας.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες, είχε προηγηθεί ενημέρωση αστυνομικών της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. σχετικά με την ύπαρξη αποθήκης στο Μαρκόπουλο, όπου αποθηκεύονται μεγάλες ποσότητες ακατέργαστης κάνναβης με σκοπό τη διακίνησή τους στο λεκανοπέδιο Αττικής και ειδικότερα σε περιοχές του κέντρου της Αθήνας.
Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εντοπίστηκε εντός της αποθήκης και συνελήφθη 41χρονος αλλοδαπός κατηγορούμενος για παράβαση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών.
Στην αποθήκη στο Μαρκόπουλο βρέθηκαν:
- 22 κιλά και 781 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης,
- 2 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,
- πλήθος σπόρων κάνναβης και
- πλήθος νάιλον συσκευασιών με σκοπό τη συσκευασία των ποσοτήτων και την περαιτέρω διακίνηση στο λεκανοπέδιο της Αττικής.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες, είχε προηγηθεί ενημέρωση αστυνομικών της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. σχετικά με την ύπαρξη αποθήκης στο Μαρκόπουλο, όπου αποθηκεύονται μεγάλες ποσότητες ακατέργαστης κάνναβης με σκοπό τη διακίνησή τους στο λεκανοπέδιο Αττικής και ειδικότερα σε περιοχές του κέντρου της Αθήνας.
Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εντοπίστηκε εντός της αποθήκης και συνελήφθη 41χρονος αλλοδαπός κατηγορούμενος για παράβαση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών.
Στην αποθήκη στο Μαρκόπουλο βρέθηκαν:
- 22 κιλά και 781 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης,
- 2 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,
- πλήθος σπόρων κάνναβης και
- πλήθος νάιλον συσκευασιών με σκοπό τη συσκευασία των ποσοτήτων και την περαιτέρω διακίνηση στο λεκανοπέδιο της Αττικής.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
Ειδήσεις σήμερα:
«Ήταν σφαγιασμένος, έγινα ντετέκτιβ για να βρω την αλήθεια» - Συγκλόνισε η Μίνα Βαλυράκη στη δίκη για τον θάνατο του πρώην υπουργού
Χωρίς τις αισθήσεις του ο άνδρας που εγκλωβίστηκε σε σπηλιά 22 μέτρων στη Λάρισα
Τα «χαζά» τηλέφωνα κάνουν comeback ως απάντηση στον εθισμό των smartphones - Προσφέρουν ελάχιστα αλλά γίνονται πιο ακριβά από ποτέ
«Ήταν σφαγιασμένος, έγινα ντετέκτιβ για να βρω την αλήθεια» - Συγκλόνισε η Μίνα Βαλυράκη στη δίκη για τον θάνατο του πρώην υπουργού
Χωρίς τις αισθήσεις του ο άνδρας που εγκλωβίστηκε σε σπηλιά 22 μέτρων στη Λάρισα
Τα «χαζά» τηλέφωνα κάνουν comeback ως απάντηση στον εθισμό των smartphones - Προσφέρουν ελάχιστα αλλά γίνονται πιο ακριβά από ποτέ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα