Αναβλήθηκε για τις 8 Οκτωβρίου η δίκη του Βασίλη Μπισμπίκη - Αφέθηκε ελεύθερος

Πώς έγινε το τροχαίο

τα ξημερώματα του Σαββάτου όταν ο ηθοποιός έχασε τον έλεγχο του θηριώδους αγροτικού που οδηγούσε και χτύπησε τρία σταθμευμένα ΙΧ και κατόπιν εξαφανίστηκε από το σημείο.

Κλείσιμο



Με χειροπέδες ο Μπισμπίκης στην Ευελπίδων

Στην Ευελπίδων, προκειμένου να δικαστεί στο Αυτόφωρο για το ατύχημα που προκάλεσε στη Φιλοθέη, έφτασε ο

λίγο μετά τις 11:30 το πρωί της Δευτέρας 29 Σεπτεμβρίου.

Ο ηθοποιός κρατήθηκε στο Α' Τμήμα Τροχαίας ΒΑ Αττικής στην Κηφισιά και το πρωί οδηγήθηκε στην Ευελπίδων με χειροπέδες.

