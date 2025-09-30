Εντοπίστηκαν περισσότερα από 22 κιλά κάνναβης μετά από αστυνομική επιχείρηση σε αποθήκη στο Μαρκόπουλο
ΕΛΛΑΔΑ
Αστυνομία Ναρκωτικά Αποθήκη Μαρκόπουλο Κάνναβη

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εντοπίστηκε εντός της αποθήκης και συνελήφθη 41χρονος αλλοδαπός κατηγορούμενος για παράβαση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών

Περισσότερα από 22 κιλά κάνναβης εντοπίστηκαν το πρωί της Κυριακής (28/9) σε αποθήκη στο Μαρκόπουλο μετά από συντονισμένη επιχείρηση της Αστυνομίας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες, είχε προηγηθεί ενημέρωση αστυνομικών της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. σχετικά με την ύπαρξη αποθήκης στο Μαρκόπουλο, όπου αποθηκεύονται μεγάλες ποσότητες ακατέργαστης κάνναβης με σκοπό τη διακίνησή τους στο λεκανοπέδιο Αττικής και ειδικότερα σε περιοχές του κέντρου της Αθήνας.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εντοπίστηκε εντός της αποθήκης και συνελήφθη 41χρονος αλλοδαπός κατηγορούμενος για παράβαση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Στην αποθήκη στο Μαρκόπουλο βρέθηκαν:

- 22 κιλά και 781 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης,
- 2 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,
- πλήθος σπόρων κάνναβης και
- πλήθος νάιλον συσκευασιών με σκοπό τη συσκευασία των ποσοτήτων και την περαιτέρω διακίνηση στο λεκανοπέδιο της Αττικής.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

