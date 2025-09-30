Μόνιμη η περίφραξη στην Πορτάρα Νάξου - Απέσυρε ο Δήμος την προσφυγή για τα προσωρινά μέτρα

Αφορμή για την περίφραξη του αρχαιολογικού χώρου υπήρξε ένας νεαρός ημίγυμνος τουρίστας, ο οποίος στις 29 Ιουλίου σήκωσε ψηλά με τα χέρια του έναν αρχαίο λίθο